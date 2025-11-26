Los Jaivas interpretarán su obra maestra Alturas de Machu Picchu de manera íntegra en su show del Estadio Nacional

“Los Jaivas, Siempre” será uno de los hitos musicales más importantes del año en cuanto a música en vivo en la escena local.

En una presentación única e irrepetible, la banda interpretará por primera vez en el Estadio Nacional y de manera íntegra su obra maestra “Alturas de Macchu Picchu”, junto con un recorrido por sus canciones más emblemáticas, en un espectáculo especialmente diseñado para el próximo 7 de diciembre.

Considerado una de las cumbres creativas de la música chilena y latinoamericana, “Alturas de Macchu Picchu” (1981) es una obra fundamental que fusiona la poesía de Pablo Neruda con un lenguaje musical inquieto y vanguardista. “Su combinación de sintetizadores, instrumentos andinos, rock progresivo y exploración espiritual transformó el panorama artístico de la región, influyendo en generaciones de músicos e instalándose como un referente ineludible del patrimonio cultural del país”, dice un comunicado.

Alturas de Machu Picchu (1981) – Los Jaivas

A lo largo de más de seis décadas, Los Jaivas han desarrollado un lenguaje único que enlaza raíces ancestrales con modernidad sonora. En este concierto, además de “Alturas de Macchu Picchu”, el público podrá disfrutar de clásicos como “Todos Juntos”, “Mira Niñita”, “Sube a Nacer Conmigo Hermano”, “La Conquistada”, “Canción del Sur”, “Mambo de Machaguay” e “Hijos de la Tierra”, piezas que forman parte de la memoria colectiva del país.

El espectáculo en el Estadio Nacional incorporará por primera vez una puesta en escena de gran escala, con pantallas de alta capacidad técnica, visuales inmersivos y una mezcla de disciplinas artísticas —performance, poesía, elementos rituales y lenguajes visuales contemporáneos— que potenciarán el carácter simbólico de la obra. Cada sección del show ha sido concebida como una experiencia sensorial y emocional, ampliando la dimensión espiritual que ha acompañado a la banda en su trayectoria.

