Diputado Andrés Jouannet (Amarillos) por comisión de Boric para La Araucanía: “Es lo más cuoteado que he visto, esperaba una cuestión a la altura de Valech, de Rettig”

El mismo miércoles que se lanzó la esperada Comisión para la Paz, el diputado de Amarillos Andrés Jounnet le hizo saber directamente al Presidente Gabriel Boric su malestar por la integración de la instancia. El parlamentario dice que esperaba un equipo de mayor tonelaje, donde no se incluyeran parlamentarios. “Perdimos una oportunidad de haber hecho una gran comisión”, dice.

Tras el lanzamiento de la comisión, usted acusó que el terrorismo en La Araucanía se instaló con el piñerismo. ¿En qué se sustenta esa afirmación?

En el período en que fui intendente, Chile ostentaba los mejores niveles en materia de terrorismo. O sea, no teníamos terrorismo. Con el Presidente Piñera se bajó al lugar 18°, en los dos últimos años del gobierno de Piñera. Hoy día estamos en el lugar 17° con el Presidente Boric. O sea, estamos en una situación de terrorismo total que se representa en la Región de La Araucanía. El piñerismo llevó el terrorismo a La Araucanía. Y no lo digo yo, lo dice el índice mundial de terrorismo.

Al exministro Moreno se le ha reconocido de forma transversal haber hecho un buen trabajo en la zona, al menos hasta antes del homicidio de Camilo Catrillanca. ¿No le concede eso?

Nosotros tenemos una comisión que se llama la Comisión Vargas. Esa comisión tiene un resultado, ahí está el documento. Moreno creo que es una buena persona. Pero mi pregunta, porque yo soy un representante de La Araucanía, es dónde están las conclusiones de su trabajo, dónde están los resultados. Qué cambió en La Araucanía después de eso. ¿Qué cambió? Vino el caso Catrillanca, el ministro se fue inmediatamente, renunció, y se fue al Ministerio de Obras Públicas.

¿Usted, entonces, no le reconoce nada bueno a la gestión de Moreno?

Es que no me acuerdo de nada. Pero no es un tema personal con él. Yo me dedico a la política, no me dedico al buenismo. A pesar de que soy católico, no soy parte de las monjas de la Madre Teresa de Calcuta. Y lo digo porque estoy cansado de que en La Araucanía hay un montón de gente que sigue funcionando como en la colonia (...). Yo creo que se hizo mucha parafernalia a los diálogos del ministro Moreno, mucha parafernalia, pero la verdad ¿qué es lo que quedó de los diálogos? Por lo menos nosotros, con la Comisión Vargas, quedó un documento y hubo un año de trabajo (...). Después del caso Catrillanca, Piñera abandonó La Araucanía. Esa es la verdad.

En ese sentido, ¿cómo ve la inclusión de Alfredo Moreno en la comisión?

Claramente esta es la comisión más cuoteada que he visto. Digamos las cosas como son, si a alguien le molesta, le va a molestar. Fue cuoteada en todo sentido. Los republicanos están representados, la derecha está representada, el Frente Amplio está representado, la izquierda está representada, todos están representados. Yo esperaba una cuestión a la altura de la Comisión Valech, de Rettig.

¿Pero la inclusión de Moreno a qué responde?

Yo espero que sea un aporte. Moreno es un hombre bien intencionado, yo no tengo problema con él, él puede ser parte de la comisión, pero yo hubiese esperado que primero no hubiesen estado los parlamentarios, como lo dije desde un principio. ¿A qué hora van a sesionar? Si no tenemos mucho más tiempo. Yo esperaba que en seis meses tuviéramos esto resuelto, pero ya el Presidente dijo que esto iba a ser en marzo y estamos partiendo en junio.

¿Reconoce, al menos, un esfuerzo por parte del Presidente Boric por convocar a todos los sectores políticos?

Yo reconozco una cosa al Presidente Boric, que quiere enfrentar el problema de tierras. Pero creo que perdimos una oportunidad de haber hecho una gran comisión. Yo esperaba que fuera una gran comisión, porque si nos demoramos desde marzo a junio es porque iba a ser una gran comisión, pero la verdad no son los nombres, es la forma. Primero, ponemos parlamentarios, los parlamentarios tienen otras tareas. Lo otro, el cuoteo que hubo.

¿Sus expectativas sobre el trabajo de la comisión, entonces, son más bien bajas?

Yo espero equivocarme.