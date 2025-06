Nick Cave rechazó una invitación de Morrissey a cantar en una canción “anti-woke”

Nick Cave rechazó una invitación a cantar en una canción de Morrissey de 2024, que incluía “un discurso anti-woke innecesariamente provocador y ligeramente tonto que había escrito".

Cave, de 67 años, detalló la historia, al responder a un fan en su sitio web Red Hand Files.

“Aunque supongo que coincidía con el sentimiento hasta cierto punto, simplemente no era lo mío. Intento mantener la política, ya sea cultural o de otro tipo, al margen de la música que hago. Considero que tiene un efecto negativo y es la antítesis de lo que sea que intente lograr”.

Sobre la colaboración en cuestión, Cave detalló: “Si bien la canción que envió era bastante hermosa, comenzaba con una introducción de bouzouki griego larga y completamente irrelevante”.

Cave dijo que nunca se habían conocido con “Moz”, “probablemente por eso me cae bien. Es innegablemente una figura compleja y divisiva, alguien que disfruta bastante cabreando a la gente. Por muy agradable que pueda resultar esto para algunos, a mí me interesa poco, salvo por el hecho de que Morrissey es probablemente el mejor letrista de su generación; sin duda, el más extraño, divertido, sofisticado y sutil”.

El trabajo más reciente de Nick Cave fue el disco Wild God, de 2024. En tanto, Morrissey aún no puede publicar Bonfire of Teenagers, el sucesor de I Am Not a Dog on a Chain, de 2020.