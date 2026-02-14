Wild Horse Nine, película filmada en Rapa Nui con elenco estelar, fija fecha de estreno

A través de sus redes sociales, Searchlight Pictures reveló la fecha de estreno de Wild Horse Nine, la nueva película del director Martin McDonagh que llamó la atención a inicios de 2025 por su filmación en Isla de Pascua. Se estrenará en cines el 6 de noviembre de 2026, aunque todavía no se sabe nada sobre su estreno en Chile.

Las sinopsis del filme explican que desarrollará la historia de Chris (John Malkovich) y Lee (Sam Rockwell), dos agentes de la CIA que pondrán a prueba su confianza en una misión que los lleva desde Santiago hasta Isla de Pascua en el Chile de 1973.

El rodaje tuvo lugar durante marzo y abril de 2025, con la colaboración de la compañía chilena Fábula y medidas de seguridad rigurosas para las filmaciones en Rapa Nui. El actor Steve Buscemi, que también forma parte del proyecto, afirmó para La Tercera que “Rapa Nui y Santiago son lugares mágicos y maravillosos”. Buscemi reemplazó un papel que anteriormente iba a interpretar Mark Ruffalo.

Si bien todavía no se conocen sus roles, el elenco del filme también cuenta con los actores Parker Bosey, Mariana di Girolamo, Tom Waits y Ailín Salas. La película está escrita por McDonagh y la dirección de fotografía está a cargo de Ben Davis, colaborador recurrente del cineasta.

El filme representa el quinto largometraje de Martin McDonagh en una filmografía compuesta por cintas laureadas como Tres anuncios por un crimen (2017) y Los espíritus de la isla (2022).