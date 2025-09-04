Pedro Aznar continúa la celebración de sus 50 años de música y agenda tres shows en Chile

Pedro Aznar ha tenido motivos justificados y elocuentes para celebrar desde 2024. Esa temporada marcó un hito fundamental en el recorrido del artista: 50 años de música, medio siglo de una carrera incombustible que lo ha consolidado como una de las figuras más influyentes de la escena latinoamericana.

Para celebrarlo, está recorriendo distintos lugares del planeta con la gira “Pedro Aznar 5.0 – 50 años de música Volumen 2”, un espectáculo íntimo en formato unipersonal que ahora tendrá su escala en Santiago con fechas el 27, 28 y 29 de noviembre en el Teatro Municipal de Las Condes.

Entradas disponibles a partir del lunes 8 de septiembre a las 11:00 hrs. a través de www.tmlascondes.cl

Este concierto propone un viaje cronológico por su obra, interpretando canciones que han marcado cada etapa de su camino artístico, desde sus primeras composiciones hasta sus piezas más recientes. Tras su paso por Chile, la gira continuará por los principales escenarios de Latinoamérica y Europa.

Como parte de esta celebración, cada jornada contará con un artista invitado nacional, que será anunciado próximamente, sumando un atractivo especial a estas noches de música.

El repertorio incluirá también varios de los grandes clásicos que forman parte del cancionero popular, entre ellos Hablando a tu corazón, Tu amor, A primera vista, Mientes, Ya no hay forma de pedir perdón y Zamba para olvidar.