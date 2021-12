Parlamentarios de oposición valoran Pensión Garantizada Universal que anunció el gobierno pero esperan mayor claridad en financiamiento

Grandes críticas no hubo por parte de parlamentarios de oposición respecto del fondo del anuncio que hizo el gobierno para reemplazar el Pilar Solidario por una Pensión Garantizada Universal (PGU) que llegue al 90% de los mayores de 65 años del país. Y desde el oficialismo valoraron la propuesta. Ambos elementos dan cuenta de un ánimo que, en principio, se ve favorable al menos para empezar a conversar sobre la iniciativa que enviará la próxima semana al Congreso el Ejecutivo y no encontrarse de plano con un rechazo.

Algunos cuestionamientos opositores más bien se centraron en que el anuncio del proyecto llega a pocos días de que se realice la segunda vuelta presidencial; y también hay dudas respecto de su financiamiento, donde los parlamentarios esperan que la propuesta sea sostenible en materia fiscal. Pero más que críticas sobre ese punto, por ahora están a la espera de ver el detalle de lo que ingresará el gobierno.

También hay algunos parlamentarios de oposición que mencionan que les habría gustado ver un monto más alto para esta PGU, donde el gobierno propone que sea de $185 mil para el 80% más vulnerable, y que de ahí hasta el 90% vaya disminuyendo paulatinamente.

Por parte de los senadores de oposición integrantes de la Comisión de Trabajo, instancia por donde ingresará el proyecto en materia previsional, la senadora Carolina Goic (DC) valoró “que podamos avanzar en crear una PGU que es parte de nuestra propuesta previsional. Esperamos tener pronto el proyecto para su discusión y tener claridad sobre la sostenibilidad del financiamiento. Ojalá el gobierno se hubiera decidido antes a ayudar a los adultos mayores que tanto han esperado y que esta propuesta se hubiera enmarcado en la reforma más amplia que sigue pendiente en el Parlamento, pero sin duda es un avance importante”.

Algo menos favorable, el senador Juan Pablo Letelier (PS) señaló que este anuncio “es una operación de cara a la segunda vuelta, pero creo que hay que avanzar tanto en la creación de la PGU, así como con en la reforma que está en la Comisión de Hacienda del Senado (la ley larga)”.

A su vez, el senador PPD, Ricardo Lagos Weber, dijo que analizará la propuesta enviada por el Ejecutivo, “pero poniendo atención a la letra chica del gobierno. Hasta el momento, aún no tenemos claridad respecto de cómo se va a financiar esto”.

El senador agregó que, “dentro de todo y a pesar de la demora, creo que es una buena señal que el gobierno haya tomado la decisión de abordar el tema de pensiones, así lo sea para los más vulnerables”.

En tanto, la senadora Ximena Rincón (DC) manifestó que está a la espera de ver el detalle del proyecto, pero por ahora mencionó que “cuando hicimos nuestra propuesta con Patricio Basso, desde el propio gobierno nos dijeron que eso era imposible. Parece que no es tan imposible, pero queremos mirar el informe financiero para corroborarlo con nuestra información”.

La presidenta de la Comisión de Hacienda también dijo que “sin lugar a dudas es un avance y se reemplaza con esta propuesta el Pilar Solidario de la presidenta Bachelet. Ahí se necesita ver el informe financiero para ver monto y financiamiento. Me alegra que se avance, nos falta para que el monto sea atractivo, pero innova en una cosa que parece interesante: quien acceda a este nuevo PGU no tiene que dejar de trabajar, eso al final reconoce que las pensiones no son suficientes”.

¿Y hay tiempo para despacharla de aquí a enero? El senador Letelier mencionó que “es cuestión de voluntad política”, y la senadora Goic cree “que los adultos mayores no entenderían que una vez más se postergue el alza de sus pensiones, por lo que, con claridad en el financiamiento y su sostenibilidad, mi opinión es que tenemos que avanzar”.

En tanto, la senadora Rincón afirmó que “siempre hay tiempo. Nosotros tenemos toda la disposición cuando se trata de beneficiar a las personas y más aún cuando este mensaje del Presidente de la República recoge lo que venimos pidiendo muchos hace bastante tiempo: Pensión Básica Universal. Nos alegramos de ser finalmente escuchados”.

El senador Lagos Weber añadió que “si están los tiempos se aprobará, si no, será el próximo gobierno quien deberá darle los toques finales a este proyecto de ley, que esperamos pueda ver la luz, en la medida que cuadren los números y sea lo mejor para la tercera edad en Chile”.

Los diputados

Por parte de los diputados de oposición de la Comisión de Trabajo, la reacción fue similar. Al diputado Tucapel Jiménez (PPD) le parece bien la propuesta. “Nadie podría oponerse a que se pague una pensión universal, sobre todo si aumentaron la cobertura a un 90%. Siempre uno quizás podrá tener diferencias en el monto, el programa de Gabriel Boric hablaba de $250 mil, pero yo creo que es un buen proyecto”, comentó.

El parlamentario agregó, eso sí, que “quedan dudas, por supuesto, primero porque se presenta 10 días antes de las elecciones, y no se dice cómo se va a financiar. Hoy se habló que va a costar US$3.200 millones, pero no sobre cómo se van a recaudar. Esto es un gasto permanente. Insisto que el gobierno desaprovechó una oportunidad histórica de hacer un cambio estructural al sistema de pensiones (...) El proyecto se va a aprobar de todas maneras yo creo, porque no hay otra posibilidad”.

El diputado Gabriel Silber (DC) estimó que “si bien Piñera quiere sumarse a temas planteados por ambas candidaturas presidenciales en sus programas, los montos son bien disímiles, particularmente con el programa de Boric, dónde la propuesta es mayor. En consecuencia, a partir del 20 de diciembre es más eficiente vincularlos directamente con el gobierno entrante y su nuevo ministro de Hacienda, desde el punto de vista del esfuerzo fiscal y su sustentabilidad en el largo plazo”.

A la diputada Marcela Sandoval (RD) le parece bien la propuesta, “en la medida que significa mejorar la situación de las bajas pensiones en Chile. Sin embargo, no resuelve el problema de fondo, que es generar un sistema de seguridad social sin AFP, como lo que proponemos en el programa de Gabriel Boric. Lo que llama la atención es que este anuncio se haga casi al término de un gobierno”.

Por su parte, la diputada Gael Yeomans (CS) dijo que la propuesta “es una mala copia del programa de gobierno de nuestro candidato presidencial. Es correcto que busque una similitud al querer avanzar en tener una pensión universal para todas y todos los jubilados. Pero es recién el primer escalón de una gran escalera, porque evidentemente con la propuesta de Piñera no se resuelve el problema que tenemos en materia de pensiones, ya que no se hace cargo del cambio en el sistema completo que demanda la ciudadanía, porque mantiene a las AFP y con ello simplemente quiere parchar el pésimo programa que tiene en esta materia Kast”.

Por otra parte, Yeomans también sostuvo que le preocupa el financiamiento de la propuesta, ya que recordó que en la ley corta para subir el Pilar Solidario que había presentado el gobierno, “el financiamiento se lograba afectando principalmente a sectores medios, con la eliminación de la exención del IVA a los servicios profesionales. No es razonable seguir cargándole la mano a los sectores medios, el financiamiento de este tipo de propuestas debe ser progresivo, por lo mismo estaremos muy atentos a los detalles de este proyecto”.