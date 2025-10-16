SUSCRÍBETE
San Ginés lleva al teatro la icónica película “La Sociedad De Los Poetas Muertos”

La temporada de La Sociedad de los Poetas Muertos comienza  el 22 de octubre, y tendrá funciones de miércoles a viernes a las 20:00 horas, en el Centro Cultural San Ginés, Mallinkrodt 76, Providencia.  

Por 
Equipo de Culto
San Ginés lleva al teatro la icónica película "La Sociedad De Los Poetas Muertos"

San Ginés Producciones presenta una potente adaptación teatral del clásico cinematográfico que desafió los límites de la enseñanza y la inspiración. Una invitación a reencontrarse con la belleza de la poesía y el valor de ser uno mismo. La Sociedad de los Poetas Muertos es la nueva obra que llega a los escenarios nacionales con una propuesta escénica cargada de emoción y humanidad.

La producción, inspirada en la película homónima de 1989, promete conectar con públicos de distintas generaciones a través de un relato profundamente inspirador.

Basada en el aclamado guión semiautobiográfico del guionista estadounidense Tom Schulman, ganador del Premio Oscar a Mejor Guión Original por la película La Sociedad de los Poetas Muertos, esta adaptación rescata el espíritu transformador de la historia que marcó a generaciones enteras. Schulman, reconocido también por su participación en éxitos de cine como “Querida, encogí a los niños” y “What About Bob?”, entre otros, deja una huella indeleble en esta pieza que invita a desafiar las normas, honrar la pasión y vivir con autenticidad.

Según Schulman, “a través de su creación, la enseñanza y la poesía no son solo materias académicas, sino puertas hacia una vida más libre, apasionada y consciente de lo efímero del tiempo”.

La dirección teatral estará a cargo de Pablo Greene, guionista, productor y director chileno, reconocido por películas como “Mala Junta” y “Mis hermanos sueñan despiertos”. En 2024, Greene estrenó en cines la comedia “Los People in the Dragon” y con este nuevo proyecto consolida una trayectoria creativa diversa y profundamente comprometida con historias de gran impacto emocional.

La obra contará con un elenco de primer nivel quienes darán vida a los entrañables personajes de esta historia. Claudio Arredondo (Profesor Keating), Tito Bustamante (Sr. Nolan) y Juan Pablo Sáez (Sr. Perry), junto a José Antonio Raffo, Alonso Quintero, Francisco Dañobeitía, Francisco Reyes Cristi, Vicente Almuna, Andrew Bargsted, quienes dan vida a los jóvenes estudiantes.

“La película me marcó mucho cuando era estudiante y tenía que decidir mi futuro. Es una historia que inspira a vivir intensamente y a luchar por los sueños. Una historia que muestra la amistad, la lealtad y la valentía de jóvenes que van descubriendo sus caminos. Esta película no solo impactó varias generaciones, sino que sigue muy vigente y permite conversar en familia. Logramos comprar los derechos y estamos en constante comunicación con Tom Schulman, una persona extraordinaria. Es una obra que nos interesa mostrar a lo largo de todo el país”, cuenta Juan Pablo Sáez, quien encarna en la obra al Sr. Perry.

La obra fue estrenada anteriormente en Estados Unidos, México. Actualmente está en cartelera en Francia, donde fue nominada a 6 premios Molières en 2024 y ganadora a la Mejor Dirección en una producción de teatro privado: para Olivier Solivérès y al mejor actor revelación: para el talentoso Ethan Oliel.

La temporada de La Sociedad de los Poetas Muertos comienza el 22 de octubre, y tendrá funciones de miércoles a viernes a las 20:00 horas, en el Centro Cultural San Ginés, Mallinkrodt 76, Providencia.

Las entradas ya están a la venta en sangines.cl y ticketmaster.cl

