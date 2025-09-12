Kidd Voodoo anuncia su show número 11 en el Movistar Arena durante este año y supera el récord de Luis Miguel

Kidd Voodoo no da tregua. El más convocante e inquieto de los artistas del cancionero urbano chileno de la actualidad ha tenido un viernes de locura: este mediodía se pusieron a la venta los boletos para su show del 10 de diciembre en el Movistar Arena, la octava fecha en el lugar, luego de las siete que hizo en julio.

Pero de inmediato sumó espectáculos para el 11 y 12 de diciembre.

Y ahora, lo que acaba de conquistar es un récord: “el Sátiro” sumó su concierto número 11 en este año para el día 15 de diciembre. Los boletos estarán disponibles en Puntoticket.

Foto: Pedro Rodríguez

Con ello, el chileno supera la marca de Luis Miguel, quien en un solo año -en 2023- realizó 10 espectáculos en el reducto del Parque O’Higgins. El cantante nacional lo supera por uno.

Los demás conciertos de la gira del chileno en el mes de noviembre se inician el viernes 7 en Lima, Perú; domingo 9 en Buenos Aires, Argentina; 15 en Ciudad de México; sábado 16 en Monterrey; sábado 22 en Puerto Montt; martes 25 en Madrid y domingo 30 en Barcelona, España.