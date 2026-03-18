SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    Pianista coreana Soo Jung-Ann se presenta por primera vez en Chile en el Teatro CA660

    El repertorio del concierto de la destacada intérprete contará con obras de Chopin y Debussy, que serán ejecutadas con maestría en el piano Steinway del Teatro CA660 de Fundación CorpArtes. Compra tus entradas en www.corpartes.cl.

    Por 
    Equipo de Culto
    Pianista coreana Soo Jung-Ann se presenta por primera vez en Chile en el Teatro CA660 CHOOSANGYEON

    El próximo miércoles 29 de abril a las 20:00 horas, el público del Teatro CA660 de Fundación CorpArtes se deleitará con el recital de la reconocida pianista coreana Soo Jung-Ann. Será una oportunidad única para disfrutar del virtuosismo de la artista en un espacio con acústica de excelencia en Las Condes.

    La artista, que ha sido premiada con importantes galardones como el Primer Premio del Concurso Internacional Maria Canals de Barcelona, y el Concurso Internacional Beethoven de Bonn, desplegará toda su destreza y virtuosismo en el piano interpretando piezas de Frédéric Chopin y Claude Debussy, dos de los compositores más influyentes en la historia de la música para piano.

    Soo Jung-Ann destaca por la profundidad expresiva y el alto dominio técnico de sus interpretaciones, por lo que ha desarrollado una sólida trayectoria internacional, presentándose como solista junto a prestigiosas orquestas y en reconocidas salas de concierto de Europa y Asia.

    “El espectáculo en vivo de Soo Jung-Ann destaca por su excelencia y ha sido reconocido en importantes escenarios internacionales, por lo que es un orgullo sumar su talento a nuestra cartelera. A lo largo de los años, hemos construido una comunidad que aprecia el repertorio pianístico y que reconoce en nuestro escenario un espacio privilegiado donde cada intérprete, desde su propio estilo, logra generar una conexión profunda tanto con el público habitual como con nuevas audiencias”, afirma José Tomás Palma, director ejecutivo de Fundación CorpArtes.

    El recital de piano de Soo Jung-Ann se presentará el miércoles 29 de abril a las 20:00 horas, en el Teatro CA660 de Fundación CorpArtes, ubicado en Rosario Norte #660, piso -2, Las Condes. Las entradas se pueden adquirir en www.corpartes.cl y los valores van desde los $18.000 hasta los $33.000, desde 15% de descuento para estudiantes, tercera edad y convenios. Entradas en preventa con un 20% de descuento hasta agotar stock.

    VENTA DE ENTRADAS AQUÍ

    Más sobre:ArteFundación CorpArtesArte Culto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Diputados UDI envían proyecto de resolución para que la Cámara solicite a Kast retirar la postulación de Bachelet a la ONU

    Delcy Rodríguez releva a Padrino López como ministro de Defensa tras más de una década en el cargo

    La Fed mantiene la tasa de interés y advierte “inciertas” implicancias de la guerra con Irán en economía de EE.UU.

    ¿Afecta a todos los sectores por igual? El análisis de los economistas del Banco Central sobre el efecto de los feriados en la actividad

    Mara Sedini por propuesta al Mepco: “Estamos obligados a tomar medidas concretas”

    Sedini defiende retiro de decretos medioambientales: “Es importante revisarlos porque pueden tener problemas”

    Lo más leído

    1.
    U2 alista show en Chile para 2027 y Estadio Nacional prioriza el deporte ante solicitudes de productoras para conciertos

    U2 alista show en Chile para 2027 y Estadio Nacional prioriza el deporte ante solicitudes de productoras para conciertos

    2.
    Lollapalooza Chile 2027 celebra 15 años y anuncia el inicio de venta de entradas

    Lollapalooza Chile 2027 celebra 15 años y anuncia el inicio de venta de entradas

    3.
    Festival REC presenta sus horarios por día y confirma sus cuatro escenarios

    Festival REC presenta sus horarios por día y confirma sus cuatro escenarios

    4.
    Manuel García: “Silvio Rodríguez me dijo que las cosas en el mundo desde que uno nace estaban más o menos como están”

    Manuel García: “Silvio Rodríguez me dijo que las cosas en el mundo desde que uno nace estaban más o menos como están”

    5.
    Pedro Aznar y David Lebón reviven a Serú Girán en Chile: “Nuestra música vuelve a ser necesaria”

    Pedro Aznar y David Lebón reviven a Serú Girán en Chile: “Nuestra música vuelve a ser necesaria”

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La lluvia podría alcanzar Santiago: anuncian la llegada de un sistema frontal a la Región Metropolitana

    La lluvia podría alcanzar Santiago: anuncian la llegada de un sistema frontal a la Región Metropolitana

    Cómo controlar el colesterol “malo” para reducir el riesgo de infartos y ACV, según las nuevas guías de manejo

    Cómo controlar el colesterol “malo” para reducir el riesgo de infartos y ACV, según las nuevas guías de manejo

    Nayib Bukele cambia la constitución en El Salvador e instala la cadena perpetua para “asesinos, violadores y terroristas”

    Nayib Bukele cambia la constitución en El Salvador e instala la cadena perpetua para “asesinos, violadores y terroristas”

    Mi mascota y yo: él me ayudó a vivir
    paula

    Mi mascota y yo: él me ayudó a vivir

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Tottenham vs. Atlético de Madrid por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Tottenham vs. Atlético de Madrid por la Champions League

    A qué hora y dónde ver a Liverpool vs. Galatasaray por la Champions League

    A qué hora y dónde ver a Liverpool vs. Galatasaray por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Bayern Múnich vs. Atalanta por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Bayern Múnich vs. Atalanta por la Champions League

    Diputados UDI envían proyecto de resolución para que la Cámara solicite a Kast retirar la postulación de Bachelet a la ONU
    Chile

    Diputados UDI envían proyecto de resolución para que la Cámara solicite a Kast retirar la postulación de Bachelet a la ONU

    Sedini defiende retiro de decretos medioambientales: “Es importante revisarlos porque pueden tener problemas”

    Estrechez de comisión: cupos limitados, descuelgues y posibles revanchas en la Cámara agudizan tensiones en la oposición

    La Fed mantiene la tasa de interés y advierte “inciertas” implicancias de la guerra con Irán en economía de EE.UU.
    Negocios

    La Fed mantiene la tasa de interés y advierte “inciertas” implicancias de la guerra con Irán en economía de EE.UU.

    ¿Afecta a todos los sectores por igual? El análisis de los economistas del Banco Central sobre el efecto de los feriados en la actividad

    Mara Sedini por propuesta al Mepco: “Estamos obligados a tomar medidas concretas”

    “Cualquier agresor externo chocará con una resistencia inexpugnable”: el presidente de Cuba responde a amenazas de Trump
    Tendencias

    “Cualquier agresor externo chocará con una resistencia inexpugnable”: el presidente de Cuba responde a amenazas de Trump

    Nayib Bukele cambia la constitución en El Salvador e instala la cadena perpetua para “asesinos, violadores y terroristas”

    Se creía que eran solitarios, pero los tiburones pueden tener amigos, según un reciente estudio

    Histórico: Venezuela se corona como campeón Mundial de béisbol y es el primer país sudamericano en conseguirlo
    El Deportivo

    Histórico: Venezuela se corona como campeón Mundial de béisbol y es el primer país sudamericano en conseguirlo

    En vivo: el Barcelona y Newcastle quieren inscribirse en los cuartos de final de la Champions League

    Gritos de un lado para otro y amenaza de “golpe de estado”: el virulento Consejo de Presidentes que debatió la ley SADP

    Apple actualiza su tope de gama en audio: cómo son los nuevos AirPods Max 2
    Tecnología

    Apple actualiza su tope de gama en audio: cómo son los nuevos AirPods Max 2

    Review de Marathon: la tensa apuesta de Bungie por los shooters de extracción

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Pianista coreana Soo Jung-Ann se presenta por primera vez en Chile en el Teatro CA660
    Cultura y entretención

    Pianista coreana Soo Jung-Ann se presenta por primera vez en Chile en el Teatro CA660

    U2 alista show en Chile para 2027 y Estadio Nacional prioriza el deporte ante solicitudes de productoras para conciertos

    Lollapalooza Chile 2027 celebra 15 años y anuncia el inicio de venta de entradas

    Delcy Rodríguez releva a Padrino López como ministro de Defensa tras más de una década en el cargo
    Mundo

    Delcy Rodríguez releva a Padrino López como ministro de Defensa tras más de una década en el cargo

    Perú advierte sobre los riesgos del Plan Escudo Fronterizo de Kast y pide no volver al Muro de Berlín

    “Estamos desconsolados”: Presidente de Irán confirma el asesinato de su ministro de Inteligencia tras un ataque de Israel

    La importancia de hidratarse (bien)
    Paula

    La importancia de hidratarse (bien)

    Tiradito vegetal

    Autonomía económica: la libertad de poder decidir