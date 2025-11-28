Pablo Ilabaca y Camilo Salinas ganan premio por banda sonora en el New York Film Award

La música y el cine chileno suman un importante reconocimiento. Pablo Ilabaca y Camilo Salinas acaban de ser reconocidos en el New York Film Awards por su trabajo para la película Desconectados.

Los músicos chilenos ganaron la categoría Best score en la premiación anual, que esta temporada cumplió su novena edición.

"Junto a mi amigo @csalinasmusica trabajamos codo a codo para lograr esta linda e intima música y traernos este logro a nuestros hogares“, escribió Ilabaca en una publicación en su cuenta de Instagram.

La película Desconectados fue dirigida por Diego Rougier y tuvo a Javiera Contador en el rol protagónico, interpretando a una madre en apuros. Fue la primera película chilena producida para Amazon Prime.