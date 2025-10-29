La gira acústica de Los Bunkers llega a Gran Arena Monticello

La extensa y exitosa gira acústica de Los Bunkers, en que muestran su MTV Unplugged, más otras canciones de su repertorio, sumará una presentación en Gran Arena Monticello.

El grupo se presentará en el recinto de San Francisco de Mostazal el próximo viernes 20 de febrero. Se suma a la serie de shows que han desplegado durante el año, como la residencia que realizaron en el Teatro Nescafé de las Artes, además de sus visitas a Viña del Mar, Coquimbo, Valdivia, Frutillar, Temuco y Talca.

La agrupación no sólo ha triunfado en nuestro país, sino que también en México con presentaciones que realizaron durante septiembre y octubre de este año, con conciertos en Toluca, Guadalajara, Querétaro, Puebla, Monterrey, Ciudad de México y Ecatepec.

Además la banda se presentará el sábado 14 de marzo en el Festival Lollapalooza, haciendo historia como uno de los headliners del evento.

Las entradas para ver a Los Bunkers en el Arena Monticello se pondrán a la venta el martes 4 de noviembre a las 14.00 horas, por el sistema Ticketmaster.