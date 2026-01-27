La luz interior que guía la nueva canción electrónica de Florencia Lira

A dos décadas de su debut en la escena musical independiente durante la época pre redes sociales, plataformas de streaming y dominio del algoritmo, Florencia Lira reemprende su trabajo con una mirada desde la electrónica como soporte para sus canciones pop. “Tanto de mí” es el segundo single del álbum que publicará este semestre. Se titula “Obosom”, editado por el sello Cápsula Discos (Matorral, Natisú,Cadenasso, Leo Quinteros).

La canción fue producida por Andrés Landon, músico chileno galardonado con un Grammy Latino por su trabajo con la mexicana Natalia Lafourcade en 2012, y retoma la estética de la voz de Florencia Lira rodeada por sonidos sintéticos, pulsos, bajos y atmósferas procesadas desde la electrónica en el estudio, como lo había sido el primer single del disco, “Lilit”.-

“Tanto de mí” es la reflexión de una mujer ya en sus cuarenta años de edad y un llamado a la autodeterminación y la propia identidad en tiempos complejos, donde la sobreinformación y la desinformación homogeniza las vidas.

“La canción habla de la necesidad de despojarse de esa pretensión de ser lo que uno no es. Viene desde una herida, por supuesto, una herida que va sanando con el tiempo y que ahora nos conduce al encuentro de uno consigo mismo”, introduce Florencia Lira. “Allí aparece entonces una la luz interior, que es pequeña como una vela, pero que nos guía frente a las luces enormes que nos invaden desde fuera y que en elfondo son irreales”, agrega. “Cuando mi luz vuelva ya no estaré sola / Ya no daré, ya no daré / Tanto de mí,tanto de mí”, escribe ella en el coro.

Florencia Lira estrenó “Tanto de mí” esta semana en plataformas de escucha y el próximo 30 de enero lanzará el videoclip que la acompaña, una pieza dirigida por Nicolás Oyarce, director de la Plataforma para Nuevos Directores de Arte. “Desde este laboratorio de experimentación nos inspiramos en la obra de la artista visual argentina Liliana Porter, mezclada con una estética más ‘naive’ que la conecta con el universo de Florencia”, explica Oyarce.

El zigzag de los discos

La trayectoria de Florencia Lira se inició en 2004, cuando presentó en Sala Master el disco “Flörence”, una propuesta autoral de electrónica ambient en tiempos de consolidación de la primera escena indie. Ella tenía 20 años.

Sus siguientes pasos musicales la han llevado por distintos rumbos, desde los estudios de canto lírico hasta la educación musical para la primera infancia. En sus ocho discos solista Florencia Lira muestra una diversidad de miradas: desde la canción de raíz folk en “El nido de la araña”(2017) a la musicalización de textos poéticos de Mistral en “La caminante” (2016) y de la argentina Alejandra Pizarnik en “Alejandra” (2020). Su último trabajo fue el aplaudido “Salto al alba” (2023), donde ella comenzó a explorar la canción pop desde la electrónica.