    Juanes realiza homenaje a la cumbia local en Viña 2026 con la interpretación de Loca de Chico Trujillo

    En su presentación en el Festival de Viña, el colombiano interpretó el clásico de la agrupación nacional, sumándose así a los guiños a la música nacional tras invitar a Mon Laferte para interpretar Fotografía

    Por 
    Equipo de Culto
    FOTO: Aton.

    Entre pasajes de cumbia, guiños a su veta más rockera y baladas románticas, Juanes sostuvo una presentación sólida que terminó por conquistar al monstruo.

    La noche también tuvo espacio para la música chilena, con la aparición de Mon Laferte y un breve pero celebrado homenaje a Chico Trujillo.

    Su show arrancó con energía, enlazando canciones como Me enamora, La paga y Yerbatero, instalando de inmediato el clima festivo en la Quinta. Sin embargo, uno de los momentos más comentados llegaría poco después.

    Para interpretar Fotografía —tema incluido en su disco Un día normal (2002) y originalmente grabado junto a Nelly Furtado— el colombiano presentó a una invitada especial.

    En medio de aplausos apareció Mon Laferte, quien se encuentra en Viña del Mar porque este jueves 26 de febrero se presentará en el Festival. La dupla, que ya había unido sus voces en el éxito Amárrame (2017), volvió a mostrar su complicidad artística en esta cuarta noche del evento viñamarino.

    Los guiños a la escena local no terminaron ahí. Antes de dar paso a La camisa negra, Juanes sorprendió al público con un fragmento de Loca, clásico de Chico Trujillo. La Quinta respondió de inmediato, acompañándolo en coro y celebrando el homenaje a la cumbia chilena, en otro de los puntos altos de la velada.

    Más sobre:Festival de Viña 2026JuanesChico TrujilloMon LaferteViña 2026

