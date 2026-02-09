Rooster: de qué trata y cuándo llega la nueva serie de Steve Carell

Steve Carell tiene nueva serie y es su primera alianza con Bill Lawrence, cerebro de títulos como Scrubs, Ted Lasso y Terapia sin filtro. La historia transcurre, tal como ha informado HBO, al interior de un campus universitario y aborda la complicada relación de un autor llamado Greg Russo (Carell) y su hija (Charly Clive). Pero hay más.

Ese autor es un escritor de novelas exitosas en lo comercial pero poco valoradas por la crítica y los premios. El protagonista de sus creaciones literarias es Rooster, un personaje con el que Greg desearía parecerse más.

“Aunque escribe libros muy divertidos, tiene un cierto complejo de inferioridad cuando se le compara con autores ‘de verdad’”, señaló Matt Tarses (cocreador del proyecto) a The Hollywood Reporter.

El motivo por el que Greg llega a esa universidad es personal: su hija, una profesora del campus, se entera de que su esposo (Phil Dunster) la ha estado engañando con una estudiante de posgrado y, en represalia, le quema la casa.

Greg, quien se presentó en el lugar para simplemente brindar una charla, acuerda con el decano del departamento (John C. McGinley) que se quedará como profesor invitado si su retoña también puede conservar su trabajo.

“La serie en sí se basa, al menos vagamente, en el hecho de que Matt, Steve y yo tenemos una relación muy estrecha con nuestras hijas, que son jóvenes adultas. Esa relación es complicada porque quieres protegerlas, cuando en realidad, en cierto modo, te estás protegiendo a ti mismo”, indicó Bill Lawrence al medio.

“Queríamos imaginar cómo sería introducir a un escritor, un hombre ordinario, en la vida claustrofóbica de su hija en una pequeña universidad de artes liberales en el Este (de Estados Unidos)”, agregó.

No fue necesario persuadir a su estrella para que aceptara el rol principal. “Leí el guion y fue uno de los mejores pilotos de comedia que he leído, punto”, contó Carell.

Dividida en ocho episodios, Rooster comenzará su emisión el próximo domingo 8 de marzo a las 23:00 horas (en HBO y en la plataforma HBO Max).

Revisa su trailer a continuación: