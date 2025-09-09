“Se vienen cosas pronto”, el homenaje de Vicente Cifuentes a la música chilena

Un peculiar homenaje a la música chilena, es el que presenta el músico Vicente Cifuentes en su nueva canción, titulada a tono con los tiempos digitales, Se vienen cosas pronto.

En el tema, Cifuentes, uno de los cultores de la bachata a nivel local, despliega una letra en que menciona a diferentes artistas chilenos, de diferentes épocas y estilos.

Así, pasan desde Víctor Jara y Violeta Parra, siguiendo a nombres más actuales como Paloma Mami, Drefquila, Mon Laferte y Villa Cariño, para rematar anunciando “Se vienen cosas pronto”.

“La música chilena es grandiosa, llena de contrastes, de ídolos y de ídolas, que parecen desaparecer con el tiempo, como si nuestra cultura se fuera nublando, por eso me parece necesario nombrarlos, siempre, porque siempre se han venido y se vendrán cosas pronto”, dice Cifuentes en un comunicado.

La canción es un adelanto del nuevo disco del artista, trabajado junto al músico y productor Javier Barría, proponiendo una exploración musical en su estilo. Ya tiene un videoclip protagonizado por Daniel Alcaino y Pato Díaz (31 minutos).

En las próximas semanas, Vicente Cifuentes lanzará vinilo y se presentará con su nueva banda el próximo 24 de octubre en la Sala SCD Egaña. Puedes comprar tus entradas aquí.

Escucha Se vienen cosas pronto a continuación