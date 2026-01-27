SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    La luz interior que guía la nueva canción electrónica de Florencia Lira

    Rumbo al lanzamiento de su noveno álbum, “Obosom”, la cantautora estrena “Tanto de mí”. Otra pieza trabajada desde los dispositivos y la experimentación en el estudio junto al galardonado productor Andrés Landon, y que combina voces y ritmos tribales.

    Por 
    Equipo de Culto
    La luz interior que guía la nueva canción electrónica de Florencia Lira

    A dos décadas de su debut en la escena musical independiente durante la época pre redes sociales, plataformas de streaming y dominio del algoritmo, Florencia Lira reemprende su trabajo con una mirada desde la electrónica como soporte para sus canciones pop.Tanto de mí” es el segundo single del álbum que publicará este semestre. Se titula “Obosom”, editado por el sello Cápsula Discos (Matorral, Natisú,Cadenasso, Leo Quinteros).

    La canción fue producida por Andrés Landon, músico chileno galardonado con un Grammy Latino por su trabajo con la mexicana Natalia Lafourcade en 2012, y retoma la estética de la voz de Florencia Lira rodeada por sonidos sintéticos, pulsos, bajos y atmósferas procesadas desde la electrónica en el estudio, como lo había sido el primer single del disco, “Lilit”.-

    “Tanto de mí” es la reflexión de una mujer ya en sus cuarenta años de edad y un llamado a la autodeterminación y la propia identidad en tiempos complejos, donde la sobreinformación y la desinformación homogeniza las vidas.

    “La canción habla de la necesidad de despojarse de esa pretensión de ser lo que uno no es. Viene desde una herida, por supuesto, una herida que va sanando con el tiempo y que ahora nos conduce al encuentro de uno consigo mismo”, introduce Florencia Lira. “Allí aparece entonces una la luz interior, que es pequeña como una vela, pero que nos guía frente a las luces enormes que nos invaden desde fuera y que en elfondo son irreales”, agrega. “Cuando mi luz vuelva ya no estaré sola / Ya no daré, ya no daré / Tanto de mí,tanto de mí”, escribe ella en el coro.

    Florencia Lira estrenó “Tanto de mí” esta semana en plataformas de escucha y el próximo 30 de enero lanzará el videoclip que la acompaña, una pieza dirigida por Nicolás Oyarce, director de la Plataforma para Nuevos Directores de Arte. “Desde este laboratorio de experimentación nos inspiramos en la obra de la artista visual argentina Liliana Porter, mezclada con una estética más ‘naive’ que la conecta con el universo de Florencia”, explica Oyarce.

    El zigzag de los discos

    La trayectoria de Florencia Lira se inició en 2004, cuando presentó en Sala Master el disco “Flörence”, una propuesta autoral de electrónica ambient en tiempos de consolidación de la primera escena indie. Ella tenía 20 años.

    Sus siguientes pasos musicales la han llevado por distintos rumbos, desde los estudios de canto lírico hasta la educación musical para la primera infancia. En sus ocho discos solista Florencia Lira muestra una diversidad de miradas: desde la canción de raíz folk en “El nido de la araña”(2017) a la musicalización de textos poéticos de Mistral en “La caminante” (2016) y de la argentina Alejandra Pizarnik en “Alejandra” (2020). Su último trabajo fue el aplaudido “Salto al alba” (2023), donde ella comenzó a explorar la canción pop desde la electrónica.

    Más sobre:MusicaFlorencia LiraCápsula DiscosMúsica Culto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    ¿Te enojas más cuando tienes hambre? Esta es la explicación científica

    Bafta 2026: Una Batalla Tras Otra toma la delantera y el brasileño Wagner Moura es omitido

    Exministro Muñoz revela ante Fiscalía preocupación en la Suprema por “exceso de protagonismo” de Vivanco y amenazas entre jueces

    Jueza expulsada por chats con Hermosilla: Corte de Santiago acoge querella de capítulos contra Verónica Sabaj

    Dictan presidio perpetuo para los cuatro responsables del doble homicidio de agricultores en Malloa

    Récords, nominaciones y películas: 2026 presenta un inicio auspicioso para el cine chileno

    Lo más leído

    1.
    Libros, noche y ciudad: Librerías Nocturnas se toma las calles de Barrio Italia

    Libros, noche y ciudad: Librerías Nocturnas se toma las calles de Barrio Italia

    2.
    Óliver Laxe, director: “Pedro Almodóvar dice que nunca había visto una película como Sirāt”

    Óliver Laxe, director: “Pedro Almodóvar dice que nunca había visto una película como Sirāt”

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es la tirzepatida, el nuevo fármaco para tratar la diabetes tipo 2 y la obesidad aprobado por el ISP en Chile

    Qué es la tirzepatida, el nuevo fármaco para tratar la diabetes tipo 2 y la obesidad aprobado por el ISP en Chile

    Estas son las 10 inmobiliarias mejor evaluadas por sus compradores en Latinoamérica: 5 son de Chile, según un ranking

    Estas son las 10 inmobiliarias mejor evaluadas por sus compradores en Latinoamérica: 5 son de Chile, según un ranking

    Qué es el virus Nipah: cuáles son los síntomas y cómo se contagia esta enfermedad que puede ser mortal

    Qué es el virus Nipah: cuáles son los síntomas y cómo se contagia esta enfermedad que puede ser mortal

    Camino al Oscar 2026: guía para ver las 10 cintas nominadas a Mejor Película

    Camino al Oscar 2026: guía para ver las 10 cintas nominadas a Mejor Película

    Servicios

    Metro y Tren Nos anuncian pago con tarjeta bancaria: ¿Cuándo comienza y cómo funciona?

    Metro y Tren Nos anuncian pago con tarjeta bancaria: ¿Cuándo comienza y cómo funciona?

    Cuál es el monto del Bono Mujer Trabajadora 2026: esta semana comienzan los pagos

    Cuál es el monto del Bono Mujer Trabajadora 2026: esta semana comienzan los pagos

    Rating del lunes 26 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 26 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Exministro Muñoz revela ante Fiscalía preocupación en la Suprema por “exceso de protagonismo” de Vivanco y amenazas entre jueces
    Chile

    Exministro Muñoz revela ante Fiscalía preocupación en la Suprema por “exceso de protagonismo” de Vivanco y amenazas entre jueces

    Jueza expulsada por chats con Hermosilla: Corte de Santiago acoge querella de capítulos contra Verónica Sabaj

    Dictan presidio perpetuo para los cuatro responsables del doble homicidio de agricultores en Malloa

    Familia Del Río vende cerca de $65.100 millones en acciones de Falabella durante la misma jornada en que vendió Bethia
    Negocios

    Familia Del Río vende cerca de $65.100 millones en acciones de Falabella durante la misma jornada en que vendió Bethia

    CMF realiza observaciones a la OPA de Aníbal Mosa por Blanco y Negro

    Futuro biministro de Kast Daniel Mas se suma a foro económico en Panamá

    ¿Te enojas más cuando tienes hambre? Esta es la explicación científica
    Tendencias

    ¿Te enojas más cuando tienes hambre? Esta es la explicación científica

    “Su compañero para una vida con IA”: cómo los dispositivos de Samsung prometen mejorar la vida diaria de los usuarios

    Qué es la tirzepatida, el nuevo fármaco para tratar la diabetes tipo 2 y la obesidad aprobado por el ISP en Chile

    Con un finalista de Wimbledon: las figuras del tenis mundial que darán vida a la nueva edición del Chile Open
    El Deportivo

    Con un finalista de Wimbledon: las figuras del tenis mundial que darán vida a la nueva edición del Chile Open

    Fichaje estrella para Tiago Nunes: Deyverson remece al fútbol ecuatoriano como nuevo refuerzo de Liga de Quito

    La millonaria apuesta del Colo Colo de Fernando Ortiz para seducir a Diego Valdés

    Desde Tool hasta Depeche Mode y John Coltrane en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para febrero
    Finde

    Desde Tool hasta Depeche Mode y John Coltrane en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para febrero

    Así es “El Milagro”, el nuevo oasis natural en Parque Tricao que se suma a sus atracciones

    Late Ñuñoa 2026: revisa la amplia programación cultural y las actividades del festival gratuito

    Bafta 2026: Una Batalla Tras Otra toma la delantera y el brasileño Wagner Moura es omitido
    Cultura y entretención

    Bafta 2026: Una Batalla Tras Otra toma la delantera y el brasileño Wagner Moura es omitido

    La luz interior que guía la nueva canción electrónica de Florencia Lira

    Récords, nominaciones y películas: 2026 presenta un inicio auspicioso para el cine chileno

    “La madre de todos los acuerdos comerciales”: La UE e India cierran histórico pacto para hacerles frente a EE.UU. y China
    Mundo

    “La madre de todos los acuerdos comerciales”: La UE e India cierran histórico pacto para hacerles frente a EE.UU. y China

    EE.UU. planifica el establecimiento de la CIA en Venezuela para influir en el nuevo escenario político

    Trump retira a jefe de Patrulla Fronteriza de Minneapolis en medio de crecientes críticas a secretaria de Seguridad Nacional

    Hablemos de amor: el amor que me salvó
    Paula

    Hablemos de amor: el amor que me salvó

    Pilar Quispe Mamani: Lenta, pero segura

    Equipo Paula gana premio ‘Pobre el que no cambia la mirada 2025′