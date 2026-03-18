Pianista coreana Soo Jung-Ann se presenta por primera vez en Chile en el Teatro CA660

El próximo miércoles 29 de abril a las 20:00 horas, el público del Teatro CA660 de Fundación CorpArtes se deleitará con el recital de la reconocida pianista coreana Soo Jung-Ann. Será una oportunidad única para disfrutar del virtuosismo de la artista en un espacio con acústica de excelencia en Las Condes.

La artista, que ha sido premiada con importantes galardones como el Primer Premio del Concurso Internacional Maria Canals de Barcelona, y el Concurso Internacional Beethoven de Bonn, desplegará toda su destreza y virtuosismo en el piano interpretando piezas de Frédéric Chopin y Claude Debussy, dos de los compositores más influyentes en la historia de la música para piano.

Soo Jung-Ann destaca por la profundidad expresiva y el alto dominio técnico de sus interpretaciones, por lo que ha desarrollado una sólida trayectoria internacional, presentándose como solista junto a prestigiosas orquestas y en reconocidas salas de concierto de Europa y Asia.

“El espectáculo en vivo de Soo Jung-Ann destaca por su excelencia y ha sido reconocido en importantes escenarios internacionales, por lo que es un orgullo sumar su talento a nuestra cartelera. A lo largo de los años, hemos construido una comunidad que aprecia el repertorio pianístico y que reconoce en nuestro escenario un espacio privilegiado donde cada intérprete, desde su propio estilo, logra generar una conexión profunda tanto con el público habitual como con nuevas audiencias”, afirma José Tomás Palma, director ejecutivo de Fundación CorpArtes.

El recital de piano de Soo Jung-Ann se presentará el miércoles 29 de abril a las 20:00 horas, en el Teatro CA660 de Fundación CorpArtes, ubicado en Rosario Norte #660, piso -2, Las Condes. Las entradas se pueden adquirir en www.corpartes.cl y los valores van desde los $18.000 hasta los $33.000, desde 15% de descuento para estudiantes, tercera edad y convenios. Entradas en preventa con un 20% de descuento hasta agotar stock.

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