Culto

Una noche de risas: Pedro Ruminot regresa a Gran Arena Monticello

La presentación está fijada para el sábado 13 de diciembre y las entradas ya están a la venta por el sistema Ticketmaster.

Por 
Equipo de Culto
Pedro Ruminot

Pedro Ruminot regresa a Gran Arena Monticello para repetir la exitosa presentación que realizó en febrero de este año, en el mismo recinto de San Francisco de Mostazal.

Aquella vez, el ex Club de la Comedia llegó a presentarse tras el rotundo éxito de crítica y sintonía que obtuvo en el Festival de Viña 2025. En el regreso, el comediante de larga trayectoria en el humor, se presentará el sábado 13 de diciembre.

Se trata de un espectáculo en que combina sus habituales intereses, entre la comedia y la realidad.

Las entradas para asistir al show en el recinto ya están a la venta por el sistema Ticketmaster.

