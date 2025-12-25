SUSCRÍBETE POR $1100
    Last Christmas: el éxito de Wham! que se escribió en una hora y que tardó 36 años en conquistar la Navidad

    Escrita en una tarde y grabada en la soledad de un estudio durante el verano, la joya melancólica de George Michael nació con la misión de ser número uno. Sin embargo, entre un rival benéfico imbatible, una curiosa demanda por plagio y décadas de una espera récord, el hit de Wham! tuvo que aguardar hasta 2021 para alcanzar la cima y hacer justicia al legado de un corazón roto que se volvió eterno.

    Pablo Retamal N. 
    Pablo Retamal N.
    Last Christmas: el éxito de Wham! que se escribió en una hora y que tardó 36 años en conquistar la Navidad

    En diciembre de 1984, el mundo de la música británica vivió una de las competencias más reñidas de su historia. Wham!, el dúo compuesto por George Michael y Andrew Ridgeley, lanzó Last Christmas con la firme intención de alcanzar el codiciado número uno de Navidad. Esa era la idea, sin embargo, un rival formidable les salió al camino: Band Aid y su himno benéfico Do They Know It’s Christmas? proyecto en el que, irónicamente, el propio George Michael también participaba.

    A diferencia de lo que muchos creen por su sonido festivo, la canción no nació en un gran estudio ni durante el gris invierno que sirve de telón de fondo a la Navidad del hemisferio norte. George Michael escribió la letra y la melodía en un santiamén durante una tarde de domingo en casa de sus padres, mientras Andrew Ridgeley veía la televisión en la habitación de al lado. Así lo recordó Ridgeley a The Mail On Sunday en 2017.

    “Habíamos comido algo y estábamos sentados relajándonos con la televisión encendida cuando, casi sin darnos cuenta, George desapareció en el piso de arriba durante una hora. Al bajar, estaba tan emocionado que fue como si hubiera descubierto oro; lo cual, en cierto sentido, era cierto”.

    “Fuimos a su antiguo dormitorio, el lugar donde, de niños, pasábamos horas grabando parodias de programas de radio y jingles. Allí guardaba un teclado y algo para registrar sus destellos de inspiración; me tocó la introducción y la cautivadora y melancólica melodía del estribillo de Last Christmas”. Así nació la magia en clave new romantic, acaso el sonido de moda a mediados de los 80, amén de otros exponentes como Duran Duran, A-ha, Roxy Music o Spandau Ballet.

    Wham! la-tercera

    En un alarde de perfeccionismo y control creativo, George Michael grabó la canción casi en su totalidad de forma solitaria en los estudios Advision de Londres durante el verano de 1984. Él mismo tocó el sintetizador Roland Juno-60 y utilizó cajas de ritmos para crear esa atmósfera melancólica que contrasta con el decorado navideño.

    De hecho, la canción tiene poco de la festividad del Viejo Pascuero: habla sobre un amante despechado al que le fue roto su corazón en Navidad. Dice: “La Navidad pasada, te di mi corazón / Pero apenas al día siguiente, lo regalaste / Este año, para salvarme de las lágrimas / Se lo daré a alguien especial”.

    Imagen del video de Last Christmas , de Wham!

    Tema aparte es el videoclip, filmado en el resort suizo de Saas-Fee, es casi tan famoso como la canción. En él vemos a George, Andrew y sus novias (incluyendo a las coristas de la banda, Pepsi & Shirlie) disfrutando de una cabaña en la nieve. Fue la última vez que George Michael apareció en pantalla sin su característica barba, marcando el fin de la etapa más juvenil del dúo antes de su separación en 1986.

    Sin embargo, como suele ocurrir con los hits, la canción no estuvo exenta de polémica. Los editores de Barry Manilow demandaron a George Michael alegando que la melodía de Last Christmas era demasiado similar a la de su éxito Can’t Smile Without You. El caso se resolvió fuera de los tribunales y, en un gesto de generosidad —y para evitar mayores conflictos—, George donó todas las regalías del primer año de la canción a la causa de la hambruna en Etiopía a través de Band Aid.

    Wham-2.jpg Courtesy of Netflix

    El récord de la paciencia

    Con los años, Last Christmas se transformó en algo así como el villancico favorito de quienes se resisten a cantar el archirrepetido Noche de paz. Pero, aunque parezca increíble, Last Christmas mantuvo durante décadas el récord de ser el sencillo más vendido en la historia del Reino Unido que nunca había alcanzado el puesto número uno. De hecho, en ese 1984 llegó al número 2, superado por...Do They Know It’s Christmas.

    La justicia musical llegó mucho tiempo después: en enero de 2021, exactamente 36 años después de su lanzamiento (y cinco tras la muerte de su compositor), la canción finalmente alcanzó la cima de las listas británicas. El éxito se repitió en 2023, consolidando a Wham! como un pilar inamovible de las fiestas y demostrando que, aunque ese amante del pasado desechara el corazón de George Michael, el público nunca lo hizo.

    Portada del single Last Christmas, de Wham! El lado B era "Everything She Wants".

    En un comunicado de 2023, fue Ridgeley quien se refirió al hecho: "Last Christmas finalmente ha ascendido al muy apreciado y buscado número uno oficial de Navidad, que siempre fue el objetivo principal”.

    “George estaría fuera de sí porque después de todos estos años finalmente hemos obtenido la Navidad número uno. Yog [George] dijo que escribió Last Christmas con la intención de tener un Christmas Number One. ¡Misión cumplida!”, agregó.

