Tata Barahona adelanta su nuevo disco con Maldecires

Fue a comienzos de la década de los 2000 cuando Tata Barahona dio vida a Maldecires. “Es una queja antigua” afirma el músico, a propósito de esta canción que es el segundo adelanto de su duodécimo disco Puntadas; el que verá la luz en un concierto lleno de sorpresas e invitados especiales, el próximo 22 de noviembre en el Teatro Nescafé de las Artes.

El sencillo, que utiliza una afinación traspuesta en la guitarra, muy distinta a la tradicional, es entonces una canción recuperada del olvido. Según el Tata, es un trabajo que “guarda más de dos décadas de proceso de maduración”.

Buscando adentrarse en un ambiente oscuro y caótico que, como revela el autor, habla de “personas manipuladas por un sistema que les impone una única forma de sobrevivir”, Maldecires se transforma a la vez, en una queja desesperanzada de lo que significa una sociedad totalmente dominada y sometida.

Con tintes medievales y modernos, la canción entrelaza de manera perfecta la fuerza interpretativa para el mensaje, con la caricia musical de un viaje que nos invita a reflexionar en paz, sobre este particular relato y sus metáforas.

Inspirada en lenguas muertas, Maldecires utiliza un juego de palabras para crear una sonoridad que parece un nuevo idioma, pero que no es más que el sonido deformado de un texto publicitario de la época.

Tras permanecer archivada por más de dos décadas, la composición hoy ve la luz como el segundo adelanto del disco Puntadas, un trabajo que se empezó a develar a partir del estreno en agosto pasado de Hermano Gato, una creación de Tata Barahona que cuenta con la colaboración del emblemático cantautor nacional, Fernando Ubiergo.

El disco se conocerá íntegramente a partir del próximo 22 de noviembre con un primer concierto anunciado en Santiago, y que cuenta con invitados estelares como los Hermanos Ilabaca, Doctor Pez y, por supuesto, el propio Ubiergo.

La gira nacional para presentar Puntadas y recorrer parte importante de la carrera de Tata Barahona, comenzará el próximo 13 de diciembre en Concepción, para continuar luego en Talca, Valdivia, La Serena y otras ciudades que serán anunciadas próximamente.

Maldecires está disponible a partir de este viernes 17 de octubre en todas las plataformas digitales e incluye el video clip dirigido por Pol Lion y Gia Galliorio.

Próximas fechas:

2 de noviembre, 21.00 hrs. Teatro Nescafé de las Artes, Santiago. Entradas en Ticketmaster.

13 y 14 de diciembre, Teatro Lihuén, Concepción. Entradas en Primeticket.

9 de enero, Teatro UCM, Talca. Entradas en Portaltickets.

10 de enero, Teatro Cervantes, Valdivia. Entradas en Passline.

24 enero, Teatro Centenario, La Serena. Entradas en Passline.

Escucha Maldecires a continuación