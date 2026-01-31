Premios Grammy 2026: nominados, favoritos, horarios y dónde ver la ceremonia

Este domingo 1 de febrero se llevará a cabo la ceremonia número 68 de los Premios Grammy, que reconoce el trabajo de los artistas de la industria musical entre agosto de 2024 y agosto de 2025.

Horario y dónde ver

El evento comenzará a las 22.00 horario Chile y se llevará a cabo en el Crypto.com Arena en la ciudad de Los Ángeles. Será transmitido en vivo por la cadena CBS y por streaming en Paramount+.

Desde nuestro país será posible ver los premios a través de la plataforma HBO Max, la que comenzará su transmisión a las 21.00 horas con un pre-show y también se podrá ver por el canal por cable TNT.

También habrá una cobertura digital a través del sitio web oficial de los premios.

Adicionalmente, la alfombra roja de los premios comenzará a las 20.00 horas de Chile y será transmitida por sus redes sociales (Youtube, Facebook y TikTok).

Artistas esperados de la jornada

Los Grammy 2026 tendrán al actor y comediante Trevor Noah como presentador por sexto año consecutivo y contará con las presentaciones de Sabrina Carpenter, Justin Bieber, Bruno Mars, Rosé de Black Pink, Lady Gaga, Tyler The Creator, entre otros.

Además algunos nombres que se han confirmado como presentadores de premio son el del cantante británico Harry Styles, la rapera estadounidense Doechii, la cantante británica Charli XCX, y la cantante colombiana Karol G.

También se confirmó que habrá un show tributo al fallecido vocalista de Black Sabbath, Ozzy Osbourne, en el que participarán los artistas Post Malone, Duff McKagan, Slash, Chad Smith y Andrew Watt.

Principales categorías

Algunas de las categorías más esperadas y sus nominados son:

Grabación del año

DtMF de Bad Bunny

Manchild de Sabrina Carpenter

Anxiety de Doechii

Wildflower de Billie Eilish

Abracadabra de Lady Gaga

Luther de Kendrick Lamar con SZA

The Subway de Chappell Roan

APT de Rosé y Bruno Mars

Álbum del año

Debí Tirar Más Fotos de Bad Bunny

Swag de Justin Bieber

Man’s Best Friend de Sabrina Carpenter

Let God Sort Em Out de Clipse, Pusha T y Malice.

Mayhem de Lady Gaga

GNX , Kendrick Lamar

Mutt , Leon Thomas

Chromakopia de Tyler The Creator

Canción del año

Abracadabra (Lady Gaga) de los compositores Henry Walter, Lady Gaga y Andrew Watt.

Anxiety (Doechii) de la compositora Jaylah Hickmon.

APT (Rosé y Bruno Mars) de los compositores Amy Allen, Christopher Brody Brown, Rogét Chahayed, Henry Walter, Omer Fedi, Philip Lawrence, Bruno Mars, Chae Young Park y Theron Thomas.

DtMF (Bad Bunny) de los compositores Benito Antonio Martínez Ocasio, Scott Dittrich, Benjamin Falik, Roberto José Rosado Torres, Marco Daniel Borrero, Hugo René Sención Sanabria y Tyler Thomas Spry.

Golden de “Las guerreras K-pop” de los compositores Ejae y Mark Sonnenblick.

Luther (Kendrick Lamar y SZA) de los compositores Jack Antonoff, Roshwita Larisha Bacha, Matthew Bernard, Ink, Scott Bridgeway, Sam Dew, Kendrick Lamar, Mark Anthony Spears, Solána Rowe y Kamasi Washington.

Manchild (Sabrina Carpenter) de los compositores Amy Allen, Jack Antonoff y Sabrina Carpenter.

Wildflower (Billie Eilish) de los compositores Billie Eilish O’Connell y Finneas O’Connell.

Dentro de los nominados de este año se agregan nuevas categorías que son Mejor Álbum de Country Tradicional y Mejor Portada de Albúm.

Los favoritos para ganar el gramófono dorado este año son Kendrick Lamar con nueve nominaciones, Lady Gaga con siete nominaciones y Bad Bunny y Sabrina Carpenter con seis cada uno.