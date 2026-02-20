Netflix presenta el tráiler oficial de Peaky Blinders: El hombre inmortal

Tommy Shelby nunca estuvo destinado a ser un hombre normal y mortal. En Peaky Blinders: El hombre inmortal, el líder de la familia más temida de Birmingham regresa para enfrentar el ajuste de cuentas más destructivo de su vida.

Ambientada en 1940, en plena Segunda Guerra Mundial, la historia muestra a Tommy rompiendo un exilio voluntario para proteger el futuro de su familia —y del país— mientras lidia con sus propios demonios. En un escenario marcado por la violencia, la traición y la amenaza del conflicto global, deberá decidir si enfrenta su legado o lo reduce a cenizas. Por orden de los Peaky Blinders.

El ganador del Oscar® Cillian Murphy retoma el icónico papel en esta película épica dirigida por Tom Harper y escrita por Steven Knight. El elenco suma a Rebecca Ferguson, Tim Roth, Sophie Rundle, Barry Keoghan y Stephen Graham.

Banda sonora con sello propio

La música volverá a ser un pilar fundamental del universo Shelby. RCA Records UK lanzará la banda sonora oficial el 6 de marzo, con 36 canciones, incluidas cinco grabaciones originales inéditas.

Los compositores Antony Genn y Martin Slattery regresan para crear la música original, mientras que nuevas voces como Grian Chatten (de Fontaines D.C.) y Amy Taylor (de Amyl & the Sniffers) aportan potencia y carácter al film.

El álbum también incluye una nueva versión de “Red Right Hand” de Nick Cave, la colaboración de Grian Chatten con Lankum en “Hunting The Wren (The Immortal Man Version)” y dos reinterpretaciones de Massive Attack, consolidando el inconfundible sello sonoro que ha definido a la saga.

Peaky Blinders: El hombre inmortal se estrena el 20 de marzo en Netflix.