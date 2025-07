Sanfic 2025 traerá a Álex de la Iglesia y concluirá con película de Lux Pascal

Este martes el Santiago Festival Internacional de Cine (Sanfic) reveló todas las claves de su 21° edición. La organización confirmó que el cineasta español Álex de la Iglesia asistirá como invitado especial de este año y que la película Miss Carbón, protagonizada por Lux Pascal, concluirá el certamen.

El evento se desarrollará entre los días 17 y 24 de agosto, y tendrá tres sedes: Centro Arte Alameda, y los complejos de Cinépolis en Parque Arauco y La Reina.

Los responsables confirmaron que contará con las primeras funciones de La ola, el musical de Sebastián Lelio que se exhibió en el Festival de Cannes 2025 y que tiene programado su estreno en comerciales para el próximo 28 de agosto.

Ese largometraje integrará Maestros del Cine, la sección reservada para grandes realizadoes del mundo. Compartirá ese espacio con It was just an accident, la cinta con la que Jafar Panahi obtuvo la Palma de Oro. Alpha, de Julia Ducournau, y The mastermind, de Kelly Reichardt son otros de los títulos que compitieron por ese premio y que estarán en Sanfic.

Ese apartado se completa con Meet the Barbarians, de Julie Delpy; Diamanti, de Ferzan Özpetek; Ariel, de Lois Patiño; The flats, de Alessandra Celesia; The light, de Tom Tykwer, y Cuando cae el otoño, de François Ozon.

“Estamos muy entusiasmados con la selección de este año. Contamos con una destacada presencia de cineastas nacionales, con películas en calidad de premier realizadas en diversas regiones del país y en coproducción con otros países, lo que refleja la riqueza y diversidad de temáticas y miradas que existen en nuestro cine. Además, tendremos una sólida participación internacional, que permite generar vínculos y diálogos entre distintas cinematografías del mundo”, indicó Carlos Núñez, fundador y director artístico de Sanfic.

En tanto, De la Iglesia recibirá el Reconocimiento a la Trayectoria y protagonizará una actividad abierta al público en el Aula Magna Teatro de Sala Ceina, el martes 19 de agosto a las 20:00 hrs. Realizado en el marco de Sanfic Industria, será un encuentro con el público donde se proyectarán fragmentos de sus obras y se abordarán las claves de su cine.

El afiche oficial del festival fue realizado por el reconocido ilustrador chileno Alberto Montt. “Cuando era niño vi una viñeta de Quino en la que Guille, el hermano de Mafalda, había dibujado por todas las paredes de la casa. Cuando su madre lo descubre, él dice: es increíble todo lo que cabe en un lápiz. Esa idea siempre me fascinó: la de los objetos que usamos para traducir el mundo y transformar nuestras ideas en algo que otros puedan ver o escuchar”, señaló el artista.