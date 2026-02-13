Wim Wenders separa actualidad y cine en el Festival de Berlín: “Tenemos que mantenernos al margen de la política”

Durante la jornada del 12 de febrero de 2026, a pocas horas de la inauguración del 76avo Festival Internacional de Cine de Berlín (Berlinale), el cineasta alemán Wim Wenders se refirió en una conferencia de prensa a la relación entre cine y política y los cambios profundos que este arte puede generar a nivel global.

El director es considerado una leyenda del cine por su impacto en el Nuevo Cine Alemán de los años 70 y por su vigencia a través del tiempo, en que ha estrenado películas elogiadas y melancólicas como Paris, Texas (1984), Las alas del deseo (1987) y Días perfectos (2023).

La rueda de prensa empezó con Wenders hablando sobre lo que distingue a la Berlinale de otros eventos. Aseguró que es un espacio donde el público puede “encontrarse con más facetas del mundo”, en comparación con otros festivales.

Extraída de Cadena SER

Luego, un periodista le preguntó al jurado si el cine puede provocar cambios en el ámbito político, a lo que Wenders respondió que “las películas pueden cambiar el mundo, pero no de la forma en que muchas veces se espera”.

“Ninguna película ha cambiado realmente la idea de ningún político, pero sí podemos cambiar la idea que la gente tiene de cómo debería vivir”, explicó el cineasta. También argumentó que el impacto del cine opera “más en el terreno de la conciencia individual que en el de las decisiones gubernamentales”.

“Hay una gran discrepancia en este planeta entre las personas que quieren vivir sus vidas y los gobiernos que tienen otras ideas. Creo que las películas entran en esas discrepancias, eso espero”, dijo el director.

Pregunta sobre Palestina

Unos minutos después, un periodista cuestionó a la Berlinale por mostrar su solidaridad con las situaciones geopolíticas de Irán y Ucrania, pero no con Palestina, y preguntó a los miembros del jurado, presentes en la conferencia, si apoyaban “ese trato selectivo de los derechos humanos”. La pregunta fue respondida por la productora polaca Ewa Puszczynska, quien calificó el cuestionamiento como “injusto”.

“Hacernos esta pregunta es un poco injusto (...). Estamos tratando de hablarle a la gente, a cada espectador, para hacerlos pensar, pero no podemos ser responsables de cuál sea su decisión de apoyar a Israel o la decisión de apoyar a Palestina. Hay muchas otras guerras en las que se cometen genocidios y no hablamos de eso. Es una pregunta muy complicada y creo que es un poco injusto preguntarnos qué pensamos, cómo apoyamos o no apoyamos, si hablamos o no con nuestros gobiernos”, afirmó la productora de películas como La zona de interés (2023) y Un dolor real (2024).

Extraída de Radio Lodz

La respuesta fue complementada por Wenders con la siguiente declaración: “Tenemos que mantenernos al margen de la política porque, si hacemos películas que son abiertamente políticas, entramos en el terreno de la política. Somos el contrapeso, lo opuesto a la política. Tenemos que hacer el trabajo de la gente, no el trabajo de los políticos.”

El jurado internacional del evento está compuesto por Wim Wenders (presidente del jurado), el director nepalés Min Bahadur Bham, la actriz surcoreana Bae Doona, el director indio Shivendra Singh Dungarpur, el director estadounidense Reinaldo Marcus Green, la directora japonesa Hikari y la productora Ewa Puszczyńska.

La conferencia de prensa completa está disponible en YouTube y en la página web de la Berlinale.

La Berlinale 2026 empezó sus actividades el 12 de febrero y se extenderán hasta el domingo 22 de febrero de 2026. En el festival participarán largometrajes chilenos como Matapanki, Un hijo propio (documental de Maite Alberdi) y Hangar rojo, junto a la serie de La casa de los espíritus producida por Fábula y Prime Video.