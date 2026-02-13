SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    Wim Wenders separa actualidad y cine en el Festival de Berlín: “Tenemos que mantenernos al margen de la política”

    El director alemán ejerce este año como presidente del jurado de la competencia oficial del festival de cine En una conferencia de prensa, provocó polémica con sus declaraciones, sobre todo al no referirse a la crisis de Palestina.

    Por 
    Vicente Fontecilla
    Extraída de Berliner Morgenpost

    Durante la jornada del 12 de febrero de 2026, a pocas horas de la inauguración del 76avo Festival Internacional de Cine de Berlín (Berlinale), el cineasta alemán Wim Wenders se refirió en una conferencia de prensa a la relación entre cine y política y los cambios profundos que este arte puede generar a nivel global.

    El director es considerado una leyenda del cine por su impacto en el Nuevo Cine Alemán de los años 70 y por su vigencia a través del tiempo, en que ha estrenado películas elogiadas y melancólicas como Paris, Texas (1984), Las alas del deseo (1987) y Días perfectos (2023).

    La rueda de prensa empezó con Wenders hablando sobre lo que distingue a la Berlinale de otros eventos. Aseguró que es un espacio donde el público puede “encontrarse con más facetas del mundo”, en comparación con otros festivales.

    Extraída de Cadena SER

    Luego, un periodista le preguntó al jurado si el cine puede provocar cambios en el ámbito político, a lo que Wenders respondió que “las películas pueden cambiar el mundo, pero no de la forma en que muchas veces se espera”.

    Ninguna película ha cambiado realmente la idea de ningún político, pero sí podemos cambiar la idea que la gente tiene de cómo debería vivir”, explicó el cineasta. También argumentó que el impacto del cine opera “más en el terreno de la conciencia individual que en el de las decisiones gubernamentales”.

    Hay una gran discrepancia en este planeta entre las personas que quieren vivir sus vidas y los gobiernos que tienen otras ideas. Creo que las películas entran en esas discrepancias, eso espero”, dijo el director.

    Pregunta sobre Palestina

    Unos minutos después, un periodista cuestionó a la Berlinale por mostrar su solidaridad con las situaciones geopolíticas de Irán y Ucrania, pero no con Palestina, y preguntó a los miembros del jurado, presentes en la conferencia, si apoyaban “ese trato selectivo de los derechos humanos”. La pregunta fue respondida por la productora polaca Ewa Puszczynska, quien calificó el cuestionamiento como “injusto”.

    “Hacernos esta pregunta es un poco injusto (...). Estamos tratando de hablarle a la gente, a cada espectador, para hacerlos pensar, pero no podemos ser responsables de cuál sea su decisión de apoyar a Israel o la decisión de apoyar a Palestina. Hay muchas otras guerras en las que se cometen genocidios y no hablamos de eso. Es una pregunta muy complicada y creo que es un poco injusto preguntarnos qué pensamos, cómo apoyamos o no apoyamos, si hablamos o no con nuestros gobiernos”, afirmó la productora de películas como La zona de interés (2023) y Un dolor real (2024).

    Extraída de Radio Lodz

    La respuesta fue complementada por Wenders con la siguiente declaración: “Tenemos que mantenernos al margen de la política porque, si hacemos películas que son abiertamente políticas, entramos en el terreno de la política. Somos el contrapeso, lo opuesto a la política. Tenemos que hacer el trabajo de la gente, no el trabajo de los políticos.

    El jurado internacional del evento está compuesto por Wim Wenders (presidente del jurado), el director nepalés Min Bahadur Bham, la actriz surcoreana Bae Doona, el director indio Shivendra Singh Dungarpur, el director estadounidense Reinaldo Marcus Green, la directora japonesa Hikari y la productora Ewa Puszczyńska.

    La conferencia de prensa completa está disponible en YouTube y en la página web de la Berlinale.

    La Berlinale 2026 empezó sus actividades el 12 de febrero y se extenderán hasta el domingo 22 de febrero de 2026. En el festival participarán largometrajes chilenos como Matapanki, Un hijo propio (documental de Maite Alberdi) y Hangar rojo, junto a la serie de La casa de los espíritus producida por Fábula y Prime Video.

    Lee también:

    Más sobre:Wim WendersBerlinaleFestival de BerlínCinePolíticaPelículaPalestinaJuradoParis, TexasDías perfectosCine Culto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Alcaldesa de Lo Espejo se reúne con ministro Cordero: confirmó nuevas amenazas

    Herencia fiscal de Boric: Déficit estructural en 2025 supera todos los pronósticos y cierra en 3,6% del PIB

    Pingüino de Humboldt es declarado Monumento Natural

    Juan Carlos Muñoz y Louis de Grange sostienen reunión bilateral por traspaso de mando en Transportes

    Investigación acusa a Israel de usar supuestas armas para “evaporar” a miles de palestinos

    SEBV de Carabineros detiene a 110 prófugos en operativo coordinado a nivel nacional

    Lo más leído

    1.
    Harrison Ford y la película más olvidable de su carrera: “Estaba perdido, no tenía nada que representar”

    Harrison Ford y la película más olvidable de su carrera: “Estaba perdido, no tenía nada que representar”

    2.
    Entre AC/DC, Soda Stereo y Rosalía: los conciertos que marcarán la primera mitad de 2026

    Entre AC/DC, Soda Stereo y Rosalía: los conciertos que marcarán la primera mitad de 2026

    3.
    La trilogía de El Señor de los Anillos regresa a los cines chilenos con su edición extendida

    La trilogía de El Señor de los Anillos regresa a los cines chilenos con su edición extendida

    4.
    “Te amo”: la historia de amistad y cariño que une a Bad Bunny y Lady Gaga

    “Te amo”: la historia de amistad y cariño que une a Bad Bunny y Lady Gaga

    5.
    Guía romántica: qué ver en cines y streaming este 14 de febrero

    Guía romántica: qué ver en cines y streaming este 14 de febrero

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    ¿El estrés puede provocar canas en el pelo? Esto dice la ciencia

    ¿El estrés puede provocar canas en el pelo? Esto dice la ciencia

    Cómo saber si me relaciono con un narcisista patológico para evitar vínculos dañinos, según la psicóloga Lita Donoso

    Cómo saber si me relaciono con un narcisista patológico para evitar vínculos dañinos, según la psicóloga Lita Donoso

    Qué es el “deber conyugal” que Francia busca abolir en el matrimonio

    Qué es el “deber conyugal” que Francia busca abolir en el matrimonio

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    Servicios

    Anuncian corte de luz que afectará a 6 mil clientes de la RM el próximo lunes

    Anuncian corte de luz que afectará a 6 mil clientes de la RM el próximo lunes

    Dónde y a qué hora ver el partido Sub 17 de Chile vs. Ecuador por el Torneo Internacional Jóvenes Promesas

    Dónde y a qué hora ver el partido Sub 17 de Chile vs. Ecuador por el Torneo Internacional Jóvenes Promesas

    A qué hora y dónde ver hoy a Alejandro Tabilo contra Tomás Etcheverry por el ATP de Buenos Aires

    A qué hora y dónde ver hoy a Alejandro Tabilo contra Tomás Etcheverry por el ATP de Buenos Aires

    Alcaldesa de Lo Espejo se reúne con ministro Cordero: confirmó nuevas amenazas
    Chile

    Alcaldesa de Lo Espejo se reúne con ministro Cordero: confirmó nuevas amenazas

    Pingüino de Humboldt es declarado Monumento Natural

    Juan Carlos Muñoz y Louis de Grange sostienen reunión bilateral por traspaso de mando en Transportes

    Herencia fiscal de Boric: Déficit estructural en 2025 supera todos los pronósticos y cierra en 3,6% del PIB
    Negocios

    Herencia fiscal de Boric: Déficit estructural en 2025 supera todos los pronósticos y cierra en 3,6% del PIB

    Corte Suprema zanja disputa por término anticipado de contratos de arriendo entre locatarios y centros comerciales

    Bolsa de Santiago extiende su corrección y completa tres semanas de retrocesos

    Tragedia en Brasil: funcionario de Itumbiara mata a su hijo mayor, hiere al menor y se suicida
    Tendencias

    Tragedia en Brasil: funcionario de Itumbiara mata a su hijo mayor, hiere al menor y se suicida

    Caso Nancy Guthrie: los nuevos detalles que entregó el FBI sobre el sospechoso de su desaparición

    Qué significa para el clima la “mayor desregulación de la historia” anunciada por Trump

    De villano a héroe: Felipe Loyola le anota al Milan por el Pisa minutos después de cometer una infracción penal
    El Deportivo

    De villano a héroe: Felipe Loyola le anota al Milan por el Pisa minutos después de cometer una infracción penal

    “No se lo piensa dos veces”: Elche destaca una gran jugada de Lucas Cepeda en su estreno como titular en el Elche

    Arriesga una dura sanción: la FIFA le da ultimátum a Atlético Mineiro y le exige saldar deuda con Palestino por Iván Román

    Así es Motorola Signature, su nuevo smartphone premium que tiene “la mejor cámara de la historia” de sus teléfonos
    Tecnología

    Así es Motorola Signature, su nuevo smartphone premium que tiene “la mejor cámara de la historia” de sus teléfonos

    Las 5 tendencias que marcan el gaming en 2026: el fin de la consola fija, IA y menos estrenos pero con mayor profundidad

    El fin de la era del “todo vale” por la atención del usuario: la UE acusa a TikTok de diseño adictivo

    Wim Wenders separa actualidad y cine en el Festival de Berlín: “Tenemos que mantenernos al margen de la política”
    Cultura y entretención

    Wim Wenders separa actualidad y cine en el Festival de Berlín: “Tenemos que mantenernos al margen de la política”

    Tini en Chile: tres horas de baile entre glitter y nostalgia

    Diez años sin películas de Gore Verbinski: el director de Piratas del Caribe rompe la sequía con nuevo filme

    Investigación acusa a Israel de usar supuestas armas para “evaporar” a miles de palestinos
    Mundo

    Investigación acusa a Israel de usar supuestas armas para “evaporar” a miles de palestinos

    Donald Trump anuncia que visitará pronto Venezuela: “Aún no hemos definido cuándo, pero lo haré”

    La actividad de Elon Musk en redes sociales revelaría una creciente obsesión con la supremacía blanca

    Datos Paula: películas y series para ver en San Valentín
    Paula

    Datos Paula: películas y series para ver en San Valentín

    Simplificar el bienestar: Superblends, la nueva forma de suplementarse

    Nicole Brunser: La mujer que lleva la orfebrería chilena a la Semana de la Moda de Nueva York