Chile Vamos advierte que la reforma previsional podría correr la misma suerte que la tributaria si gobierno no se abre a cambios

Pasado el mediodía de este miércoles, pero antes de la votación de la reforma tributaria, el gobierno envió una invitación a los diputados de la Comisión de Trabajo, convocando a una reunión para que los parlamentarios asistan junto a sus expertos para hablar sobre la reforma previsional.

Con ese objetivo, les solicitaron nombrar a “un representante por partido político a fin de continuar la discusión y búsqueda de acuerdos y espacios de mejoramiento en materia de reforma de pensiones”, señalaba la invitación.

Ahí también se detallaba que “la reunión se realizará el lunes 13 de marzo a las 15:30 hrs. en dependencias de la Cámara de Diputados en Valparaíso (sala por confirmar)”.

Ello ocurría luego de que la DC el martes, día previo a la votación de la reforma tributaria, exigió claridad sobre la mesa técnica que el Ejecutivo comprometió en el marco de la reforma previsional, condicionando, de esta forma, su apoyo en la votación de la reforma tributaria que se realizó finalmente este miércoles en la sala de la Cámara de Diputados.

Y pese a que el gobierno terminó accediendo a reactivar la mesa y consiguió amarrar los votos de la DC para el proyecto impositivo, esta iniciativa que impulsaba el Ministerio de Hacienda igualmente resultó rechazada, terminando en un duro revés para la administración Boric y para el titular de Teatinos 120, Mario Marcel. Esta era, además, la iniciativa con la cual se financiaría el alza de la Pensión Garantizada Universal a $250 mil, propuesta contenida en la reforma de pensiones.

Con este telón de fondo, desde Chile Vamos advirtieron desde ya que el proyecto previsional podría correr la misma suerte que el tributario, si es que el gobierno no se abre a cambios. Además, señalaron que se restarán de la reunión a la que citó el Ejecutivo para el lunes, por lo que nuevamente queda en duda que se logre concretar dicho encuentro, aunque de todas maneras hasta este miércoles la cita seguía en pie.

El diputado Frank Sauerbaum (RN) afirmó que “no va nadie hasta que no tengamos nuestra propuesta terminada. Además, era incómodo asistir en estas circunstancias, pues sabíamos que solo nos citaban para cumplir un compromiso con la DC, para obtener los votos para la reforma tributaria”.

Asimismo, el diputado RN señaló que “la reforma al sistema de pensiones puede correr la misma suerte que la tributaria si es que el gobierno no se abre a dialogar de verdad, y tiene un convencimiento de que es necesario hacer profundas modificaciones. Siempre tenemos la intención de dialogar, pero queremos que el gobierno primero ordene a quienes sostienen el gobierno, y luego pueda conversar con nosotros. Pero hoy día vemos que no hay ni siquiera una concordancia entre los propios miembros de quienes componente el gobierno en materia previsional, por lo tanto, es difícil conversar en esos términos”.

Por su parte, el diputado Cristian Labbé (UDI) aseguró que “las reformas tributaria y de pensiones tienen en común que impactan duramente en la clase media y las pymes de Chile, por lo tanto, el rechazo de la tributaria en la Cámara es una gran señal para un gobierno que hace tiempo dejó de priorizar las urgencias de los chilenos en su planificación, con ninguna otra razón de fondo que una ideología sesgada de una izquierda extrema y que al parecer esperan llevarnos al abismo del comunismo”.

Labbé agregó que “este rechazo no es solo de la derecha, sino que también contó con votos del centro político; por lo tanto, es claro que esta visión de baja representatividad ciudadana del actual gobierno y su pacto, es más amplia de lo que algunos pueden pensar. Debemos trabajar por una jubilación digna, con libertad de elección de cada chileno y sus fondos previsionales, y promover un ambiente que incentive la inversión, el empleo, y en especial el desarrollo de las pymes y de la clase media”.

A su vez, el diputado Eduardo Durán (RN) también enfatizó que “la reforma a las pensiones corre el mismo peligro si el gobierno no cambia su actitud y se abre a un diálogo mayor. Todos queremos mejorar las pensiones, y es un deber moral hacerlo, pero hagámoslo bien, con menos ideología y con más sentido común y diálogo, considerando lo que hoy quiere y piensa la gente: que sus fondos vayan a una cuenta personal, que exista solidaridad, pero que las cuentas y los dineros se mantengan en una cuenta propia que sea heredable para los trabajadores”.

Finalmente, el diputado Henry Leal (UDI) indicó que esto “cambia absolutamente” el escenario para la reforma previsional, porque significa que “el gobierno va a tener que entender, que habiéndose rechazado la tributaria, no puede seguir con la misma actitud. El gobierno quiere imponer su propia visión respecto a la reforma previsional, no se ha allanado a cambiar nada. Insiste en una postura que no tiene mayoría, y no tiene mayoría en el país además”.