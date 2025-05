La playlist de John Lennon: los artistas y bandas que le llamaban la atención en los sesenta

Reconocido fan del rock and roll, John Lennon no ocultaba su entusiasmo por la música que le llamara la atención. De hecho, durante sus días en The Beatles, era asiduo a seguir las listas de éxitos.

Pero tras el final de los Fab Four, cuando pasaba por un período depresivo, Lennon concedió una de sus entrevistas más célebres. Fue a Jann Wenner, para la revista Rolling Stone. Ahí se explayó sin tapujos.

Cuando Wenner le preguntó qué música estaba escuchando en ese momento, Lennon respondió: “Desde que escucho la radio, me gustan algunas canciones de Neil Young y algo de Elton John. Hay algunos sonidos muy buenos, pero normalmente no hay continuidad. Suena una sección con un sonido fantástico en la radio, luego esperas la conclusión, el concepto o algo que lo cierre, pero no pasa nada, solo pasa a una sesión de improvisación o algo así“.

Elton John Michael Putland/Getty Images

Cuando Wenner le preguntó si había escuchado la radio en Nueva York, Lennon mencionó algunos nombres que le resultaban interesantes.

“Es interesante escuchar a Van Morrison. Parece que hace buen material, con un toque de música negra de los 60; es uno de los que se hicieron estadounidenses como Eric Burdon. Nunca tengo tiempo para un álbum completo. Solo escuché a Neil Young dos veces; se le reconoce a la distancia, con todo el estilo”, señaló.

Creedence Clearwater Revival

También mencionó a una banda que estaba en su momento de mayor éxito. “Me gusta Creedence Clearwater [Revival]. Hacen música hermosa de Clearwater; hacen buen rock and roll. Verás, es difícil cuando me preguntas qué me gusta; he escuchado un montón de cosas que me parecen fantásticas en la radio, pero la mitad del tiempo no he captado quiénes son”.

Para 1970, Creedence Clearwater Revival habían publicado cinco discos, entre estos algunos de los más exitosos, como Bayou Country (1969), Willy and the poor boys (1969) y Cosmo’s Factory (1970).

Por ello, es muy probable que Lennon haya escuchado canciones como Proud Mary, Down on the corner o Fortunate Son. Temas de sonido crudo, muy en la línea del rock de los cincuenta, pero con un gancho pop que los hizo muy reconocibles hasta hoy.