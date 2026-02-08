Por qué Bad Bunny no cobrará por su show en el Super Bowl LX

Bad Bunny cerró una semana clave en su carrera tras ganar el Grammy a Álbum del Año con Debí Tirar Más Fotos y afinar los preparativos para llevar a cabo el show del medio tiempo del Super Bowl LX, siendo el primer artista en presentarse con un repertorio completamente en español.

Sin embargo, a diferencia de lo que podría suponerse, el artista no recibirá un pago directo por su presentación en el evento deportivo más visto del mundo.

Al igual que en versiones anteriores, los artistas que encabezan el show del medio tiempo del Super Bowl se presentan sin un pago millonario, más allá del monto, fijado por el sindicato de músicos, que alcanza cerca de 200 dólares .

La NFL cubre los costos de producción -que suelen superar los 10 millones de dólares-, pero no costea la participación del cantante que encabeza el espectáculo.

En el caso de Bad Bunny, las ganancias se asocian al alcance global del evento. La actuación será vista por cientos de millones de personas y funcionará como una oportunidad promocional de su música.

Su última edición fue encabezada por el rapero Kendrick Lamar, cuyo show en 2025 fue visto por más de 113 millones de personas lo que generó un aumento de 430% en las reproducciones de su canción “Not like us” en Spotify.

Kendrick Lamar durante el Halftime Show Super Bowl LIX

Además, logró recaudar 360 millones de dólares tras anunciar en la presentación su gira junto a su co-estrella del evento SZA, lo que posicionó al rapero en el cuarto artista con mayores ingresos durante el año pasado.

Por su parte, Benito Martínez Ocasio logró ser el artista más reproducido en Spotify con 19,8 mil millones de reproducciones, y según Forbes acumuló ingresos por 66 millones de dólares durante ese año.

Asimismo, las cifras entregadas por Spotify señalan que la música latina aumentó su consumo en un 2.500% durante la última década, pasando de representar el 8% al 27% de las reproducciones globales.

Tensión migratoria marca el show de Bad Bunny

Cabe destacar que el espectáculo también podría estar marcado por un componente político. Luego que el “conejo malo” utilizara la tarima de los Grammy para criticar la política migratoria de Estados Unidos durante su discurso.

“Antes de agradecer a Dios, voy a decir: ¡Fuera ICE!, (...) no somos salvajes, no somos animales, no somos extraterrestres. Somos humanos y somos estadounidenses”, expresó el cantante.

Esta postura provocó una respuesta inmediata del presidente Donald Trump quien en una entrevista con The New York Post criticó la elección de la NFL y confirmó su ausencia en el partido .

“Estoy en contra de ellos. Creo que es una pésima elección. Lo único que hace es sembrar odio. Terrible”, sentenció al referirse al cantante boricua y la banda Green Day que, también se han sumado a las críticas del gobierno. Sin embargo, el mandatario sostuvo que no podrá asistir al evento porque “está demasiado lejos”.

Quienes sí querían estar presentes eran los miembros el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), tras las declaraciones de la secretaria de seguridad nacional, Kristi Noem, quien aseguró que estarían en “todas partes”. Sin embargo, desde la NFL, negaron su participación en los controles de seguridad del evento.

Por otro lado, opositores a la elección del artista iniciaron una campaña que pretende sustituir a Bad Bunny y que sea sustituido por George Strait, un cantante de country con más de 40 años de carrera. Si bien, la organización del evento negó la posibilidad de un cambio, esta iniciativa logró reunir más de 100.000 firmas .

Adicionalmente, el movimiento conservador MAGA, planea un evento musical alternativo al show de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl LX, titulado “All-American Halftime Show” y encabezado por Kid Rock, junto a otros artistas country.

En ese contexto, se especula con que la presentación de Bad Bunny en el Super Bowl LX podría volver a generar debate.