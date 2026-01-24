SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    Reseña de libros: de Milena Busquets a Eugenio Tironi

    El nuevo libro de la escritora española, que narra su visita al set de filmación de su novela También esto pasará; Anotaciones al margen, una selección de reflexiones y lecturas en torno a la convivencia, la vejez y la muerte del reconocido sociólogo, y un libro álbum de bellas y expresivas ilustraciones, en las lecturas de la semana.

    Andrés GómezPor 
    Andrés Gómez

    La dulce existencia, de Milena Busquets (Anagrama)

    Milena Busquets y su hijo adolescente viajan a Cadaqués, la ciudad de su infancia, el País de Nunca Jamás. Es un día de primavera y Milena y su hijo van a cumplir un sueño: hacer un cameo en la adaptación al cine de También esto pasará, la novela autobiográfica que la dio a conocer internacionalmente. En ella narra la relación afectiva y conflictiva con su madre, la escritora y editora Esther Tusquets, tras su enfermedad y muerte. La escritora española está animada, pero en el set de filmación vuelve a revivir la historia: “Y diez años más tarde, en un tranquilo y soleado atardecer de primavera en que nada malo podía suceder, mi madre caminaba lentamente hacia mí. Caminaba con paso inseguro, seria y serena, como si también ella estuviese un poco perdida. Iba despeinada como iba siempre en Cadaqués, incapaz de poner una lavadora, de coser un botón o de peinarse sin la ayuda de un peluquero. No se oía ni una mosca. Pensé que si daba un paso más hacia mí me desmayaría (…) Aparté la vista, di unos pasos para alejarme, miré a los árboles y al cielo, respiré profundamente, me dije: ‘Esto es una película. Una película’”. La anécdota del rodaje le sirve a la escritora para reflexionar en torno a la memoria, el paso del tiempo y la escritura.

    Anotaciones al margen, de Eugenio Tironi (Hueders)

    El título remite a ese acto tan personal de leer con lápiz en mano: este libro Eugenio Tironi reúne reúne una década de subrayados y anotaciones al margen. Pero a diferencia de sus ensayos o sus tesis sociológicas, acá el autor se muestra más intuitivo y más atento a la voz personal. “Con cada hora que estés solo, con cada frase que escribas, recuperarás un trozo de tu vida”, anotó Elías Canetti en sus diarios, y esa frase ordena de algún modo estas reflexiones, donde Tironi piensa con otros: con Cicerón y Marguerite Yourcenar, con Philip Roth y Roland Barthes, con Pessoa y Magris. Las reflexiones se ordenan en tres universos que se comunican: convivir, dominar y envejecer. En un tono sobrio e intimista, armado de lucidez y acaso de cierta melancolía, Tironi armoniza observaciones universales con la confesión personal. “Mi vida ha sido todo menos ordenada, pero nunca me ha abandonado el horror al caos”, anota. “ El miedo al vacío ha sido mi energía vital. Frente al desorden, organizo; frente al colapso, trabajo; frente al vacío escribo”. Y en otra página: “Me cansa, sobre odo, ese impulso obstinado de construir sentido, de fabricar orden, de inventar interpretaciones por miedo al vacío”.

    ¿Cuándo se comienza a envejecer?, se pregunta. Tal vez cuando muere la madre. Tras la pérdida de la suya, anotó: “Creo que la mejor manera de llamarlo es desapego: una cierta distancia respecto de la vida que llevo; un cierto desdoblamiento, un cierto automatismo. Sigo actuando como siempre, y ese que actúa por cierto sigo siendo yo, pero no enteramente”. La vejez, entonces, “es un duelo cuyo desenlace se conoce de antemano”. La muerte y la obsolescencia son inevitables: rendirse, no. “Mientras persista el deseo, el envejecimiento no es rendición, sino tránsito”, observa. “Al final no se trata de morir, sino de morir tantas veces como se pueda”, reflexiona. Porque lo importante tal vez no sea cuánto se logró y cuánto obtuvo sino “cuánto se amó la vida”.

    Oso, de Natalia Shaloshvili (Escrito con Tiza)

    “Me encanta ser un oso”, piensa Oso. Sentado en una banca del parque, con su cuerpo grande y ojos de niño, Oso disfruta de su soledad. En sus manos tiene un libro, una galleta y un globo que flota sobre su cabeza. “Me encanta mi galleta. Me encanta mi libro. Me encanta mi globo. Y me encanta sentarme en mi banco solo”, piensa. Entonces el Zorro lo interrumpe y le pregunta si puede sentarse a su lado. “Oh, cielos”, piensa Oso, pero no lo dice, y en lugar de eso responde: “Oh, sí”. Más tarde viene Lobo y Conejo, y todos le piden algo. “De ninguna manera”, piensa Oso, pero acaba diciendo: “Disfruta”. La ilustradora Natalia Shaloshvili es la autora de este encantador libro que habla de compartir y de la necesidad de decir lo que se piensa. La historia es sencilla y destaca sobre todo por sus expresivas ilustraciones, que transmiten humor y ternura y que brillan en esta edición cuidada, de gran formato y alta calidad.

    Más sobre:CultoLibrosMilena BusquetsEugenio TironiHuedersAnagramaEscrito con TizaReseña de libros

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Lluvia y tormentas eléctricas podrían volver a la Región Metropolitana este día

    El Caballero de los Siete Reinos: podemos ser héroes

    Vuelve el disco olvidado que inició a La Ley: “Tenía un sonido muy avanzado para la época”

    El rol que tuvo la futura ministra de Salud en la condena de Manuel Álvarez

    Rodrigo Illesca, director ejecutivo de Conaf: “Nadie está preparado para estos tipos de incendios”

    En rodaje: los primeros pasos de los futuros ministros de Kast

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La playa en Chile que fue destacada por un medio argentino: “El mar es calmo y se disfruta sin apuro”

    La playa en Chile que fue destacada por un medio argentino: “El mar es calmo y se disfruta sin apuro”

    Las 3 regiones de Chile que tendrán lluvia y tormentas eléctricas en “un corto período de tiempo”

    Las 3 regiones de Chile que tendrán lluvia y tormentas eléctricas en “un corto período de tiempo”

    Qué se sabe del “plan maestro” que anunció Trump para la reconstrucción de Gaza

    Qué se sabe del “plan maestro” que anunció Trump para la reconstrucción de Gaza

    Cambio climático: cómo los pingüinos están cambiando por las altas temperaturas, según un estudio

    Cambio climático: cómo los pingüinos están cambiando por las altas temperaturas, según un estudio

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Montevideo City Torque vs. Deportes Concepción

    Dónde y a qué hora ver a Montevideo City Torque vs. Deportes Concepción

    Temblor hoy, viernes 23 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 23 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Festival de Las Condes 2026: revisa la parrilla de artistas invitados y cómo conseguir entradas

    Festival de Las Condes 2026: revisa la parrilla de artistas invitados y cómo conseguir entradas

    El rol que tuvo la futura ministra de Salud en la condena de Manuel Álvarez
    Chile

    El rol que tuvo la futura ministra de Salud en la condena de Manuel Álvarez

    Rodrigo Illesca, director ejecutivo de Conaf: “Nadie está preparado para estos tipos de incendios”

    En rodaje: los primeros pasos de los futuros ministros de Kast

    Director de Migraciones: “Cuando asumimos estábamos viviendo una crisis migratoria. Hoy día estamos lejos de esa situación”
    Negocios

    Director de Migraciones: “Cuando asumimos estábamos viviendo una crisis migratoria. Hoy día estamos lejos de esa situación”

    Declaran desiertos concursos para permisos de casinos en Coyhaique y Ancud

    AES Andes desiste de megaproyecto de hidrógeno verde en Chile al que se opusieron observatorios astronómicos y José Antonio Kast

    Lluvia y tormentas eléctricas podrían volver a la Región Metropolitana este día
    Tendencias

    Lluvia y tormentas eléctricas podrían volver a la Región Metropolitana este día

    Por qué Donald Trump dice que China es “una amenaza” para Groenlandia

    La NASA compartió una impactante imagen de los incendios forestales en Ñuble y Biobío que captó uno de sus satélites

    Argentina, la nueva tierra prometida del talento nacional: el principal destino de los chilenos en el exterior
    El Deportivo

    Argentina, la nueva tierra prometida del talento nacional: el principal destino de los chilenos en el exterior

    El ranking de los futbolistas chilenos mejor pagados del planeta

    Intoxicación, problemas con el auto y a un minuto del podio: la aventura de Lucas del Río, el mejor chileno en el Dakar

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes
    Finde

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes

    Con más de 30 establecimientos gastronómicos: así es la Guía de Lugares con Opciones Veganas en Valparaíso

    Más de 830 barriles de cerveza, música en vivo y actividades: así será Bierfest Kunstmann 2026

    El Caballero de los Siete Reinos: podemos ser héroes
    Cultura y entretención

    El Caballero de los Siete Reinos: podemos ser héroes

    Vuelve el disco olvidado que inició a La Ley: “Tenía un sonido muy avanzado para la época”

    Reseñas de discos/singles: Ana Tijoux celebra la música, Imarhan se renueva y Megadeth se despide a lo grande

    Cómo el plan de Trump para adueñarse de Groenlandia remece la vida en la isla ártica
    Mundo

    Cómo el plan de Trump para adueñarse de Groenlandia remece la vida en la isla ártica

    Presentan moción de vacancia por “incapacidad moral” contra el presidente peruano José Jerí

    Delcy Rodríguez pide llamar a un “verdadero diálogo político” en Venezuela que incluya a la oposición

    Equipo Paula gana premio ‘Pobre el que no cambia la mirada 2025′
    Paula

    Equipo Paula gana premio ‘Pobre el que no cambia la mirada 2025′

    Torre helada de frutos rojos y yogur

    Qué hay detrás del ‘Celibato Voluntario’