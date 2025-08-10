SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Culto

Verdades como puños: un relato de Irene Vallejo

Hace dos mil años, en la soledad de su insomnio, lejos de casa, entre campañas militares y desvelos de gobierno, Marco Aurelio comenzó un diario íntimo. Allí volcaba su fatiga y su irritación, para después recordarse a sí mismo que debía ocultarlas y practicar la paciencia aprendida en la filosofía.

Por 
Irene Vallejo
Verdades como puños: un relato de Irene Vallejo

Tu hijo te mira con ojos interrogantes, en el umbral de la sospecha. Mil veces le has repetido que diga siempre la verdad. Sin embargo, le enseñas a callar, a medir las palabras, a envainar las frases hirientes: el arte de la mentira amable. Aunque un regalo le decepcione, debe agradecerlo. Cuando lo invitan, tiene que elogiar la comida incluso si sabe a rayos. Prohibido decir a la gente que es antipática o pesada, no vale la excusa de que sea cierto. La vida sería imposible sin delicadeza, y eso implica –a veces– fingir.

El niño está aprendiendo a subirse al escenario de ese gran teatro del mundo que soñó Calderón de la Barca. La espontaneidad puede resultar ofensiva, mientras el deseo de convivir y ser amables exige dotes para el disfraz y la simulación. Si alguien dice: “voy a hablarte con franqueza”, prepárate para lo peor. Como cantaba Taylor Swift en All too well, hay quien es cruel en nombre de la sinceridad. Tal vez la madurez consista en asumir que el mundo no necesita escuchar nuestros pensamientos crudos ni nuestros exabruptos en bruto, y en quitar importancia a las minucias que nos irritan en el prójimo. Erasmo de Rotterdam afirmó en su Elogio de la locura que es sabio tomarnos las cosas como vienen y divertirnos con la comedia de la vida, tan llena de afanes caóticos. El constante espionaje de las faltas propias o ajenas –escribió– destruiría la convivencia. La realidad está tejida de errores y desaciertos, por eso conviene cierto desenfado para comprender las debilidades de los demás. Así construimos la relativa unión y concordia que nos permiten vivir juntos. En una época de intransigencias y divisiones, Erasmo defendió la indulgencia y la risa que nos consuelan de tanta cordura.

Para ser sinceros, debemos admitir que todos fingimos. En latín la palabra “persona” nombraba la máscara del actor. Quién no interpreta un papel, en mayor o menor medida, aunque sea para parecerse a quien desearía ser. La personalidad tiene algo de teatro, como revela la etimología, y la amabilidad es hasta cierto punto impostura. El amor y la familia son melodramas donde nos tragamos las palabras para salvar los lazos y los afectos. La maternidad exige un gran despliegue de actuación: con sueño, con agotamiento y preocupaciones propias, chapoteando entre llantos, fiebre y canciones infantiles en bucle, sostenemos la ficción tranquilizadora de saber derrotar el caos. Cuidar una amistad herida supone no arrojar nuestra fría opinión, sino ofrecer apoyo, calor y alivio. En la vida pública colaborar implica transigir: cuando un político presume de autenticidad suele estar al borde –muy borde– de lanzar andanadas de insultos.

Como escribe el filósofo Jorge Freire en su ensayo Hazte quien eres, “según comparecemos ante otro, ya somos personaje. La fachada es necesaria, a despecho de lo que la casa albergue en su interior. Basta ver un baile de máscaras para entender la esencia del mundo”. Fingir y pasar por alto muchas cosas nos hace la vida más fácil; tal vez por eso, el teatro o el cine, las novelas nos ayudan a ser mejores actores en este escenario de la vida. Resulta curioso que el culto a la autenticidad inunde las redes sociales, reino del artificio, o triunfe en la política de la mano de líderes descarados –otra máscara­–, que abrazan una sinceridad calculada, con colmillo y sin complejos, solo cuando les permite asestar una estocada al adversario. En tiempos de verdades como puñales, lo original es no perder los papeles y saber disfrazarse con elegancia.

Hace dos mil años, en la soledad de su insomnio, lejos de casa, entre campañas militares y desvelos de gobierno, Marco Aurelio comenzó un diario íntimo. Allí volcaba su fatiga y su irritación, para después recordarse a sí mismo que debía ocultarlas y practicar la paciencia aprendida en la filosofía: “Al amanecer, dite a ti mismo: me voy a tropezar con un indiscreto, un desagradecido, un insolente, un envidioso, un insociable. No puedo enfadarme ni odiarlo, porque hemos nacido para una tarea común”. El emperador estoico conocía las tramoyas del poder y el hechizo de la imagen. Quizá intuyó que la autenticidad insobornable es solo una pose más.

Más sobre:Irene VallejoRelatosLibrosLibros culto

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Las calles de San Francisco: un relato de Jaime Bayly

El final de la disputa familiar por la herencia de Pedro Lemebel y su regreso a librerías chilenas

Britpop: a 30 años de uno de los últimos grandes fenómenos de la música y cómo impactó en Chile

Jason Momoa: “Realmente triunfo en el caos. Necesito hacer diez cosas a la vez. Es mi forma de funcionar”

Dirección del Trabajo autoriza reinicio parcial de operaciones en mina El Teniente tras fatal accidente

La UE y potencias europeas piden a Trump que tenga en cuenta a Ucrania en su reunión con Putin

Lo más leído

1.
“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

2.
Vallejo refuta a Desbordes y asegura que la intervención en barrio Meiggs comenzó “al menos en 2022″

Vallejo refuta a Desbordes y asegura que la intervención en barrio Meiggs comenzó “al menos en 2022″

3.
5 hábitos para mejorar la memoria, según la neurociencia

5 hábitos para mejorar la memoria, según la neurociencia

4.
Destitución de Orrego en el Tricel suma segundo error en requerimiento de cores republicanos y UDI

Destitución de Orrego en el Tricel suma segundo error en requerimiento de cores republicanos y UDI

5.
Marcel confirma que sumarios contra funcionarios que hicieron mal uso de licencias continúan, incluso si ya fueron desvinculados

Marcel confirma que sumarios contra funcionarios que hicieron mal uso de licencias continúan, incluso si ya fueron desvinculados

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

Jaula Bahamondes nos cuenta como es la UFC por dentro

Jaula Bahamondes nos cuenta como es la UFC por dentro

Encuesta Descifra: ¿Qué tan competitivas son las candidaturas de MEO y Parisi? 

Encuesta Descifra: ¿Qué tan competitivas son las candidaturas de MEO y Parisi? 

Spotify confirma aumento del precio de sus planes desde septiembre: revisa los nuevos valores

Spotify confirma aumento del precio de sus planes desde septiembre: revisa los nuevos valores

Un gigante a baja altura: registran un avión C‑17 Globemaster realizando peligrosa maniobra en plena ciudad

Un gigante a baja altura: registran un avión C‑17 Globemaster realizando peligrosa maniobra en plena ciudad

Servicios

Alertan por precipitaciones con isoterma cero alta en La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos

Alertan por precipitaciones con isoterma cero alta en La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos

A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Unión Española por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Unión Española por TV y streaming

Qué tramos de la CicloRecreoVía se suspenderán este domingo por trabajos en el Puente Lo Saldes

Qué tramos de la CicloRecreoVía se suspenderán este domingo por trabajos en el Puente Lo Saldes

Dirección del Trabajo autoriza reinicio parcial de operaciones en mina El Teniente tras fatal accidente
Chile

Dirección del Trabajo autoriza reinicio parcial de operaciones en mina El Teniente tras fatal accidente

PPD celebra su Consejo Nacional: ratifican respaldo a Jara y apuesta por lista parlamentaria única

Alertan por precipitaciones con isoterma cero alta en La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos

El verdadero tesoro de la minería
Negocios

El verdadero tesoro de la minería

La fórmula Nvidia: Cómo convertir a Trump de enemigo en aliado

Susana Jiménez: “Hay inconsistencia entre lo que estaba en el programa de Jara y lo que dicen sus equipos económicos, y eso debe transparentarse”

¿Para qué sirve un zoom con inteligencia artificial?
Tendencias

¿Para qué sirve un zoom con inteligencia artificial?

Metro de Santiago inaugura experiencia inmersiva de El Principito en estación Baquedano

Por qué la reunión con Trump es clave para Putin y los objetivos de Rusia en Ucrania

La Roja de básquetbol arrasa en el Preclasificatorio al Mundial con un aplastante triunfo ante El Salvador
El Deportivo

La Roja de básquetbol arrasa en el Preclasificatorio al Mundial con un aplastante triunfo ante El Salvador

Antes de visitar a la U por la Sudamericana: el Independiente de los chilenos mastica un empate ante River

Joaquín Niemann tiene un leve repunte y Mito Pereira se ilusiona en el LIV de Chicago

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

Las calles de San Francisco: un relato de Jaime Bayly
Cultura y entretención

Las calles de San Francisco: un relato de Jaime Bayly

El final de la disputa familiar por la herencia de Pedro Lemebel y su regreso a librerías chilenas

Britpop: a 30 años de uno de los últimos grandes fenómenos de la música y cómo impactó en Chile

La UE y potencias europeas piden a Trump que tenga en cuenta a Ucrania en su reunión con Putin
Mundo

La UE y potencias europeas piden a Trump que tenga en cuenta a Ucrania en su reunión con Putin

Cristina Fernández arremete contra Javier Milei: “A vos te van a sacar con un chaleco de fuerza de la Casa Rosada”

Como representante adjunta de EE.UU ante la ONU: Trump nombra a Tammy Bruce, expresentadora de Fox News

Regenerar, hidratar y proteger: el poder de los aceites naturales
Paula

Regenerar, hidratar y proteger: el poder de los aceites naturales

“No estaba rota”: Florencia vivió 18 años sin saber que era autista

Niñez y actividad física: ¿cómo recuperar una infancia en movimiento?