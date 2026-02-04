El concierto alternativo que el movimiento MAGA prepara para competir con el show de Bad Bunny en el Super Bowl

La elección de Bad Bunny para amenizar el show de medio tiempo del Super Bowl LX este domingo en el Levi’s Stadium en Santa Clara, California, donde los Patriots de Nueva Inglaterra y los Seattle Seahawks se disputarán la final de la liga de fútbol americano, enfureció al mundo MAGA (“Make America Great Again”), debido a la decisión del artista puertorriqueño de evitar Estados Unidos en su gira mundial por temor a redadas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) dirigidas a sus fans.

La plataforma conservadora Turning Point USA, fundada por el activista conservador Charlie Kirk –muerto a tiros en un atentado en septiembre de 2025– y Bill Montgomery en 2012, anunció el martes que organizará un concierto solo con artistas estadounidenses cercanos al movimiento MAGA, con Kid Rock como músico principal, para emitirlo simultáneamente este domingo mientras Bad Bunny (31) canta en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl.

THE LINEUP FOR THE ALL-AMERICAN HALFTIME SHOW IS HERE! 🔥



Watch Kid Rock, Brantley Gilbert, Lee Brice, and Gabby Barrett THIS SUNDAY 🇺🇸 pic.twitter.com/xwurEhdB13 — Turning Point USA (@TPUSA) February 2, 2026

La organización tituló su concierto como “The All American Halftime Show” y se emitirá este domingo a las 8:00 p.m. (tiempo del este). Junto con Kid Rock se presentarán los músicos Brantley Gilbert, Lee Brice, and Gabby Barrett. El evento se ha promocionado como una opción sin una agenda política para celebrar “la fe, la familia y la libertad”.

Kid Rock (55), cuyo verdadero nombre es Robert James Ritchie, es un músico cuya carrera abarca el rock, el hip-hop y la música country. En los últimos años, ha participado en diversos eventos de corte conservador y actualmente encabeza la gira “Rock the Country”.

Desde hace tiempo, Kid Rock se ha convertido en uno de los artistas más visibles del movimiento Make America Great Again. Si bien lleva años siendo una figura polémica, ya que en la primera década de los 2000 usó la bandera confederada como fondo del escenario, recientemente ha causado controversia por acciones que han consolidado su cercanía con el trumpismo. Entre ellas, el uso recurrente de la imagen de Donald Trump en algunas de sus presentaciones y sus declaraciones en las que presume haber jugado golf con el presidente estadounidense, destaca el diario El País.

Además, el músico acompañó a Trump durante la firma de una orden ejecutiva dirigida a frenar la reventa de boletos a precios elevados. “¿Crees que me gusta Trump porque es un tipo agradable? No estoy eligiendo al diácono de una iglesia. A él le gusta ganar. Le gusta hacer trampas en sus partidos de golf. Quiero a ese tipo en mi equipo”, dijo en entrevista con Rolling Stone.

Bad Bunny ganó en la categoría "Mejor álbum del año" en la edición número 68° de los Premios Grammy.

En tanto, Brantley Gilbert (41) es un cantante y compositor de country-rock conocido por coescribir y grabar canciones como “Dirt Road Anthem” y “My Kind of Party”. Por su parte, Lee Brice (46) es un artista de música country con múltiples sencillos que lideraron las listas, incluyendo “I Drive Your Truck”, “I Don’t Dance” y “One of Them Girls”. Gabby Barrett (25) es una cantante y actriz de música country que alcanzó reconocimiento nacional tras competir en la temporada 16 de American Idol. También ganó el premio a la nueva artista femenina del año en los Premios de la Academia de Música Country en 2021.

Aunque el comunicado del grupo conservador evita criticar abiertamente la presentación de Benito Antonio Martínez Ocasio, Kid Rock sí marcó una postura al presentar el evento como una respuesta directa al show del medio tiempo de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL). “Afrontamos este show como David y Goliat. Competir con la maquinaria del futbol profesional y una superestrella del pop mundial es casi imposible, ¿o no? ¿Ha dicho que va a hacer una fiesta con baile, usando vestido y cantando en español? Genial, nosotros pensamos tocar canciones para la gente que ama a Estados Unidos”, dijo el cantante.

Andrew Kolvet, portavoz de Turning Point USA, informó que su concierto “es una oportunidad para que todos los estadounidenses disfruten de un espectáculo de medio tiempo sin otra agenda que celebrar la fe, la familia y la libertad”. “Nos propusimos ofrecer una opción de entretenimiento divertida, excelente y emocionante para toda la familia mientras millones de personas se reúnen para el gran partido. Estos artistas lo ofrecerán, y estamos ansiosos por ver el increíble espectáculo que están a punto de ofrecer. Sabemos que millones de personas en todo el país también lo verán”., añadió.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firma un decreto junto al cantante Kid Rock en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el 31 de marzo de 2025. Foto: Archivo

Según el comunicado de Turning Point USA, este espectáculo alternativo del medio tiempo podrá verse en los canales de redes sociales de Turning Point USA, incluyendo YouTube, X y Rumble. Además de las redes sociales, el programa se transmitirá en plataformas asociadas, como Daily Wire+, Real America’s Voice, TBN, CHARGE!, The National News Desk, NTD.com y OAN News.

“Absolutamente ridículo”

Bad Bunny, cuyo álbum “Debí tirar más fotos” se convirtió el domingo en el primero en español que obtiene el premio Grammy a álbum del año, ha sido objeto de críticas entre las filas republicanas por cantar en español y por manifestarse en contra de las redadas por agentes federales contra inmigrantes en Estados Unidos. Asimismo, ha sido tildado de “odiador de Trump” por influencers del movimiento MAGA. El artista apoyó a la exvicepresidenta Kamala Harris durante la campaña presidencial de 2024.

‘TERRIBLE CHOICE’: President Trump confirmed he won’t attend Super Bowl LX, and blasted the NFL's selections of musicians Bad Bunny and Green Day as featured performers. pic.twitter.com/1b0otwkKD8 — NEWSMAX (@NEWSMAX) January 25, 2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, incluso calificó de “absolutamente ridículo” que el artista puertorriqueño sea el músico principal en el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl. “Nunca he oído hablar de él (…) No sé quién es, no sé por qué lo hacen. Es una locura. Me parece absolutamente ridículo”, indicó en octubre pasado el presidente durante su intervención en el programa “Greg Kelly Reports” que se emitió en Newsmax.

Donald Trump, no asistirá al Super Bowl este año, pero seguirá siendo parte de las festividades futbolísticas a través de NBC. La cadena anunció este martes que Trump grabará una entrevista con el presentador de “NBC Nightly News”, Tom Llamas. La entrevista se transmitirá en varias partes a partir de este miércoles por la noche, y un segmento adicional se incluirá en el programa previo al Super Bowl LX del domingo.

Según CNN, se trata de un hecho relevante por varias razones. Primero, Trump ha atacado a NBC News innumerables veces y ha apodado a su empresa matriz, Comcast, como “Concast”. Segundo, la última vez que NBC transmitió el Super Bowl durante su presidencia, en 2018, Trump rechazó la oportunidad de aparecer en el programa previo al partido.

From @TheAthletic: President Trump said he will not be attending Super Bowl LX on Feb. 8. Bad Bunny and Green Day are both scheduled to perform at the event. They have been vocal critics of Trump and his administration.https://t.co/kOkMd0i2NV pic.twitter.com/xCrsXEgeAA — The New York Times (@nytimes) January 26, 2026

Este año, el partido se jugará en Santa Clara, California. Trump dijo al New York Post que “está demasiado lejos” de Washington para asistir, a pesar de que viajó a la final de 2025 en Nueva Orleans. “Estoy en contra de ellos. Creo que es una decisión terrible. Lo único que hace es sembrar el odio. Terrible”, declaró Trump al Post sobre Bad Bunny y Green Day, quienes darán inicio a la ceremonia inaugural.

Poco después de que la NFL anunciara al puertorriqueño para su mayor evento, uno de los asesores del Departamento de Seguridad Nacional, Corey Lewandowski, advirtió que el gobierno de Estados Unidos desplegará a los agentes del ICE mientras se desarrolla el espectáculo.

Sin embargo, la NFL aseguró este martes que el ICE no llevará a cabo operativos de control migratorio durante el partido del domingo. “No hay previstas operaciones del ICE ni de control migratorio en torno a la Super Bowl ni a ninguno de los eventos relacionados con ella”, declaró Cathy Lanier, jefa de seguridad de la NFL, en una conferencia de prensa celebrada en San Francisco.

“Nuestro Departamento de Seguridad Nacional, que lleva más de 20 años colaborando con nosotros y está compuesto por más de 20 departamentos diferentes, enviará a varias agencias distintas. Entre ellas no se encuentra el ICE. No hay agentes del ICE desplegados con nosotros en la Super Bowl”, aclaró.

Bad Bunny Shows Support for Kamala Harris After Puerto Rico 'Garbage' Joke at Trump Rally | Click to read more 👇 https://t.co/VJAnKWmGF5 — TMZ (@TMZ) October 28, 2024

Las afirmaciones de la NFL, sin embargo, no han apaciguado las preocupaciones provocadas por los funcionarios de la Administración Trump, incluida la propia secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quien aseguró en octubre pasado que agentes del ICE estarían “por todas partes” durante el Super Bowl. La funcionaria se hacía eco de lo que su asesor Corey Lewandowski había dicho unos días antes: “No hay ningún lugar donde se pueda dar refugio a las personas que se encuentran en el país de forma ilegal, ni en el Super Bowl ni en ningún otro sitio”.

“No somos salvajes”

El domingo pasado, Bad Bunny criticó la cruzada antiinmigrante de Trump durante la gala de los Grammy, donde se llevó, entre otros, el premio a mejor álbum del año, siendo su disco el primero en español en lograr este reconocimiento. En su primer discurso de la noche, dijo: “Antes de darle las gracias a Dios, debo decir: fuera ICE. No somos salvajes, no somos animales, no somos aliens. Somos humanos. Somos americanos”. “Lo único más poderoso que el odio es el amor. Por favor, tenemos que ser diferentes. Si luchamos, tenemos que hacerlo con amor”, añadió la estrella puertorriqueña.

Luego, en su segundo discurso al recoger el premio más importante de la noche, se refirió directamente a la comunidad migrante: “Quiero dedicar este premio a todas las personas que han tenido que dejar su país. Para todas las personas que han perdido a un ser querido y han tenido que seguir adelante”.

Green Day también se ha manifestado abiertamente contra la administración Trump. En enero de 2024, Billie Joe Armstrong y sus compañeros de banda cambiaron la letra de su éxito “American Idiot”, expresando que no formaban parte de la “agenda MAGA”, según Los Angeles Times.

El Super Bowl LX contará con varias actuaciones musicales de alto perfil durante toda la transmisión, que se extenderán mucho más allá del espectáculo de medio tiempo. Se ha confirmado que Green Day aparecerá en una ceremonia de apertura especial que celebra el 60º aniversario del campeonato de la NFL. Charlie Puth interpretará el himno nacional, “The Star-Spangled Banner”, mientras que otras actuaciones previas al partido incluirán a Brandi Carlile cantando “America the Beautiful” y Coco Jones interpretando “Lift Every Voice and Sing”, según NBC.