Russell Crowe contra los creadores de Gladiador II: “No entendieron qué hizo especial a la primera”

Siempre abierto a conversar, el actor Russell Crowe abordó nuevamente sus impresiones sobre Gladiador II, la secuela de la exitosa película que él protagonizó en 2000.

En charla con la radio Triple J, de su natal Australia, Crowe dijo que la protagonizada por Paul Mescal, que incluso tuvo al chileno Pedro Pascal en el elenco, fue una decepción porque “la gente en esa sala de máquinas realmente no entendía qué hizo que la primera fuera especial”.

Y añadió: “No fue la pompa. No fue la circunstancia. No fue la acción. Fue la esencia moral”.

Sobre lo último, Russell Crowe agregó que la integridad que muestra su personaje, Máximo Decimo Meridio, un comandante militar traicionado que debe sobrevivir como gladiador, fue una de las claves de la película.

Sobre la misma, Crowe comentó que el filme su personaje pudo tener más escenas de sexo, en especial con Lucila (Connie Nielsen), la hermana del emperador Cómodo, con quien se involucra. “Había una lucha diaria en ese set...para mantener esa esencia moral del personaje. La cantidad de veces que sugirieron escenas de sexo y cosas así para Maximus... es como si le estuvieran quitando poder”, detalló. “¿Entonces dices que, al mismo tiempo que tenía esta relación con su esposa, se acostaba con otra chica? ¿De qué estás hablando? Es una locura".

Estrenada en el año 2000, Gladiador, dirigida por Ridley Scott, ganó el Óscar a la mejor película y Crowe se llevó la estatuilla al mejor actor. En la secuela, que repite a Scott en la dirección, Mescal interpreta a Hanno, el hijo de Máximo con Lucilla.