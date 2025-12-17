Macha y el Bloque Depresivo en el Estadio Nacional: todo sobre accesos, transporte y entradas

En una temporada de conciertos que tuvo números muy atractivos, el año cierra con un imperdible, Macha y el Bloque Depresivo en el Estadio Nacional, este sábado 20 de diciembre.

Un hito absoluto para la cartelera musical del año, con un concierto que no necesitó de la promoción habitual de entrevistas o difusión en grandes medios, para agotar todas las entradas, a tono con la historia del proyecto, impulsado por un colectivo que tiene al frente a Aldo “macha” Asenjo, en paralelo a lo que plasman en Chico Trujillo y La Floripondio.

Fecha, hora y lugar

El evento se llevará a cabo el 20 de diciembre del 2025 en el Estadio Nacional a partir de las 20:00 hrs con una presentación especial que dará el puntapié inicial a las grandes sorpresas que trae este show. La apertura de puertas se llevará a cabo a las 16:00 hrs.

Entradas y nominación de tickets

Las entradas para el show de Macha y el Bloque Depresivo se encuentran completamente agotadas en todas las ubicaciones. Si ya adquiriste tus tickets, tienes que nominarlos en la plataforma Ticket Pro. Cada asistente deberá presentar su cédula de identidad vigente junto con el ticket para poder hacer ingreso al estadio.

Accesos

Si ya tienes claras tus ubicaciones, los accesos son los siguientes:

Grecia si compraste Galería y Cancha General de Pie.

Pedro de Valdivia si compraste Andes no Numerado

Cancha General Numerada y Primeras Filas de Asiento Numerado.

Marathon si compraste Movilidad Reducida, Pacífico Preferencial Centro, Pacífico Vista Parcial, Cancha General Numerada, Pacífico Alto y Bajo, Codo Sur Vista Parcial y Primeras filas de Asiento Numerado.

Transporte

La estación de metro más cercana es Estadio Nacional de la Línea 6. Es importante destacar que el metro funcionará hasta las 1:00 de la madrugada, tanto en Línea 3 como Línea 6 y en estaciones específicas.

Las estaciones disponibles serán:

Línea 3: estaciones Plaza Quilicura, Conchalí, Hospitales, U de Chile, Irarrázaval, Ñuñoa y Plaza Egaña.

Línea 6: estaciones Los Leones, Inés de Suárez, Ñuñoa, Estadio Nacional, Ñuble, Franklin y Cerrillos.

Otras recomendaciones

No se permitirá el ingreso de objetos tales como armas de cualquier tipo, líquidos de cualquier tipo, botellas, latas y objetos de vidrio, encendedores, computadores personales, fuegos artificiales, bengalas o cualquier otro tipo de pirotecnia, pisos, cascos de moto, rollos de papel, mascotas, comida, selfie stick o palo selfie, punteros laser, objetos que obstaculicen la visión, pancartas de cualquier tipo, cualquier tipo de estupefacientes, cámaras fotográficas o de video profesionales, entre otros.

Servicios

El evento estará condicionado para ofrecer la mejor experiencia a todos sus asistentes. Contará con baños, puntos de hidratación, enfermería y venta de alimentos.