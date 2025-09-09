“Se vienen cosas pronto”, el homenaje de Vicente Cifuentes a la música chilena
El ganador del Festival de Viña 2020, adelanta su nuevo disco con una particular canción, en que recorre la música local en todo su espesor. Además alista un concierto para el próximo 24 de octubre en la Sala SCD Egaña.
Un peculiar homenaje a la música chilena, es el que presenta el músico Vicente Cifuentes en su nueva canción, titulada a tono con los tiempos digitales, Se vienen cosas pronto.
En el tema, Cifuentes, uno de los cultores de la bachata a nivel local, despliega una letra en que menciona a diferentes artistas chilenos, de diferentes épocas y estilos.
Así, pasan desde Víctor Jara y Violeta Parra, siguiendo a nombres más actuales como Paloma Mami, Drefquila, Mon Laferte y Villa Cariño, para rematar anunciando “Se vienen cosas pronto”.
“La música chilena es grandiosa, llena de contrastes, de ídolos y de ídolas, que parecen desaparecer con el tiempo, como si nuestra cultura se fuera nublando, por eso me parece necesario nombrarlos, siempre, porque siempre se han venido y se vendrán cosas pronto”, dice Cifuentes en un comunicado.
La canción es un adelanto del nuevo disco del artista, trabajado junto al músico y productor Javier Barría, proponiendo una exploración musical en su estilo. Ya tiene un videoclip protagonizado por Daniel Alcaino y Pato Díaz (31 minutos).
En las próximas semanas, Vicente Cifuentes lanzará vinilo y se presentará con su nueva banda el próximo 24 de octubre en la Sala SCD Egaña. Puedes comprar tus entradas aquí.
Escucha Se vienen cosas pronto a continuación
