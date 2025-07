Led Zeppelin celebra el aniversario 50 de su obra maestra, Physical Graffiti

Es uno de los álbumes consulares de la música popular en los años 70 y el gran disco que empujó a sus autores a explorar nuevas sonoridades y lenguajes creativos.

Led Zeppelin celebrará el 50 aniversario de su icónico sexto álbum, Physical Graffiti con el lanzamiento de su nuevo EP en vivo en formato físico y digital, donde contiene grabaciones en directo de In My Time Of Dying y Trampled Under Foot, de Earl’s Court en 1975, junto con Sick Again y Kashmir en vivo desde Knebworth, fechado en 1979. Estas actuaciones se lanzaron originalmente en el DVD de Led Zeppelin de 2003 y ahora aparecerán en formatos de CD, vinilo y digital por primera vez.

Lanzado el 24 de febrero de 1975 en EE. UU. (y cuatro días después en el Reino Unido), Physical Graffiti logró inmediatamente ventas de platino y recientemente ha sido certificado 17 veces platino. Su éxito comercial fue igualado por su recepción crítica.

“Va de un extremo al otro, pero al mismo tiempo, es muy evidente que es Zeppelin… Me encanta el álbum y funciona como un álbum doble. Hay algunas pistas realmente potentes y estruendosas”, comentó Robert Plant.

“Soy un gran fan de Physical Graffiti. [Fue] muy amplio. Probablemente fue un pináculo”, afirmó John Paul Jones, según difunde un comunicado.

El EP estará disponible el 12 de septiembre.