“Para Charly, la leyenda”: el encuentro de Rosalía con Charly García que incluyó intercambio de vinilos

Si hace algunas semanas Dua Lipa visitaba La Bombonera con la camiseta argentina, ahora fue el turno de Rosalía.

La cantante catalana, que estos días se encuentra en Buenos Aires, también recorrió la cancha de Boca y posó con la camiseta del equipo.

Esta visita forma parte de las actividades de la artista en Argentina, en el marco de la gira promocional de su nuevo álbum, Lux. En su estadía, Rosalía ha participado en programas de streaming trasandinos, apareció en televisión y se ha paseado por las calles de la ciudad porteña, donde estaría grabando un videoclip.

La catalana ha mostrado estar al tanto de la música contemporánea que surge del otro lado de la cordillera. “Me encanta Milo J, lo hace muy bien. Me encanta que vuelva a sus raíces”, contó en el programa Otro día perdido de Mario Pergolini.

“Emilia Mernes es increíble en el escenario. La he visto y es un terremoto. Tenéis muy buenos artistas. Nathy Peluso escribe... tiene unas barras que flipas, barras de fuego. No sé, en general creo que disfruto todo lo que esté bien hecho”, añadió.

Pero probablemente nadie esperaba un encuentro como el que ocurrió durante esta visita: una reunión con Charly García.

Rosalía y el encuentro con Charly

Este sábado, la cuenta oficial de Instagram del músico argentino publicó una historia en la que aparecía junto a la cantante.

Allí él luce sonriente mientras sostiene en sus manos Lux, con la dedicatoria: “Para Charly, la leyenda. Con amor”.

Según recopiló Infobae, el encuentro tuvo lugar el viernes en el Hotel Faena de Buenos Aires. Allí se sentaron en un sillón, conversaron acerca de música e intercambiaron vinilos.

Si Charly se quedó con un ejemplar de Lux, Rosalía recibió La hija de la lágrima (1993). “Para Rosalía”, firmó la estrella argentina.