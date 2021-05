Mínimos comunes: gobierno deja respuesta a la oposición para después de las elecciones tras presión oficialista

“Excesivo”. Ese fue el comentario ayer en La Moneda al conocer oficialmente la contrapropuesta de la oposición al acuerdo de “mínimos comunes” que propuso el Ejecutivo para hacer frente a la crisis desatada por la pandemia.

El texto de 13 páginas, con 30 medidas, fue dado a conocer por la presidenta del Senado, Yasna Provoste (DC), vía Zoom, a los ministros de la Segpres y Hacienda, Juan José Ossa y Rodrigo Cerda.

La propuesta, que la oposición recogió y socializó desde el fin de semana con organizaciones sociales, en lo medular incluye una Renta Básica Universal (RBU) para el 100% de las familias del Registro Social de Hogares (hoy es de 80%) y que supere en un 30% la línea de la pobreza. Considera un aporte unipersonal de $ 229.061 y de hasta $ 604.495 en un hogar de cuatro personas. Además de una batería para pymes por US$ 3.000 millones en subsidios en diversas líneas de financiamiento.

La oferta de la oposición se leyó en el oficialismo como un intento por poner al gobierno entre la espada y la pared.

Sin embargo, en Palacio se decidió mantener el buen tono, con declaraciones abiertas a analizar el planteamiento y- en coordinación con Chile Vamos- determinaron no dar portazos ni opiniones tajantes. Pero la respuesta del gobierno quedó pendiente hasta después de las elecciones, un evidente cambio de criterio respecto a lo que había expresado en los días previos cuando abogaba por abrochar el acuerdo antes de las elecciones.

¿Por qué el cambio de criterio? En el oficialismo reconocen que complica que la oposición apareciera con una oferta amplia de gasto fiscal que contrasta con la propuesta más acotada que haría Chile Vamos y que podría generar críticas al sector previo a las elecciones. Por eso, dirigentes oficialistas alertaron durante el día a La Moneda de los costos electorales que ello podría traer al gobierno.

El costo

El planteamiento de la oposición comenzó temprano a circular en los grupos de WhatsApp de ministros y el sentir generalizado, según comentan fuentes de gobierno, era que la centroizquierda subió mucho la demanda para llegar a un acuerdo.

Uno de los puntos que más los inquietó era el monto propuesto para la Renta Básica, que supera con creces los $100 mil per cápita que hoy se destinan a través del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). Asimismo, en el gobierno transmiten que, pese a que se tomaron nueve días para aunar una propuesta, las medidas solo tienen principio de recaudación, pero sin un costo detallado estimado. Ese último punto, de hecho, se hizo ver en la cita que tuvieron los ministros con la mesa del Senado.

En conversación con La Tercera, la senadora Provoste defendió la contraoferta de la oposición: “Esta propuesta tiene financiamiento: hay recursos depositados en los fondos soberanos, están los mayores ingresos por el superciclo del cobre y hay espacio suficiente de endeudamiento”.

Durante la reunión, los ministros le expresaron a la oposición que el Ejecutivo esperará a que Chile Vamos entregue su propia propuesta, la cual podría llegar hoy durante la tarde, aunque podría demorar más. ¿La razón? De cara a la elección se buscaría evitar críticas al oficialismo por presentar una propuesta de menor gasto fiscal que la oposición. “Nosotros entendemos que quieran esperar la propuesta de CHV, pero esto tiene un sentido de urgencia. Nosotros no estamos mirando el cronograma, porque los tiempos electorales no son los tiempos de las familias”, acotó Provoste.

“Esto es lo básico que necesitan las familias durante la emergencia. Se ha visto con los retiros del 10% que hay muchas necesidades básicas sin cubrir. Esto no es pedir por pedir, sino que esperamos que la propuesta se acoja porque cada una de las medidas tiene un fundamento detrás”, sentenció, a su vez, el senador Carlos Montes (PS).

Chile Vamos coordina discurso

Tras el encuentro con la oposición, el gobierno se reunió con los jefes de bancada y de comités del oficialismo. Ahí los parlamentarios del sector expresaron que era prudente hacer una disputa en términos de quién presenta la propuesta con más plata. Se evaluó, en ese sentido, que no era conveniente hacer anuncios ad portas de las elecciones.

Más tarde se reunieron los presidentes de partidos con los jefes de comité y trascendió un mensaje que el presidente de la Cámara, Diego Paulsen, envió a los parlamentarios de Chile Vamos para que “valoraran” las ideas de la oposición, se mostrara la cercanía en torno a que todos plantean que el piso fuera la línea de la pobreza y que la cobertura fuera al 100% de los hogares del registro social. “Nada del 30% que están pidiendo extra, era lógico que iban a pedir de más”, decía Paulsen en su mensaje.

La idea, dicen en Palacio, es que el oficialismo esté alineado para seguir negociando con la centroizquierda un acuerdo.

“Estamos trabajando seriamente en la propuesta y no tiene que ver con las elecciones de este fin de semana, por lo tanto, no vamos a caer en grandes anuncios. Nos preocupan mucho las empresas que no son esenciales, que no pudieron mejorar, y ahí tenemos que llegar con una ayuda. Pero no queremos caer en anuncios a horas de la elección”, dijo el presidente de Evópoli, Andrés Molina, tras el encuentro. “Para eso nosotros vamos hacer nuestro planteamiento entre lunes y martes”, agregó.

“Vamos a mirar las distintas propuestas, hay que sopesarlas y, a partir de eso, el gobierno hará una propuesta, se tomará el tiempo necesario”, acotó el ministro Cerda, dando cuenta de que el gobierno optó por retrasar cualquier entendimiento hasta después de los comicios.

Asimismo, el vocero Jaime Bellolio comentó que las fórmulas no estaban tan lejos del foco de querer llegar al 100% de los inscritos en el Registro Social de Hogares, y de otorgar beneficios por un tiempo mayor y aumentarlos.

Los intransables de la oposición

“A lo mejor está con el tejo pasado”, decían ayer algunos miembros de la oposición aludiendo a la contraoferta que le presentaron al gobierno. En el sector reconocían que esperaban un portazo o alguna acusación de populismo. Pero nada de eso sucedió y ahora esperan la respuesta del Ejecutivo.

En la oposición quedaron satisfechos, primero, porque cambiaron el eje de conversación, incluyendo a las organizaciones sociales. Segundo, porque lo realizaron de cara a la ciudadanía, desestimando las acusaciones de “cocina” de los más escépticos. Y tercero, porque dieron una muestra de unidad desde un sector que consideran amplio, pues no sólo incluyó a los habituales DC, PS, PPD y PR, sino que se abrió el abanico a una parte del Frente Amplio, con RD y a los regionalistas verdes. No obstante, estos últimos aún advierten que la propuesta es el “mínimo minimorum” y creen que faltaron varios temas, como el impuesto a los altos patrimonios.

En espera de la respuesta, advierten sus intransables: que el aporte a las familias se ubique en la línea de la pobreza, que lo establece en $176.000 para una persona y $464.000 para un hogar de cuatro personas. Incluso, advierten que la ayuda puede ir descendiendo en los siguientes meses si la situación sanitaria se alivia. El otro mínimo es el presupuesto para las pymes por US$ 3.000 millones.

“Esta no es una negociación. El gobierno dijo que recibiría la propuesta del oficialismo y luego ingresarían los proyectos de ley para hacer la discusión en el Parlamento, con tal de que abandonemos la lógica de que las familias paguen esta crisis con sus ahorros, sean de las AFP o del seguro de cesantía. El gobierno tiene en sus manos la decisión política para asegurar la paz social también”, remarcó la presidenta del Senado.

Mucho más enfático fue el senador RD, Juan Ignacio Latorre, respecto de los caminos a seguir si la respuesta no es la que esperan: “El gobierno tiene la pelota en sus manos y en el trámite legislativo también puede haber negociación y eventualmente una comisión mixta. El gobierno debe dar la señal. Uno no espera que den todo lo que se pide, pero tampoco que nos ofrezcan algo en la misma línea, porque para eso seguimos aprobando el cuarto retiro”.