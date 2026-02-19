SUSCRÍBETE
    La arremetida de House of the Dragon 3: liberan trailer y fecha de estreno de la serie de HBO

    El feroz conflicto que protagonizan los dos bandos de la Casa Targaryen promete estallar definitivamente en la tercera temporada, que llegará a mediados de año a la pantalla. Revisa aquí su adelanto más reciente.

    Por 
    Equipo de Culto
    La arremetida de House of the Dragon 3: liberan trailer y fecha de estreno de la serie de HBO

    Este 2026 será la primera vez en que la saga Game of thrones tendrá doble presencia en la pantalla. Primero, la serie El caballero de los Siete Reinos concluirá su temporada debut este domingo 22 de febrero; luego, en cuatro meses más, será el turno del tercer ciclo de House of the dragon (O La casa del dragón), el spin-off centrado en la guerra civil de la Casa Targaryen.

    Tras alcanzar su punto más álgido en el final de la segunda entrega, el enfrentamiento entre los dos bandos promete estallar definitivamente en la camada de capítulos que llegará a HBO y HBO Max a partir de junio.

    A juzgar por el adelanto liberado este jueves, la tercera temporada mostrará qué ocurre después de que Alicent Hightower (Olivia Cooke) le haya jurado a Rhaenyra Targaryen (Emma D’Arcy) que su bando se rendirá y que Aegon II Targaryen (Tom Glynn-Carney) haya huido a escondidas de Desembarco del Rey.

    Como ya saben quienes leyeron el libro Fuego y sangre, es inminente el inicio de la la Batalla del Gaznate, un hito determinante en la pugna de la historia.

    El elenco del tercer ciclo incluye a Matt Smith, Steve Toussaint, Rhys Ifans, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Sonoya Mizuno, Harry Collett, entre otros. La conducción creativa de la serie nuevamente pertenece al guionista y productora Ryan Condal.

    Revisa el adelanto y el afiche a continuación:

