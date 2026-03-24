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    Oliver Stone prepara nueva película tras diez años sin dirigir ficción: Josh Hartnett será el protagonista

    El cineasta tras películas como Platoon (1986) y Nacido el 4 de julio (1989) prepara un nuevo largometraje luego de centrarse por una década en el cine documental. El proyecto, titulado White Lies, promete tener un enfoque más íntimo.

    Por 
    Vicente Fontecilla

    Según información de Deadline, Oliver Stone, cineasta estadounidense tres veces ganador del Oscar, está trabajando en su nueva película que se llamará White Lies. El actor Josh Hartnett (conocido por Las vírgenes suicidas (1999), Oppenheimer (2023) y La trampa (2024)) protagonizará la cinta, que será el primer proyecto de ficción del director desde Snowden (2016), estrenada hace diez años.

    Stone, conocido por haber dirigido Platoon (1986), Nacido el 4 de julio (1989) y Asesinos por naturaleza (1994), afirmó a Deadline que su nuevo filme se desviará de la explosividad de su trabajo anterior y “será una pieza íntima que explore la familia, la pérdida y el dolor y cómo el amor puede cambiar de forma a lo largo de nuestras vidas”.

    Oliver Stone

    White Lies, según la sinopsis de Deadline, “sigue a Jack Freeman (Hartnett), un hijo divorciado que ahora repite los errores de sus padres en su propio matrimonio y con sus propios hijos. Sintiéndose atrapado, se embarca en un viaje lleno de lujuria para liberarse, solo para encontrarse aún más perdido que antes. Cuando conoce a una mujer, cuya vida es opuesta a la suya, comienza un inesperado viaje de redescubrimiento”.

    Stone dijo al medio estadounidense que “después de casi 10 años alejado de las películas, realmente siento que estoy comenzando de nuevo, como cuando hice Platoon y Salvador en 1986. White Lies encontrará su hogar natural, porque es una historia eterna de amor”.

    Por su lado, Josh Hartnett dijo lo siguiente sobre el proyecto: “Oliver explora un universo en White Lies que se siente personal y es un material completamente nuevo de un cineasta al que admiro desde hace mucho tiempo y con el que estoy entusiasmado de trabajar".

    Josh Hartnett en La trampa (2024)

    Deadline informa que la fotografía principal ya empezó a realizarse y se está llevando a cabo en lugares internacionales como Roma, Italia, Bangkok, Tailandia y Bulgaria. El medio también notifica que el resto del elenco se revelará en breve.

    Aunque el cineasta lleva una década centrado en el cine documental, Oliver Stone ya intentó concretar este nuevo proyecto. Hace ocho años preparó una versión en que el protagonista planeado era Benicio del Toro, pero no la pudo llevar a cabo.

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    Más sobre:Oliver StoneJosh HartnettPelículaCineLa trampaPlatoonNacido el 4 de julioDeadlineDocumentalPremios Oscar

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