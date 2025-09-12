La novela Limpia según Dominga Sotomayor: mira el trailer de la cinta que llegará a Netflix

Limpia, una de las novelas chilenas más elogiadas de los últimos años, tiene su propia adaptación cinematográfica. Dirigida por Dominga Sotomayor, la película se estrenará mundialmente en el Festival de San Sebastián la próxima semana.

En la antesala a ese hito, Netflix lanzó su trailer, un adelanto que permite tener una primera idea de la manera en que Sotomayor se acercará al libro de Alia Trabucco Zerán.

El filme gira en torno a Estela (María Paz Grandjean), una mujer que deja el sur para trabajar puertas adentro en una casa del sector más acomodado de Santiago. Mientras los padres se ocupan de sus asuntos, ella queda al cuidado de Julia (Rosa Puga Vittini), una niña con la que generara un especial vínculo. La plataforma la presenta como “una historia inquietante que refleja una realidad arraigada en la sociedad actual”.

“Me interesa hacer películas que documenten emociones más que ideas o temas. Por eso decidí enfocarme en la relación entre Estela y Julia, la niña a la que cuida, reflejando un encuentro entre soledades, una simbiosis que al principio parece posible, horizontal, hasta que la imposibilidad y la herida se revelan”, indicó la directora, quien coescribió el guión junto a la argentina Gabriela Larralde.

Tras su paso por San Sebastián, Limpia llegará a cines selectos de Chile el 25 de septiembre y debutará en Netflix el 10 de octubre.

Revisa el adelanto a continuación: