OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
75 años. Piensa sin límites
Culto

Tata Barahona adelanta su nuevo disco con Maldecires

Maldecires, se llama el segundo adelanto de Puntadas, el duocécimo disco del cantautor chileno. Este se presentará en vivo el próximo 22 de noviembre en el Teatro Nescafé de las Artes.

Por 
Equipo de Culto

Fue a comienzos de la década de los 2000 cuando Tata Barahona dio vida a Maldecires. “Es una queja antigua” afirma el músico, a propósito de esta canción que es el segundo adelanto de su duodécimo disco Puntadas; el que verá la luz en un concierto lleno de sorpresas e invitados especiales, el próximo 22 de noviembre en el Teatro Nescafé de las Artes.

El sencillo, que utiliza una afinación traspuesta en la guitarra, muy distinta a la tradicional, es entonces una canción recuperada del olvido. Según el Tata, es un trabajo que “guarda más de dos décadas de proceso de maduración”.

Buscando adentrarse en un ambiente oscuro y caótico que, como revela el autor, habla de “personas manipuladas por un sistema que les impone una única forma de sobrevivir”, Maldecires se transforma a la vez, en una queja desesperanzada de lo que significa una sociedad totalmente dominada y sometida.

Con tintes medievales y modernos, la canción entrelaza de manera perfecta la fuerza interpretativa para el mensaje, con la caricia musical de un viaje que nos invita a reflexionar en paz, sobre este particular relato y sus metáforas.

Inspirada en lenguas muertas, Maldecires utiliza un juego de palabras para crear una sonoridad que parece un nuevo idioma, pero que no es más que el sonido deformado de un texto publicitario de la época.

Tras permanecer archivada por más de dos décadas, la composición hoy ve la luz como el segundo adelanto del disco Puntadas, un trabajo que se empezó a develar a partir del estreno en agosto pasado de Hermano Gato, una creación de Tata Barahona que cuenta con la colaboración del emblemático cantautor nacional, Fernando Ubiergo.

El disco se conocerá íntegramente a partir del próximo 22 de noviembre con un primer concierto anunciado en Santiago, y que cuenta con invitados estelares como los Hermanos Ilabaca, Doctor Pez y, por supuesto, el propio Ubiergo.

La gira nacional para presentar Puntadas y recorrer parte importante de la carrera de Tata Barahona, comenzará el próximo 13 de diciembre en Concepción, para continuar luego en Talca, Valdivia, La Serena y otras ciudades que serán anunciadas próximamente.

Maldecires está disponible a partir de este viernes 17 de octubre en todas las plataformas digitales e incluye el video clip dirigido por Pol Lion y Gia Galliorio.

Próximas fechas:

2 de noviembre, 21.00 hrs. Teatro Nescafé de las Artes, Santiago. Entradas en Ticketmaster.

13 y 14 de diciembre, Teatro Lihuén, Concepción. Entradas en Primeticket.

9 de enero, Teatro UCM, Talca. Entradas en Portaltickets.

10 de enero, Teatro Cervantes, Valdivia. Entradas en Passline.

24 enero, Teatro Centenario, La Serena. Entradas en Passline.

Escucha Maldecires a continuación

Más sobre:Tata BarahonaMaldeciresMúsicaMúsica Culto

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Earth, Wind & Fire Experience ft. Al Mckay All Star llega al Teatro Caupolicán

La ONU pide “más ambición” en la COP30 y que los países desarrollados “lideren” la financiación climática

Israel lanza “una oleada de ataques” contra el sur de Líbano tras sus órdenes de evacuación en la zona

“Es una señal de transversabilidad”: ministro Cataldo respalda posible renuncia de Jara al PC de salir electa

PDI frustra robo de camión en Autopista Central: hay un detenido y cuatro prófugos

Por una posible falla mecánica: bus de transporte público se incendia mientras hacia su recorrido en Recoleta

Lo más leído

1.
Nuevo terremoto en Primera B: ANFP le niega la licencia de clubes para 2026 a San Marcos de Arica y remece el Ascenso

Nuevo terremoto en Primera B: ANFP le niega la licencia de clubes para 2026 a San Marcos de Arica y remece el Ascenso

2.
Asesores económicos de Kaiser y Jara protagonizan intenso cruce por propuesta de despido de funcionarios públicos

Asesores económicos de Kaiser y Jara protagonizan intenso cruce por propuesta de despido de funcionarios públicos

3.
Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

4.
A qué hora comienzan hoy la lluvia y las tormentas eléctricas en Santiago

A qué hora comienzan hoy la lluvia y las tormentas eléctricas en Santiago

5.
“Por eso están llorando”: Kaiser responde a Jara tras cuestionar coherencia de su programa y niega recorte de la PGU

“Por eso están llorando”: Kaiser responde a Jara tras cuestionar coherencia de su programa y niega recorte de la PGU

Portada del dia

La mejor información para estas elecciones🗳️📰

Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

A qué hora comienzan hoy la lluvia y las tormentas eléctricas en Santiago

A qué hora comienzan hoy la lluvia y las tormentas eléctricas en Santiago

Quién es Fátima Bosch, la Miss México 2025 que tuvo un conflicto con el presidente de Miss Universo Tailandia

Quién es Fátima Bosch, la Miss México 2025 que tuvo un conflicto con el presidente de Miss Universo Tailandia

Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

La empresa tecnológica que está contratando a egresados del colegio porque “la universidad es una pérdida de tiempo”

La empresa tecnológica que está contratando a egresados del colegio porque “la universidad es una pérdida de tiempo”

Servicios

Dónde ver la Gira Teletón 2025 en vivo: revisa el calendario de ciudades y artistas

Dónde ver la Gira Teletón 2025 en vivo: revisa el calendario de ciudades y artistas

Cuándo y a qué hora es el último debate presidencial previo a las elecciones de noviembre

Cuándo y a qué hora es el último debate presidencial previo a las elecciones de noviembre

Rating del miércoles 5 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del miércoles 5 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Dónde ver la Gira Teletón 2025 en vivo: revisa el calendario de ciudades y artistas
Chile

Dónde ver la Gira Teletón 2025 en vivo: revisa el calendario de ciudades y artistas

“Es una señal de transversabilidad”: ministro Cataldo respalda posible renuncia de Jara al PC de salir electa

PDI frustra robo de camión en Autopista Central: hay un detenido y cuatro prófugos

Dueño del Paseo San Damián presenta querella contra Banco Security por uso malicioso y falsificación de instrumento privado
Negocios

Dueño del Paseo San Damián presenta querella contra Banco Security por uso malicioso y falsificación de instrumento privado

Elon Musk se juega su futuro en Tesla y la opción de alcanzar una fortuna personal sin precedentes

“Reputado prestigio”: el día en que los socios de Factop buscaron financiar la nueva casa de Luis Hermosilla en Concón

La disculpa de la organización de Miss Universo por la “humillación” que vivió Miss México 2025
Tendencias

La disculpa de la organización de Miss Universo por la “humillación” que vivió Miss México 2025

Qué se sabe de la Causa Cuadernos, el mayor juicio por corrupción en Argentina que implica a Cristina Kirchner

Meteochile levanta alerta por viento moderado a fuerte en estas regiones

Lionel Messi recibe la llave de Miami y anticipa su futuro fuera del fútbol: “Me gusta lo empresarial”
El Deportivo

Lionel Messi recibe la llave de Miami y anticipa su futuro fuera del fútbol: “Me gusta lo empresarial”

“Amor pirata”: el inédito título del “underdog” Coquimbo Unido da la vuelta al mundo

Santiago se alista para recibir el extenuante Endurance Trail Runing

“Cocinar es el acto de amor más bonito que existe”: la filosofía de Micha, chef del mejor restaurante del mundo
Finde

“Cocinar es el acto de amor más bonito que existe”: la filosofía de Micha, chef del mejor restaurante del mundo

San Francisco de Loncomilla: 50 Años llevando sabor y felicidad a la mesa de los chilenos

Desde Tame Impala hasta Radiohead y Michael Jackson en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para noviembre

Earth, Wind & Fire Experience ft. Al Mckay All Star llega al Teatro Caupolicán
Cultura y entretención

Earth, Wind & Fire Experience ft. Al Mckay All Star llega al Teatro Caupolicán

Tata Barahona adelanta su nuevo disco con Maldecires

Javiera Mena encabeza la segunda edición del ciclo Letra y Música

La ONU pide “más ambición” en la COP30 y que los países desarrollados “lideren” la financiación climática
Mundo

La ONU pide “más ambición” en la COP30 y que los países desarrollados “lideren” la financiación climática

Israel lanza “una oleada de ataques” contra el sur de Líbano tras sus órdenes de evacuación en la zona

Israel lanza “una oleada de ataques” contra el sur de Líbano tras sus órdenes de evacuación en la zona

Hablemos de amor: cómo se ama cuando la salud mental está en juego
Paula

Hablemos de amor: cómo se ama cuando la salud mental está en juego

Margarita Guzmán y una conquista histórica: que los jóvenes del sistema de protección ya no teman cumplir 18 años

Difusión de imágenes íntimas: qué hacer si publican tu contenido sin permiso