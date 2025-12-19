Una celebración en directo: Gepe lanza “Gepinto” en vivo en Sala Master

El álbum es un testimonio de las dos noches históricas donde Gepe repasó de forma íntegra cada una de las canciones que componen Gepinto. La grabación, que se realizó en la emblemática Sala Master de la Radio Universidad de Chile, también tiene un gran significado para el músico, ya que es el mismo lugar donde se interpretó por primera vez el disco, impulsando un cambio de ruta para la música popular chilena.

Gepinto 2005-2025/En vivo Sala Master no sólo celebra un hito en la carrera del reconocido cantautor chileno, sino que también ofrece a los fans una nueva perspectiva de un disco fundamental en el pop chileno, en un trabajo que captura la energía de estos conciertos íntimos y especiales realizados a principios de noviembre, y que fue presentado en formato trío junto a los músicos Miguel Molina y Marcelo Cornejo. Este álbum en vivo se suma a la publicación del libro Gepinto. Las cosas que aquí se guardan, editado por el Colectivo Abejorros, y que reúne el relato en primera persona del propio artista y de otras voces cercanas a los inicios de su carrera.

El lanzamiento de Gepinto 2005-2025/En vivo Sala Master, ya disponible en plataformas digitales, llega como un regalo sorpresa para los fans más acérrimos del artista, en la antesala de sus esperados shows en el Festival de Olmué (17 de enero); la gira de verano que lo llevará a distintas ciudades del país (fechas que pronto se anunciarán); y en su esperado regreso a Lollapalooza, ya anunciado para el viernes 13 de marzo próximo. En todos ellos, Gepe se centrará en la revisión más completa de su nutrido catálogo.

Escucha Gepinto 2005-2025/En vivo Sala Master a continuación