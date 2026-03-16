Paul Thomas Anderson gana el primer Oscar de su carrera

Paul Thomas Anderson hizo historia en la edición número 98 de los Premios de la Academia. Con más de treinta años de trayectoria y once nominaciones a los Premios Oscar (en categorías de guion, dirección y producción), el cineasta norteamericano rompió su sequía y consiguió su primera estatuilla por Mejor guion adaptado.

Su triunfo lo consiguió gracias a Una batalla tras otra, una de las máximas favoritas a también imponerse como Mejor director y Mejor película. Su competencia en esa categoría eran Hamnet, Frankenstein, Bugonia y Sueños de trenes.

En la ceremonia, Anderson ha sido nominado tres veces a Mejor guión original (Boogie Nights, Magnolia y Licorice Pizza), dos veces a Mejor guión adaptado (Petróleo sangriento y Vicio propio), tres veces a Mejor director (Petróleo sangriento, El hilo invisible y Licorice Pizza) y tres veces, como productor, a Mejor película (Petróleo sangriento, El hilo invisible y Licorice Pizza).

Con Una batalla tras otra, Paul Thomas Anderson aumentó esas nominaciones a catorce (Mejor Guion Adaptado, Mejor Director y Mejor Película). Ahora Paul Thomas Anderson es favorito a ganarlo todo.

“Escribí esta película para mis hijos, para pedirles disculpas por el desorden que dejamos en este mundo que les estamos entregando. Pero también con la esperanza de que sean la generación que, con algo de suerte, nos traiga algo de sentido común y decencia”, señaló en su discurso.