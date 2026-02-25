SUSCRÍBETE
    NMIXX sorprende con “Ponte Lokita” junto a Kidd Voodoo en el Festival de Viña 2026

    Las coreanas desataron la euforia en la Quinta Vergara y se lucieron con una versión de Ponte Lokita del chileno Kidd Voodoo.

    Por 
    Equipo de Culto
    24 de febrero de 2026/VIÑA DEL MAR El grupo surcoreano de K-Pop, Nmixx, se presenta junto a Kidd Voodoo en la Quinta Vergara, durante la tercera noche del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026. FOTO: OSCAR GUERRA/AGENCIAUNO Oscar Guerra

    El k-pop se apoderó del escenario del Festival de Viña con el esperado debut de NMIXX. No importó que fuera de madrugada: el público se mantuvo en la Quinta Vergara para ver a la agrupación surcoreana.

    Desde el inicio del espectáculo, la euforia se hizo sentir mientras el sexteto desplegaba sus éxitos y potentes coreografías, desatando gritos y ovaciones entre sus fanáticos.

    Pero las cantantes tenían una sorpresa especial para público chileno: presentaron un cover de Ponte lokita, del chileno Kidd Voodoo.

    Doblaron la apuesta invitando al chileno en escena para interpretar el tema juntos, encendiendo aún más el ambiente en la Quinta.

    Tras bajar del escenario, Kidd Voodoo conversó con el canal oficial del Festival y reveló cómo se gestó la colaboración.

    Me presentaron la idea, estuvimos en contacto por mail y hoy hicimos la prueba de sonido”, explicó. Además, destacó que fueron las propias integrantes quienes escogieron la canción.

    El cantante también recordó que ya había coincidido con ellas en 2025, cuando se desempeñó como jurado del festival. “Las conocí el año pasado, pero ahora tuve la oportunidad de hablar más . Me río mucho con ellas, son muy divertidas”, comentó.

