Un Nobel al pueblo de Chile: exhibición inédita del premio original de Gabriela Mistral

El Museo de Arte Colonial San Francisco, en pleno centro de Santiago, ofrece una oportunidad histórica y emotiva al público chileno: la exhibición del Premio Nobel de Literatura original otorgado a Gabriela Mistral en 1945.

La actividad, titulada “Un Nobel al pueblo de Chile”, se enfoca en mostrar al público la medalla de oro y el diploma que componen la distinción. Este evento es inédito, ya que la medalla, por motivos de seguridad, solo se muestra en ocasiones especiales; usualmente, la Sala Gabriela Mistral del museo solo exhibe una réplica.

10/12/2025 - PREMIO NOBEL GABRIELA MISTRAL - Foto - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

La exhibición es relevante no solo por el valor intrínseco de las piezas, sino por la profunda conexión de la poeta con la Orden Franciscana Seglar. Mistral legó los derechos de su obra a esta orden, y los franciscanos son los custodios de este invaluable premio, tal como ella lo dispuso para que su legado estuviera al alcance de todo el país.

El Premio Nobel de Mistral consta de dos partes: la medalla, una pieza única de oro, que refleja la labor poética de la primera mujer iberoamericana en recibir el galardón; y el diploma: Un pergamino de piel, pintado a mano con técnica wash (témpera), con ornamentos detallados en hoja de oro.

La exhibición, organizada en la Iglesia San Francisco de la Alameda, es parte de un homenaje histórico que busca redescubrir a Mistral no solo como la gran poeta y diplomática, sino también como una mujer de profunda fe y espiritualidad sencilla, cuyo legado, a 80 años de haber recibido el premio, pertenece a Chile y al mundo entero.

Cabe señalar que es un evento de duración limitada, concentrado en una jornada especial. El público podrá ver la medalla y el diploma este 10 de diciembre de 2025 en la Iglesia San Francisco de la Alameda, en un horario extendido entre las 9:00 y las 19:00 horas. La entrada es liberada.