Puertas, actividades y horarios: todo lo que debes saber para asistir al Ruidosa Fest

El Festival Ruidosa se apresta a su edición más grande, con dos días de presentaciones, paneles de conversación y comedia entre el 11 y 12 de octubre en el Parque O’Higgins.

El evento tendrá algunos detalles para considerar. A saber, en conjunto con Kongona, Ruidosa Fest contará con un plan integral de accesibilidad que incluye punto de información y acreditación, zona preferencial para personas con movilidad reducida, intérpretes de lengua de señas en paneles y charlas, zona de contención para personas neurodivergentes y señalética inclusiva con accesos adaptados y baños accesibles.

Asimismo, el evento dispondrá de una zona de lactancia y espacios seguros para disfrutar en familia. También se podrá visitar la galería biográfica y fotográfica de 112 lideresas de Chile, Perú, Colombia y México, creada por jóvenes voluntarias, que visibiliza luchas de mujeres en los últimos 50 años.

Además, las diferentes marcas asociadas, dispondrán de diferentes experiencias que harán más gratas ambas jornadas. Habrá un punto instagrameable, lleno de color, además de carga de celulares. Además, de zonas de descanso para disfrutar cómodamente en familia. Y si de familia se trata, Ruidosa Fest contará con stand de maquillaje para brillar en esta versión del Festival.

También estará presente la artesanía atacameña, talleres de cerámica e hilados. Junto a Stand Up Against Street Harassment. Y en autocuidado Ruidosa Fest contará con un stand dedicado al autoexamen para la prevención del cáncer de mama.

El Ruidosa tiene un line up en que destacan nombres como Mon Laferte, la baladista de América, Myriam Hernández, la rapera Villano Antillano y la argentina Ms Nina y las destacadas artistas de nuestro país Akriilla; Javiera Mena, Nicole, Paula Rivas, Chini.png, Masquemusica, el trío Laia, Entremares, Catalina y las Bordonas de Oro, además de la artista y fundadora del evento, Francisca Valenzuela.

También ya están disponibles los horarios de las presentaciones. El llamado de la organización es a planificar la experiencia, para sacarle el máximo provecho.

Horarios y accesos

Apertura de puertas: 11:00 hrs.

Ingreso único: Av. Rondizzoni, Parque O’Higgins.

Se recomienda el uso de Metro (Estación Rondizzoni, L2) para agilizar el acceso y evitar congestión.

Entradas

Disponibles en Puntoticket

Ticket por un día: mostrar e-ticket digital al ingreso.

Abono por dos días: el primer día se valida con e-ticket y cédula de identidad; el segundo, solo con la cédula.

Revisa los horarios de las presentaciones musicales y los paneles a continuación.