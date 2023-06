Atentado en Los Ríos reactiva idea en el gobierno de extender estado de excepción

“No lo descarto y vamos a tener noticias”, dijo el 8 de agosto del 2022 el Presidente Gabriel Boric, al ser consultado sobre la posibilidad de extender el estado de excepción que regía en La Araucania y el Biobío hacia la Región del Los Ríos. La medida, sin embargo, no se concretó, pero 10 meses después podría ver la luz.

Es que la contingencia obligó al gobierno a repensar esta idea. El sábado en la noche, un ataque incendiario perpetrado por un grupo de desconocidos dejó 13 camiones destruidos en medio de la construcción del Parque Eólico Camán, en el límite de las comunas de Paillaco y Valdivia, en la Región de Los Ríos.

La ministra del Interior, Carolina Tohá, señaló en el programa Estado Nacional de TVN que el atentado “tiene las características” de tipo terrorista y que es un “atentado gravísimo”, porque no sólo las máquinas se ven afectadas, sino que “son personas las perjudicadas, no es que el dueño de las máquinas ahora va a aplicar el seguro y perdió plata, sino que pierde a la sociedad entera cuando proyectos como ese ven obstáculos”.

Dada la gravedad de los hechos, en el Ejecutivo volvió a tomar fuerza la idea de decretar el estado de excepción en Los Ríos, algo que, finalmente, desechó en agosto del año pasado. “Siempre se evalúa, siempre está encima de la mesa si existe esa posibilidad. Y cuando se toman las decisiones es porque se define otro tipo de instrumento que parece más efectivo en ese momento, no porque se descarte a priori o no sea una alternativa extender el estado de excepción”, explicó Tohá.

En el gobierno explican que la medida no convence del todo, pues apuestan por reforzar al contingente policial que se despliega en Los Ríos y, por lo mismo, durante esta semana se aplicarán nuevas estrategias de prevención y persecución de hechos violentos.

Pero la presión que existe desde el Parlamento es fuerte. Más cuando el martes 20 de junio se voté -nuevamente- una renovación del estado de excepción que ya opera en La Aruacanía y el Biobío, donde los delitos asociados a la violencia rural han disminuido en un 30%, aunque en casos relativos a quema de viviendas e ilícitos violentos se han detectado una leve alza durante estos años.

Jornada clave en el Congreso

El gobierno ha extendido el despliegue de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) en la Macrozona Sur, desde mayo del 2022, a pesar de las dudas iniciales que generó la medida entre el Ejecutivo.

A pesar de que la medida ha sido bien evaluada en La Moneda, en el Ejecutivo están conscientes de que la permanencia de militares y marinos en la zona no puede ser permanente, pues aseguran que debe reestablecerse la vida sin contingente armado. Pero explican que la “normalidad” no puede volver hasta que Carabineros y la PDI no estén en un 100% preparados para asumir la contingencia.

El senador de la Región de Los Ríos Alfonso de Urresti (PS) aseguró a La Tercera que “me parece que extender el estado de excepción es imprescindible. Hay que poder decretar esas medida, porque es algo del todo necesario”.

En esa misma línea, agregó que “es evidente que se ha trasladado el conflicto a esta región, donde grupos violentos están sembrando el terror diariamente. El gobierno no puede seguir esperando y debe decretar el estado de excepción y, junto con eso, reforzar las capacidades de la policía”.

El senador sostuvo que ya habló con la ministra del Interior sobre esta posibilidad y se lo planteó directamente, pues es algo fundamental para poder lograr la nueva renovación del estado de excepción que se votará en el Congreso.

El diputado por La Araucanía, Andrés Jouannet (Amarillos), sostuvo que “el gobierno ha sido incapaz de detener la violencia. No tiene una estrategia, ya que se escuda en que la Fiscalía tiene que hacer su trabajo, pero la verdad es que no tiene nada para frenar a los terroristas. En ese sentido, ayudaría, sin duda, que el estado de excepción se extienda a Los Ríos, siempre y cuando sea acompañado de un plan para desbaratar a estos grupos”.

10 DE ENERO DE 2023/VALPARAÍSO La ministra Carolina Tohá, durante la sesión de la Cámara de Diputados, que analiza una nueva solicitud del Presidente de la República para extender el Estado de Excepción Constitucional de Emergencia por la situación de inseguridad en la Macrozona Sur. FOTO: LEONARDO RUBILAR CHANDIA/AGENCIAUNO

En esa misma línea, la senadora María José Gatica (RN) indicó que “hemos rogado estado de excepción en Los Ríos, pero el gobierno sigue sin escuchar. Es hora de que ayude y entienda que hay que frenar esto. Hasta ahora, el Ejecutivo sigue en ser parte del problema y no la solución”.

Por ahora, el gobierno ya hizo lo habitual: se querelló por el atentado del sábado y ya durante la jornada del lunes entrará de lleno a analizar qué tan factible es decretar el estado de excepción en Los Ríos, pues saben que el martes se juegan gran parte de su agenda de seguridad en La Araucanía y el Biobío al buscar renovar la presencia de militares y marinos en la siempre compleja Macrozona Sur.