    Portugal. The Man regresa a Chile después de seis años a para presentar su nuevo álbum

    Los estadounidenses se presentarán el próximo 12 de mayo en la Cúpula del Parque O'Higgins. Las entradas estarán en preventa desde mañana y en venta general desde el viernes 30 de enero, a través de Puntoticket.

    Por 
    Equipo de Culto

    Los norteamericanos de Portugal. The Man confirmaron una nueva visita a Sudamérica para este 2026, fijando su show en Chile para el 12 de mayo en la CUPULA - Parque Ohiggins.

    A seis años de su última visita, la agrupación llegará a mostrar parte de su más reciente lanzamiento: Shish, publicado en noviembre del 2026 con muy buenas reseñas de la crítica especializada. Este concierto es presentado por Kross.

    Proyecto formado por John Gourley y Zoe Manville, han señalado que su álbum busca mantener sus temáticas personales e introspectivas “dándole voz a una tristeza generacional buscando un significado fugaz en un mundo al límite”. De allí se desprenden los singles “Denali” -que da nombre a su gira The Denali Tour- y “Tanana/Mush”.

    Además, llegan con una alineación reformada donde se encuentra también Nick Reinhart -guitarra-, Ryan Wiggans -trompeta-, Liv Slingerland -guitarra-, Kane Richotte -batería-, Dani Bell -bajo- y David Marion -segundas voces-, quienes le entregan un sonido fresco a cada una de sus nuevas presentaciones en vivo.

    Junto a Shish, la banda acumula otros nueve álbumes de estudio donde repasan sonidos que se podrían clasificar como rock psicodélico, experimental, alternativo e indie. Con ellos han ganado estatuillas en premios como los Clio Music Awards, Cannes Lions International Festival of Creativity, iHeartRadio Music Awards y los Native American Music Awards.

    Estos últimos fueron dentro de la categoría Legend Award debido a su constante activismo, donde defienden causas como el cuidado de los tigres de Sumatra, entregas de instrumentos musicales a escuelas públicas, salud mental y fomento de la participación política ciudadana. Esto también lo llevan a sus shows, donde proyectan diversos mensajes políticos en línea con sus letras.

    Las entradas estarán a la venta en Puntoticket, con los siguientes precios:

    Preventa artista, martes 27 a las 10.00 hrs: $42.000 (500 entradas)

    Preventa Spotify, jueves 29 a las 10.00 hrs: $42.000 (500 entradas)

    Venta general a partir del viernes 1, desde las 10.00 hrs: $46.000

