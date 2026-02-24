West end girls: la historia del primer hit de Pet Shop Boys, entre el rap y el acierto

Era 1983, cuando Neil Tennant, cantante del legendario dueto británico Pet Shop Boys, vio una película del director neoyorkino James Cagney con su primo. Después de ver la cinta, pretendía ir a dormir, pero su misión fue frustrada por la deseable invasión mental de versos para una composición. Con la intención de hacer un rap, por influencias de Grandmaster Flash y Afrika Bambaataa, soltó una letra que después pasaría a la historia como una de las canciones de synth pop que marcaron los 90’s: West end girls.

En un día de estudio, Neil Tennant lo mostró a su dupla Chris Lowe, teclista de Pet Shop Boys, quien quedó levemente impresionado por la interpretación de su compañero. Trabajaron en la pista, pero pasó un año antes de que la canción viera la luz por primera vez. “Así que siempre pienso que, al hacer un disco, y en particular un éxito pop, hay mucha suerte y serendipia. La forma en que surgió este disco no se parece a la de ningún otro de nuestros discos; es totalmente único”, dijo Neil Tennant a The Guardian.

Los ruidos de pasos y autos en la ciudad de Londres representa perfectamente la atmósfera de la canción que catapultó a Pet Shop Boys a la cima. West end girls fue publicada por primera vez en 1984 y fue el éxito que posicionó al dúo británico en el primer puesto de las listas de Reino Unido, Estados Unidos, Noruega y Nueva Zelanda.

West end girls se lanzó por primera vez con la producción de Bobby Orlando en formato de sencillo. Tuvo un buen recibimiento en los clubes de Estados Unidos y varios países de Europa. Después, se publicó por segunda vez de la mano de Stephen Hague para el disco Please (1986).

Pet Shop Boys. Foto de archivo Pelle Cre?pin / Murray Chalmer

La canción está rodeada por el contraste presente en dos focos de la ciudad: la crudeza y marginalidad del East End con la ostentosidad y elegancia del West End. En el oeste de la ciudad se juntaban las élites y se encontraban las tiendas, teatros y entretenimientos. En el otro sector, se encontraban los migrantes y la pobreza de Londres.

Dentro de ese contexto, los jóvenes rudos del East End, viajaban a encontrarse con las elegantes muchachas del East End para salir de fiesta. “La idea es que los polos opuestos se atraen”, comenta Tennant a The Guardian.

Pet Shop Boys en gira latinoamericana de 1994.

La canción tuvo tal impacto que ha estado presente en las listas de medios musicales como una de las mejores de la historia. Sin ir más lejos, en el ranking de Rolling Stone ocupa el escalón 65 de los 200 mejores temas de la historia.

La nota del medio señala que: “Tennant pensó el número uno de Estados Unidos y Reino Unido como una canción de rap, inspirado por Grandmaster Flash y The message de The Furious 5. La contribución de Lowe es la inolvidable línea de bajo: ‘Nuestra primera línea de bajo bouncy’, escribió Tennant. Vendrían muchos más”.

Por otro lado, el medio bitánico The Guardian, la consideró como el mejor número uno de la historia de Reino Unido. “El resultado es un equilibrio pop perfecto que casi hizo que Dusty Springfield estrellara su coche la primera vez que lo escuchó. La singular West end girls se basa en una sobriedad embriagadora; la promesa de emoción combinada con una implacable sensación de tragedia; el suntuoso placer de estar justo donde deberías estar y la paranoia de que todos saben que no perteneces allí en absoluto”.