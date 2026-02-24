Oliver Tree anuncia presentación en Centro de eventos Blondie

El artista estadounidense Oliver Tree llegará a Chile el próximo 2 de junio para presentarse en el Centro de Eventos Blondie, en un show donde dará vida a su más reciente trabajo discográfico, Alone in a Crowd.

Originario de Santa Cruz, California, Tree se ha definido como un artista imposible de encasillar: vocalista, productor, escritor, director y performer, su propuesta cruza géneros y formatos, explorando el punto donde lo sonoro y lo visual se hacen uno. A lo largo de la última década ha desarrollado múltiples proyectos y personajes, construyendo un universo propio que transita entre la comedia, el deporte de acción y la música. Su trabajo busca desafiar la percepción tradicional del arte y del entretenimiento, ampliando los límites de la cultura pop en la era digital.

Alone in a Crowd, su tercer álbum de estudio, profundiza en temáticas como la soledad, la desconexión y la experiencia humana dentro de la cultura contemporánea. El disco introduce además al personaje Cornelius Cummings, ampliando el componente narrativo y performático que caracteriza su carrera.

Sus trabajos anteriores, Ugly is Beautiful y Cowboy Tears, obtuvieron certificaciones de oro por la RIAA y reforzaron su estatus como uno de los artistas más provocadores y comentados de su generación. Con más de 4 mil millones de reproducciones globales, más de mil millones de visualizaciones en YouTube y una comunidad digital que supera los 30 millones de seguidores, Oliver Tree se ha consolidado como una de las figuras más singulares del pop y la música alternativa contemporánea.

El concierto en Santiago promete un despliegue escénico acorde a su propuesta multidisciplinaria, combinando música, narrativa, comedia y un componente visual que ha sido clave en su proyección internacional.

Las entradas para el show están disponibles vía sistema Passline.