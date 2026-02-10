La trilogía de El Señor de los Anillos regresa a los cines chilenos con su edición extendida

Este es un año especial para los fanáticos de El señor de los anillos. Mientras todo apunta a que en los próximos meses comenzará el rodaje de The hunt for Gollum bajo la dirección de Andy Serkis, en diciembre se celebrará el 25° aniversario de El señor de los anillos: La Comunidad del Anillo (2001), la cinta que inició la exitosa serie de películas de Peter Jackson.

Hoy se confirmó que la trilogía que llevó a la pantalla grande la obra de J. R. R. Tolkien volverá a los cines chilenos. Y su relanzamiento será en formato ampliado.

La cadena Cinemark detalló que las ediciones extendidas de La Comunidad del Anillo (2001), Las dos torres (2002) y El retorno del Rey (2003) tendrán funciones a partir del próximo 19 de marzo.

¿Se habían exhibido con esa longitud en territorio nacional? Sí, a inicios de 2022, cuando tuvieron diferentes proyecciones en las multisalas del país.

Mientras que las versiones originales para cines duraban más de nueve horas, las ediciones extendidas alcanzan las 11 horas y media.

Se espera que pronto se revele más información sobre venta de entradas y horarios.