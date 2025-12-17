La Academia confirma acuerdo con YouTube para la transmisión de los Oscar

Los Oscar ya no se transmitirán como de costumbre. Este miércoles se reveló que la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMPAS, por sus siglas en inglés) y YouTube firmaron un acuerdo que provocará que, a partir de 2029, cambie la forma en que se ve la tradicional ceremonia de cine.

Según se detalló en un comunicado, la compañía emitirá de manera exclusiva la gala en todo el mundo desde la 101° edición de los premios y hasta la versión número 105, que se celebrará en 2033.

“La Academia es una organización internacional, y esta alianza nos permitirá ampliar el acceso a su obra a la mayor audiencia mundial posible, lo que beneficiará a nuestros miembros y a la comunidad cinematográfica. Esta colaboración aprovechará el amplio alcance de YouTube e infundirá a los Oscar y a otros programas de la Academia oportunidades innovadoras de participación, a la vez que honrará nuestro legado. Podremos celebrar el cine, inspirar a las nuevas generaciones de cineastas y brindar acceso a nuestra historia cinematográfica a una escala global sin precedentes”, señalaron Bill Kramer y Lynette Howell Taylor, CEO y presidenta de la Academia, respectivamente

En tanto, Neal Mohan, CEO de YouTube, expresó: “Los Oscar son una de nuestras instituciones culturales esenciales, que premia la excelencia en la narrativa y el arte. Asociarnos con la Academia para llevar esta celebración del arte y el entretenimiento a los espectadores de todo el mundo inspirará a una nueva generación de creativos y amantes del cine, a la vez que se mantendrá fiel al legado histórico de los Oscar”

En la actualidad, y hasta 2028, ABC posee los derechos en Estados Unidos (en Latinoamérica se suelen transmitir a través de TNT y HBO Max).

La próxima ceremonia de los Oscar, la versión 98 de su historia, se desarrollará el 15 de marzo de 2026 y será conducida por segunda vez consecutiva por el comediante Conan O’Brien.