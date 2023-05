Postulaciones a Carabineros aumentan un 144% en un año

Desde la Segunda Comisaría de Coquimbo, el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, se dirigió a buena parte de los más de 60 mil efectivos de la institución. ¿El motivo? Dar cuenta del estado operativo y administrativo de la policía uniformada, la cual está en un momento que desde hace años no experimentaba: aceptación ciudadana, respaldo de un gobierno que cuando fue oposición era partidario de refundarlos y con un alto interés en sus procesos de selección.

Esto último fue lo que más llamó la atención de los presentes, pues Yáñez se detuvo en el aumento en las postulaciones a las escuelas de formación de Carabineros, revelando que “en mayo de 2022 hubo 289 inscritos y en el año actual van 2.499 jóvenes a este mes. El aumento es 2.210 más, es decir, un 765% de aumento”.

El general director explicó que en esto había dos factores: la aprobación de Carabineros llegó al 83%, la mas alta desde 2015, pero también la modificación de los requisitos para postular a la institución, publicados en abril de este año. Allí se consigna que pueden postular quienes, por ejemplo, tengan tatuajes (salvo en el cuello, manos y cara), midan desde 1,60 metros y tengan entre 18 y 30 años, entre otras exigencias.

El aumento en las inscripciones en los procesos de selección también se refleja en la cifra anual de postulaciones. Entre enero y mayo de 2022, 1.798 personas quisieron ingresar a la institución, sin embargo, en el mismo periodo de este año, la cifra se elevó a 4.393. En términos porcentuales, el interés subió en un 144%.

Las cifras quiebran una tendencia a la baja que tenía la policía uniformada, desde el estallido social, donde los reiterados cuestionamientos a su labor durante las protestas, sumados a los casos de corrupción protagonizados por algunos funcionarios, impactaron en su credibilidad.

Año Postulantes 2020 2.499 2021 3.034 2022 1.798 2023 4.393

El jefe de Reclutamientos y Selección de Carabineros, coronel Gabriel Guerrero, explica que “desde que se firmó el decreto que modifica los requisitos de ingreso a Carabineros, que las postulaciones registraron un aumento y, según las proyecciones que tenemos, esto seguirá creciendo, lo que nos pone muy orgullosos, porque da cuenta de que lo estamos haciendo bien”.

“Hay mucho postulante interesado. A mí me ha tocado participar de este proceso, donde los entrevistados dicen que antes, ya sea por tener un tatuaje o no cumplir con la edad, no podían entrar, y ahora sí. Muchos vienen del Servicio Militar y también de otras entidades de educación, pero les atrae el querer ser parte de una institución cada vez mejor valorada, que entrega estabilidad”, agregó el coronel Guerrero.

Desde la policía uniformada hacen una proyección: terminado el año, para cubrir las 1.200 plazas anuales que disponen, llegarán a los nueve mil postulantes, una cifra que no se ha registrado durante los últimos años. Por ejemplo, explica el coronel Guerrero, el promedio de interesados, desde 2020, no superaba los 5.500.

El general director, Ricardo Yáñez, en la presentación en que reveló el estado interno de la policía uniformada.

Las otras revelaciones de Yáñez: “Hay que cuidar la Ley Nain”

El jefe de Carabineros, en sus más de dos horas y media de alocución, también se refirió a otros temas, donde destacó el aumento en las detenciones por delitos de mayor connotación social y las incautaciones de armas y drogas.

Pero también tuvo palabras para la implementación de la Ley Nain-Retamal, norma que exime a los funcionarios policiales de responsabilidad de panel en caso de hacer uso de su arma de servicio ante un ataque a su integridad o de terceros.

“La Ley Nain-Retamal es una ley que tenemos que cuidar. Y aquí quiero hacer un punto bien importante: es una ley que debemos cuidar, porque no es una norma que signifique que nosotros podemos hacer uso de las armas en forma indiscriminada. No, tienen que darse las condiciones necesarias para hacerlo”, dijo el general Yáñez.

La aplicación de esta norma ha permitido que algunos carabineros que habían sido acusados por apremios ilegítimos o intento de homicidio durante el estallido social hayan salido absueltos, en un proceso y especie de “efecto dominó” que está siendo seguido atentamente por la institución.

Por lo mismo, el jefe policial advirtió que “la ley por sí misma es un cambio de paradigma frente a cómo hoy el Sistema Procesal Penal ve la actuación del carabinero. Se parte del supuesto que lo hacemos bien, porque ese es el interés y es la voluntad, como lo han dicho los carabineros que se han enfrentado a estas situaciones. Ningún carabinero se levanta en la mañana con la intención de hacer uso de su arma de servicio. Ninguno. Eso da cuenta del profesionalismo”.

En esa misma línea, agregó que “las lecciones aprendidas permanentemente nos deben hacer darnos cuenta por qué en algún momento fuimos tan deslegitimados”.

El momento actual de la seguridad también fue algo que el general Yáñez abordó, aunque si bien aceptó que era una responsabilidad de Carabineros prevenir los delitos, dijo que no eran los únicos encargados de luchar contra la delincuencia.

“La seguridad no es solo responsabilidad de Carabineros. Es un sistema, nosotros tenemos un rol fundamental, por cierto, pero debe existir una misión sistemática e integral, la delincuencia es cada vez mas violenta, el crimen organizado ha copiado de otras latitudes su actuar poniendo en riesgo la paz”, dijo.

Finalmente, el alto oficial cerró su intevención dando cuenta de los nuevos convenios firmados y la creación de un nuevo departamento que acompañará a las familias de los carabineros fallecidos en servicio.