Lollapalooza 2026 abre sus puertas y presenta novedades en su experiencia

Comienza Lollapalooza 2026. Una edición especial para el evento en su regreso a su lugar de origen, el Parque O’Higgins. Un lugar amplio y con zonas naturales de sombra, lo que generó un plus a la hora de agotar entradas, tal como lo confirmó el director del evento, Sebastián de la Barra, a este medio.

El recinto abrió sus puertas a las 13:00 horas. En los parlantes, sonó la música incidental de Star Wars como para marcar el inicio oficial del evento, mientras los jóvenes asistentes corrían para asegurar un lugar en las primeras filas en los escenarios principales, una postal habitual en el evento.

Los accesos por Matta, Tupper y Rondizzoni ya mostraban alguna concentración de gente (en su mayoría joven) desde al menos el mediodía, pero en general, a tono con el día laboral no ha llegado demasiado público en los primeros momentos. Aunque se espera una asistencia de 80 mil personas diarias, más probablemente concentrado hacia la tarde cuando aparezcan los números más estelares de la jornada.

Son notorias algunas nuevas activaciones (una gran bola de disco en el stand de Banco de Chile)y un gran store de merchandising cerca de los escenarios principales entrando desde el costado por Tupper. Además de la rueda de la fortuna, que ya estaba en los últimos años en Cerrillos, ahora se instaló al costado del Cenco Malls Stage.

Según la Dirección Meteorológica de Chile para esta jornada se espera una máxima de 28°. Para capear el calor se dispondrán 7 zonas de Líquidos, 8 Puntos de Hidratación y otras 7 Zonas de Servicios Sanitarios distribuidos por todo lo largo y ancho del Parque O’Higgins. Hay barras y venta de alimentos en varios puntos y son notorios los vendedores de diferentes bebidas instalados con coolers móviles en la elipse del recinto.

Asimismo, este año la oferta gastronómica se amplió con la inclusión de comida saludable, vegana, veggie, sin gluten, gourmet, postres, entre otras, además de 60 puestos y 6 food gardens.

Esta temporada Lollapalooza tendrá seis escenarios, uno más que en 2025; los principales, Cenco Malls y Banco de Chile, el escenario Perry’s en el Movistar Arena (el habitual lugar para la electrónica), ademas del Lotus Stage (en el teatro La Cúpula), el clásico Alternative stage (que vuelve a su lugar hacia el costado de Av. Viel) y el habitual Kidzapalooza.

Se esperan los primeros shows de la jornada, con los chilenos Dracma abriendo el festival a las 13:45 en el Banco de Chile Stage, además de llas mexicanas The Warning, y la banda nacional Cleaver.

Para la jornada se espera la presencia de números estelares como 31 Minutos, Gepe, el nuevo proyecto de Alain Johannes, Drink the Sea, además de la sensación indie, Men I Trust, los rockeros Deftones, el músico Tom Morello, la estrella del pop Sabrina Carpenter (quien ya está en Chile), y el cantante urbano Young Cister.