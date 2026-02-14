SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    Wild Horse Nine, película filmada en Rapa Nui con elenco estelar, fija fecha de estreno

    El nuevo thriller de Martin McDonagh, liderado por actores como John Malkovich, Sam Rockwell, Steve Buscemi y Mariana di Girolamo, se estrenará en cines en noviembre de 2026. El filme fue rodado principalmente en Isla de Pascua y Santiago.

    Por 
    Vicente Fontecilla
    Extraídas de IMDb e Instagram. Créditos a Searchlight Pictures

    A través de sus redes sociales, Searchlight Pictures reveló la fecha de estreno de Wild Horse Nine, la nueva película del director Martin McDonagh que llamó la atención a inicios de 2025 por su filmación en Isla de Pascua. Se estrenará en cines el 6 de noviembre de 2026, aunque todavía no se sabe nada sobre su estreno en Chile.

    Las sinopsis del filme explican que desarrollará la historia de Chris (John Malkovich) y Lee (Sam Rockwell), dos agentes de la CIA que pondrán a prueba su confianza en una misión que los lleva desde Santiago hasta Isla de Pascua en el Chile de 1973.

    El rodaje tuvo lugar durante marzo y abril de 2025, con la colaboración de la compañía chilena Fábula y medidas de seguridad rigurosas para las filmaciones en Rapa Nui. El actor Steve Buscemi, que también forma parte del proyecto, afirmó para La Tercera que “Rapa Nui y Santiago son lugares mágicos y maravillosos”. Buscemi reemplazó un papel que anteriormente iba a interpretar Mark Ruffalo.

    Extraída de The Playlist

    Si bien todavía no se conocen sus roles, el elenco del filme también cuenta con los actores Parker Bosey, Mariana di Girolamo, Tom Waits y Ailín Salas. La película está escrita por McDonagh y la dirección de fotografía está a cargo de Ben Davis, colaborador recurrente del cineasta.

    El filme representa el quinto largometraje de Martin McDonagh en una filmografía compuesta por cintas laureadas como Tres anuncios por un crimen (2017) y Los espíritus de la isla (2022).

    Lee también:

    Más sobre:Wild Horse NineMartin McDonaghEstrenoSam RockwellJohn MalkovichPelículaSteve BuscemiMariana di GirolamoRapa NuiIsla de PascuaCine Culto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Ansog critica acusaciones de posible “corrupción y sabotaje” en Gendarmería y acusa “pérdida de legitimidad técnica” de Gajardo

    Desde Palestina hasta el Caribe: las ayudas humanitarias de Chile bajo la administración Boric

    Nuevo Código Penal talibán reduce sanciones por violencia contra las mujeres

    Oposición carga contra Eidelstein (PC) tras nombramiento de exasesora: de acusaciones de “amarre” a posible citación al parlamento

    Incendios activos mantienen en alerta a la Región de Valparaíso: Limache y Concón siguen bajo alerta roja

    Carabineros detiene a tres adultos y un menor por robo de reloj de lujo avaluado en más de $2,2 millones

    Lo más leído

    1.
    “Cumbres Borrascosas”: Abismos de Mal Gusto

    “Cumbres Borrascosas”: Abismos de Mal Gusto

    2.
    Entre AC/DC, Soda Stereo y Rosalía: los conciertos que marcarán la primera mitad de 2026

    Entre AC/DC, Soda Stereo y Rosalía: los conciertos que marcarán la primera mitad de 2026

    3.
    Doris Atkinson, sobrina de la albacea de Mistral: “Ha existido una idea poco realista sobre cuánto dinero ingresa por concepto de derechos”

    Doris Atkinson, sobrina de la albacea de Mistral: “Ha existido una idea poco realista sobre cuánto dinero ingresa por concepto de derechos”

    4.
    Harrison Ford y la película más olvidable de su carrera: “Estaba perdido, no tenía nada que representar”

    Harrison Ford y la película más olvidable de su carrera: “Estaba perdido, no tenía nada que representar”

    5.
    The Chemical Brothers y su vínculo con Noel Gallagher: “Vimos a Oasis en su reunión, fue fantástico”

    The Chemical Brothers y su vínculo con Noel Gallagher: “Vimos a Oasis en su reunión, fue fantástico”

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Brian Eno y el sonido de Windows 95: historia del hit compuesto en una Mac

    Brian Eno y el sonido de Windows 95: historia del hit compuesto en una Mac

    Estudio revela que los perros todavía tienen genoma de lobo en su ADN: qué razas son las más “lobunas”

    Estudio revela que los perros todavía tienen genoma de lobo en su ADN: qué razas son las más “lobunas”

    Qué es el “deber conyugal” que Francia busca abolir en el matrimonio

    Qué es el “deber conyugal” que Francia busca abolir en el matrimonio

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    Servicios

    Alerta roja en Melipilla por incendio forestal: piden evacuar distintos sectores habitados

    Alerta roja en Melipilla por incendio forestal: piden evacuar distintos sectores habitados

    A qué hora y dónde ver a Cobresal vs. Universidad Católica en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Cobresal vs. Universidad Católica en TV y streaming

    Declaran alerta roja para Los Ángeles por el avance de un incendio forestal que presenta cercanía con sectores habitados

    Declaran alerta roja para Los Ángeles por el avance de un incendio forestal que presenta cercanía con sectores habitados

    Ansog critica acusaciones de posible “corrupción y sabotaje” en Gendarmería y acusa “pérdida de legitimidad técnica” de Gajardo
    Chile

    Ansog critica acusaciones de posible “corrupción y sabotaje” en Gendarmería y acusa “pérdida de legitimidad técnica” de Gajardo

    Desde Palestina hasta el Caribe: las ayudas humanitarias de Chile bajo la administración Boric

    Oposición carga contra Eidelstein (PC) tras nombramiento de exasesora: de acusaciones de “amarre” a posible citación al parlamento

    Indermit Gill, economista jefe del Banco Mundial: “La forma más duradera de reducir la deuda pública es el crecimiento”
    Negocios

    Indermit Gill, economista jefe del Banco Mundial: “La forma más duradera de reducir la deuda pública es el crecimiento”

    Pago de visas por llegada de extranjeros a Chile aportó más de US$70 millones al Fisco entre 2022 y 2025

    La trampa de lo urgente

    “Me casé en un Automac”: la inédita jornada donde dos parejas darán el “sí” bajo los arcos dorados de un McDonald’s
    Tendencias

    “Me casé en un Automac”: la inédita jornada donde dos parejas darán el “sí” bajo los arcos dorados de un McDonald’s

    Estudio revela que los perros todavía tienen genoma de lobo en su ADN: qué razas son las más “lobunas”

    Cómo activar la alerta en tu celular que te avisa que habrá un sismo minutos antes de que suceda

    Mono Sánchez sale a responder los duros dardos de Felipe Gutiérrez tras el clásico entre Coquimbo Unido y La Serena
    El Deportivo

    Mono Sánchez sale a responder los duros dardos de Felipe Gutiérrez tras el clásico entre Coquimbo Unido y La Serena

    “Que estos tipos sigan celebrando...”: Felipe Gutiérrez dispara contra Coquimbo Unido tras perder el clásico

    “Por acá pasó el mejor campeón de la historia”: el burlesco recado de Coquimbo tras ganar el clásico a La Serena

    Brian Eno y el sonido de Windows 95: historia del hit compuesto en una Mac
    Tecnología

    Brian Eno y el sonido de Windows 95: historia del hit compuesto en una Mac

    El regreso de Kratos y lo nuevo de Kojima: lo que dejó el State of Play de febrero

    Así es Motorola Signature, su nuevo smartphone premium que tiene “la mejor cámara de la historia” de sus teléfonos

    Wild Horse Nine, película filmada en Rapa Nui con elenco estelar, fija fecha de estreno
    Cultura y entretención

    Wild Horse Nine, película filmada en Rapa Nui con elenco estelar, fija fecha de estreno

    Desde Milo J hasta Myriam Hernández: cinco discos para musicalizar el Día de San Valentín

    Jeremías Gamboa: “Muchos peruanos hemos internalizado el racismo como una mancha que nos delata”

    Nuevo Código Penal talibán reduce sanciones por violencia contra las mujeres
    Mundo

    Nuevo Código Penal talibán reduce sanciones por violencia contra las mujeres

    Evo Morales reaviva reclamo marítimo contra Chile y acusa al gobierno boliviano de renunciar a la demanda

    Trump proyecta invertir US$ 38 mil millones para ampliar red de centros de detención del ICE

    Datos Paula: películas y series para ver en San Valentín
    Paula

    Datos Paula: películas y series para ver en San Valentín

    Simplificar el bienestar: Superblends, la nueva forma de suplementarse

    Nicole Brunser: La mujer que lleva la orfebrería chilena a la Semana de la Moda de Nueva York