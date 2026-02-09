SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    Rooster: de qué trata y cuándo llega la nueva serie de Steve Carell

    La estrella de The Office encarna a un escritor y profesor en la nueva comedia de HBO. Uno de sus cerebros es Bill Lawrence, pluma detrás de títulos como Scrubs, Ted Lasso y Terapia Sin Filtro.

    Por 
    Equipo de Culto
    Rooster: de qué trata y cuándo llega la nueva serie de Steve Carell

    Steve Carell tiene nueva serie y es su primera alianza con Bill Lawrence, cerebro de títulos como Scrubs, Ted Lasso y Terapia sin filtro. La historia transcurre, tal como ha informado HBO, al interior de un campus universitario y aborda la complicada relación de un autor llamado Greg Russo (Carell) y su hija (Charly Clive). Pero hay más.

    Ese autor es un escritor de novelas exitosas en lo comercial pero poco valoradas por la crítica y los premios. El protagonista de sus creaciones literarias es Rooster, un personaje con el que Greg desearía parecerse más.

    “Aunque escribe libros muy divertidos, tiene un cierto complejo de inferioridad cuando se le compara con autores ‘de verdad’”, señaló Matt Tarses (cocreador del proyecto) a The Hollywood Reporter.

    El motivo por el que Greg llega a esa universidad es personal: su hija, una profesora del campus, se entera de que su esposo (Phil Dunster) la ha estado engañando con una estudiante de posgrado y, en represalia, le quema la casa.

    Greg, quien se presentó en el lugar para simplemente brindar una charla, acuerda con el decano del departamento (John C. McGinley) que se quedará como profesor invitado si su retoña también puede conservar su trabajo.

    “La serie en sí se basa, al menos vagamente, en el hecho de que Matt, Steve y yo tenemos una relación muy estrecha con nuestras hijas, que son jóvenes adultas. Esa relación es complicada porque quieres protegerlas, cuando en realidad, en cierto modo, te estás protegiendo a ti mismo”, indicó Bill Lawrence al medio.

    “Queríamos imaginar cómo sería introducir a un escritor, un hombre ordinario, en la vida claustrofóbica de su hija en una pequeña universidad de artes liberales en el Este (de Estados Unidos)”, agregó.

    No fue necesario persuadir a su estrella para que aceptara el rol principal. “Leí el guion y fue uno de los mejores pilotos de comedia que he leído, punto”, contó Carell.

    Dividida en ocho episodios, Rooster comenzará su emisión el próximo domingo 8 de marzo a las 23:00 horas (en HBO y en la plataforma HBO Max).

    Revisa su trailer a continuación:

    Más sobre:SeriesSteve CarellRoosterHBOHBO MaxBill LawrenceMatt TarsesCharly ClivePhil DunsterJohn C. McGinleySeries de CultoQue Ver

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Aeropuerto de Santiago activa protocolo de seguridad tras alerta por supuesta presencia de explosivos

    Israel mata a cinco palestinos en Gaza pese al acuerdo de alto al fuego de octubre

    Squella responde a Boric por críticas a discurso contra los “ismos’” de Kast: “No se da cuenta del daño que genera gobernar por ideología”

    Latam Airlines anuncia sexta venta secundaria de acciones por US$583 millones

    Corte de Apelaciones cambia medida cautelar de Luis Hermosilla: pasa de arresto domiciliario total a nocturno

    Cómo fue el otro medio tiempo del Super Bowl que quiso competir con Bad Bunny: el evento MAGA calificado de “vergonzoso”

    Lo más leído

    1.
    Mieko Kawakami, escritora japonesa: “2666 de Bolaño todavía me abruma completamente”

    Mieko Kawakami, escritora japonesa: “2666 de Bolaño todavía me abruma completamente”

    2.
    “Te amo”: la historia de amistad y cariño que une a Bad Bunny y Lady Gaga

    “Te amo”: la historia de amistad y cariño que une a Bad Bunny y Lady Gaga

    3.
    Cómo fue el otro medio tiempo del Super Bowl que quiso competir con Bad Bunny: el evento MAGA calificado de “vergonzoso”

    Cómo fue el otro medio tiempo del Super Bowl que quiso competir con Bad Bunny: el evento MAGA calificado de “vergonzoso”

    4.
    Revelan la causa de muerte de la actriz Catherine O’Hara

    Revelan la causa de muerte de la actriz Catherine O’Hara

    5.
    Donald Trump estalla contra Bad Bunny tras el Super Bowl: “Una afrenta a la grandeza de EE. UU.”

    Donald Trump estalla contra Bad Bunny tras el Super Bowl: “Una afrenta a la grandeza de EE. UU.”

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Bad Bunny y una carta de amor urgente en medio del Super Bowl

    Bad Bunny y una carta de amor urgente en medio del Super Bowl

    El extraño detalle que la IA encontró en una obra maestra de Rafael

    El extraño detalle que la IA encontró en una obra maestra de Rafael

    Le pedí a ChatGPT que creara una caricatura mía y de mi trabajo basado en nuestras interacciones

    Le pedí a ChatGPT que creara una caricatura mía y de mi trabajo basado en nuestras interacciones

    ¿Mito o realidad? El fact-check al show de Bad Bunny en el Super Bowl LX

    ¿Mito o realidad? El fact-check al show de Bad Bunny en el Super Bowl LX

    Servicios

    Los cortes de luz programados en La Florida y otras 7 comunas de la RM para este martes

    Los cortes de luz programados en La Florida y otras 7 comunas de la RM para este martes

    Primer eclipse solar anular de 2026: ¿Cuándo será y dónde se podrá ver?

    Primer eclipse solar anular de 2026: ¿Cuándo será y dónde se podrá ver?

    Dónde ver las competencias de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

    Dónde ver las competencias de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

    Aeropuerto de Santiago activa protocolo de seguridad tras alerta por supuesta presencia de explosivos
    Chile

    Aeropuerto de Santiago activa protocolo de seguridad tras alerta por supuesta presencia de explosivos

    Squella responde a Boric por críticas a discurso contra los “ismos’” de Kast: “No se da cuenta del daño que genera gobernar por ideología”

    Corte de Apelaciones cambia medida cautelar de Luis Hermosilla: pasa de arresto domiciliario total a nocturno

    Latam Airlines anuncia sexta venta secundaria de acciones por US$583 millones
    Negocios

    Latam Airlines anuncia sexta venta secundaria de acciones por US$583 millones

    Corte Suprema confirma condena a constructora Astaldi por incumplimiento de contrato

    Futuro ministro de Defensa, Fernando Barros, reportó que no tiene acciones en Oxiquim tras su salida de la empresa

    Tini en Chile: cómo es el merch exclusivo que Under Armour diseñó para su concierto
    Tendencias

    Tini en Chile: cómo es el merch exclusivo que Under Armour diseñó para su concierto

    La historia del atuendo que Bad Bunny lució en su show en el Super Bowl LX

    ¿Mito o realidad? El fact-check al show de Bad Bunny en el Super Bowl LX

    DT de Alexis Sánchez en Sevilla justifica el ingreso del tocopillano ante Girona a pesar de los abucheos
    El Deportivo

    DT de Alexis Sánchez en Sevilla justifica el ingreso del tocopillano ante Girona a pesar de los abucheos

    La drástica decisión que toma la dirigencia de Palestino contra los hinchas de Universidad de Chile

    Charles Aránguiz aborda los cuestionamientos a Paqui Meneghini tras la derrota de la U ante Huachipato

    Review de la Samsung Sound Tower ST50F, el “invitado” que se adueña de la fiesta
    Tecnología

    Review de la Samsung Sound Tower ST50F, el “invitado” que se adueña de la fiesta

    Le pedí a ChatGPT que creara una caricatura mía y de mi trabajo basado en nuestras interacciones: paso a paso para crear el último trend de OpenAI

    Nintendo Music: el “Spotify” de la nostalgia que ordena el caos musical (desde la NES hasta la Switch 2)

    Rooster: de qué trata y cuándo llega la nueva serie de Steve Carell
    Cultura y entretención

    Rooster: de qué trata y cuándo llega la nueva serie de Steve Carell

    Cómo fue el otro medio tiempo del Super Bowl que quiso competir con Bad Bunny: el evento MAGA calificado de “vergonzoso”

    Más cerca del Oscar: Paul Thomas Anderson suma un triunfo clave en la carrera por la estatuilla dorada

    Israel mata a cinco palestinos en Gaza pese al acuerdo de alto al fuego de octubre
    Mundo

    Israel mata a cinco palestinos en Gaza pese al acuerdo de alto al fuego de octubre

    Ghislaine Maxwell ofrece a Trump limpiar su nombre a cambio de un indulto

    ¿Bad Bunny podría desatar un fenómeno político en EE.UU. de cara a elecciones de noviembre?

    Estos son nuestros imperdibles de la Semana de la Moda de Nueva York
    Paula

    Estos son nuestros imperdibles de la Semana de la Moda de Nueva York

    Bad Bunny y una carta de amor urgente en medio del Super Bowl

    Biohacking: ¿De qué trata esta nueva tendencia?