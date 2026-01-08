Polémica en los Actor Awards: uno de los premios más importantes del cine de EE.UU. excluye a cintas internacionales

Durante la jornada del 7 de enero, la asociación conocida como SAG-AFTRA, que reúne al Sindicato de Actores de Cine y la Federación Estadounidense de Artistas de Radio y Televisión, anunció su nómina para la 32ava ceremonia de los renombrados The Actor Awards, conocidos antes como premios SAG.

La lista, liderada por Una batalla tras otra (2025) y Pecadores (2025) en sus categorías cinematográficas, generó revuelo por su omisión a las películas internacionales que han llenado las candidaturas de otros premios como los Globos de Oro o los Critics Choice Awards.

Extraído de Variety

Los Actor Awards constituyen un hito relevante para la temporada de premios, ya que permiten predecir tendencias y construir narrativas que perfilan a los ganadores de las cuatro estatuillas ligadas a actuación de los Oscar. Esta relevancia surge de su énfasis exclusivo en condecoraciones actorales y de quiénes votan los premios, porque, a diferencia de otras galardones dados por comunidades más exclusivas, estos son deliberados por los actores y realizadores que forman parte de SAG-AFTRA, gremio al que pertenecen todos los artistas que trabajan frecuentemente en Hollywood.

Debido a esto, la ceremonia ha sido cuestionada por el público durante años por su tendencia a valorar, con pocas excepciones, solo las interpretaciones de actores y actrices angloparlantes, lo que se reflejó en que la nómina para este año fuera transversalmente criticada. Ninguna película internacional recibió nominaciones (considerando que cintas como Bugonia (2025) y Hamnet (2025) son coproducciones norteamericanas) en una temporada que ha destacado por tener a más cintas extranjeras que nunca entre la parrilla de favoritas.

Ausencias más notorias

La omisión más criticada es la de Valor sentimental (2025), película noruega dirigida por Joachim Trier que ha tenido a tres actores (incluso cuatro) de su elenco nominados a la mayoría de premios estadounidenses. Renate Reinsve en Mejor Actriz Principal, Stellan Skarsgård en Mejor Actor de Reparto y la dupla alternada (aunque han coincidido juntas) de Inga Ibsdotter Lilleaas y Elle Fanning en Mejor Actriz de Reparto han sido costumbre en las listas del resto de ceremonias, incluso cosechando premios en instancias como la National Board of Review Awards o el Festival de Cine de Los Ángeles y asegurando su presencia en los Critics Choice Awards y los Globos de Oro.

Extraída de Cinencuentro

La otra ausencia más evidente es la de Wagner Moura por su rol protagónico en la cinta brasileña El agente secreto (2025), quien ha sido nominado en los premios mencionados anteriormente y es uno de los favoritos a galardones futuros. Su reconocimiento obtenido en el Festival de Cannes 2025, que le entregó el premio a Mejor Actor, lo pone como una de las cartas más fuertes no consideradas por los Actor Awards.

Extraída de The Hollywood Reporter

Otro cuestionamiento realizado por el público es la no inclusión del actor Lee Byung-hun, protagonista del filme surcoreano La única opción que aseguró su nominación a los Globos de Oro, aunque su menor presencia en las listas de galardones norteamericanos hace que la crítica no sea tan feroz.

Precedentes

El hecho de que todas las películas y actores nominados a los premios de esta ceremonia sean angloparlantes despierta muchas críticas, pero también llama la atención a la comunidad cinéfila porque los ex premios SAG sí nominaron cintas extranjeras en años anteriores.

Aunque siempre fue la minoría de casos, el año pasado se tuvo el precedente más cercano con la nominación de Karla Sofía Gascón, actriz española que protagonizó la polémica Emilia Pérez (2024), a la categoría de Mejor Actriz. La evidencia es aún mayor si se tiene en cuenta que el filme surcoreano Parásitos (2019) ganó el premio a Mejor Elenco en la premiación de 2020, en una competencia llena de cintas habladas en inglés.

Extraída de Los Angeles Times

En años anteriores se nominó a actores como Massimo Troisi por su rol en El cartero (1994), Roberto Benigni por La vida es bella (1997), Catalina Sandino Moreno por María, llena eres de gracia (2004), Penélope Cruz por Volver (2006), Marion Cotillard por La vida en rosa (2007) y De óxido y hueso (2012) o Jean Dujardin por El artista (2011). Benigni y Dujardin incluso ganaron sus respectivos premios.

Las sospechas del público tras el por qué de la exclusión apuntan a problemas de inelegibilidad de los filmes o la posible no pertenencia a SAG-AFTRA de sus actores, pero esto ha dejado más dudas que respuestas, debido a que intérpretes como Stellan Skarsgård y Elle Fanning llevan décadas de trabajo frecuente en Hollywood y nombres como Renate Reinsve o Wagner Moura también han actuado en proyectos estadounidenses.

La ceremonia de los Actor Awards 2026 se realizará el domingo 1 de marzo de 2026 en el Shrine Auditorium and Expo Hall de Los Ángeles y será transmitida para público internacional en Netflix.

Nominaciones en Categorías de Cine - Actor Awards 2026

Mejor elenco en una película

Frankenstein

Hamnet

Marty Supremo

Una batalla tras otra

Pecadores

Mejor actor en un papel protagónico

Timothée Chalamet — Marty Supremo

Leonardo DiCaprio — Una batalla tras otra

Ethan Hawke — Blue Moon

Michael B. Jordan — Pecadores

Jesse Plemons — Bugonia

Mejor actriz en un papel protagónico

Jessie Buckley — Hamnet

Rose Byrne — If I Had Legs I’d Kick You

Kate Hudson — Song Sung Blue: Sueño inquebrantable

Chase Infiniti — Una batalla tras otra

Emma Stone — Bugonia

Mejor actor de reparto

Miles Caton — Pecadores

Benicio Del Toro — Una batalla tras otra

Jacob Elordi — Frankenstein

Paul Mescal — Hamnet

Sean Penn — Una batalla tras otra

Mejor actriz de reparto

Odessa A’zion — Marty Supremo

Ariana Grande — Wicked: Para Siempre

Amy Madigan — La hora de la desaparición

Wunmi Mosaku — Pecadores

Teyana Taylor — Una batalla tras otra

Mejor elenco de dobles de riesgo en una película